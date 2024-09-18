Отзыв августа: почему monobank заблокировал жене счет за перевод от мужа

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на отзыв месяца о работе банков в августе. Им стал наш читатель под ником stefmaster. Этот отзыв может быть полезен тем читателям, которые планируют покупать недвижимость, и вот почему.

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Читатель stefmaster рассказал, что вместе с гражданской женой собирался приобрести в рассрочку недвижимость. Договор был оформлен на жену, поэтому, чтобы она смогла уплатить полагающуюся сумму, stefmaster перевел ей деньги. Через несколько часов карточку жены банк заблокировал и попросил предоставить разъяснение об источнике происхождения этих денег.

«Я официальный ФЛП, и могу подтвердить даже большую сумму, я вытащил официальные справки, и она их отправила, монобанк немного подумал, и отклонил справки. Теперь справки нужны от неработающей жены (маленький общий ребенок), и без справок его не разблокируют). Моя переписка с объяснением ситуации ничего не дала», — жалуется читатель.

Есть в этом отзыве несколько нюансов, на которые следует обратить внимание:

Договор на недвижимость был оформлен на неработающую жену Супруги находятся в фактически брачных отношениях, а не в официальном браке

Фактические брачные отношения не имеют юридического значения для отношений клиента с банком, говорит юрист юридической компании «Арес» Игорь Терещенко. А значит, подтверждающие документы от мужчины для банка не будут иметь силы.

По его опыту, перерегистрация договора на покупку жилья в рассрочку на мужа никоим образом не поможет решить проблему с банком, поскольку такие действия не добавят обоснованности сделки по перечислению средств гражданской жене. Не поможет и попытка произвести платеж в другом банке.

Если жена попытается внести эти деньги наличными в другом банке, она столкнется с теми же требованиями финансового мониторинга. Банк потребует подтверждения происхождения средств. При отсутствии соответствующих документов возможна блокировка счета и инициирование проверки финансовых операций", — объясняет Игорь Терещенко.

«Банки обязаны соблюдать требования финансового мониторинга и законодательства по противодействию отмыванию денег. Поэтому «закрытие глаз» банком на подобную ситуацию мало вероятным.

Только в отдельных случаях (например, когда ситуация получила публичную огласку) банк может сделать исключение, но для этого нужны веские основания, скажем, доказательства фактического брачного сожительства или другие документы, которые могут помочь с идентификацией источника средств", — объясняет он.

На момент публикации новости ответа от monobank на запрос об этом отзыве мы не получили.

Какие опции решения проблемы

Юрист юридической компании «Астерс» Игорь Терещенко видит следующие варианты разрешения ситуации:

Переговоры с банком. Нужно попытаться разъяснить сложившуюся ситуацию и пытаться прийти к согласию относительно наиболее приемлемого варианта дальнейших действий, который бы удовлетворил все стороны; Закрытие счёта. Если предыдущий вариант не принесет результатов, можно попытаться закрыть счет жены в банке с выдачей средств наличными деньгами, после чего перерегистрировать договор на рассрочку на мужа и провести операцию по оплате по договору с его счета. Вариант с закрытием счета содержит определенные риски: так, частыми стали случаи, когда банк, закрывая счет клиента в подобной ситуации, взимает комиссию в размере 20% от имеющихся на счете средств. Заключение брака. Официально зарегистрировать брак и попытаться урегулировать ситуацию путем предоставления соответствующего свидетельства банку.

Он говорит, что теоретически банк мог бы удовлетворить заключение брака между сторонами с указанием того, что сумма, которая была переведена на счет жены, была подарком, связанным с будущим заключением брака. «Однако в таком случае банк может попросить предоставить нотариально заверенный договор дарения», — добавляет он.

«Самый юридически корректный способ — это оформление беспроцентного договора займа, согласно которому муж официально передал средства жене, и возврат суммы согласно этому договору. Это снизит риски блокирования средств на его счету. В таком случае банк может принять во внимание документы мужчины», — говорит юрист.

Если дело дойдет до закрытия счета, и банк по надуманным причинам будет отказывать в этом и выдаче средств клиенту, есть возможность обратиться в суд с иском. «Подобные иски перспективны, поскольку действующее законодательство и судебная практика устанавливают, что право клиента на закрытие счета является безусловным и не может быть ограничено банком. Тем не менее, в таком случае следует понимать, что разрешение спора может затянуться на значительное время (от полугода до нескольких лет)», — подчеркивает Игорь Терещенко.

Что еще советуют юристы

Учитывая усиление финмониторинга, говорит Игорь Терещенко, а также и усиление контроля законного происхождения средств, во избежание проблем с блокированием счетов необходимо следовать следующим советам:

Не проводить большие переводы через счета лиц, не имеющих (или имеющих незначительный) официальный доход — так, если операция, которую описывает корреспондент «Минфина», проводилась бы через счет мужчины, имеющего официальные доходы, этой ситуации можно было бы избежать; иметь документы, подтверждающие источники доходов (зарплата, продажа имущества, договор займа); По возможности — избегать крупных переводов, часто становящихся объектом финансового мониторинга; Сотрудничать с банком и предоставлять все запрашиваемые документы в срок.

Правила конкурса «Отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Отзыва месяца» читайте здесь.