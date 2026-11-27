В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен разрешить народным депутатам добровольно проходить военную службу по контракту, не слагая депутатских полномочий. По словам народного депутата от «Слуги народа» Руслана Горбенко, более десяти парламентариев готовы воспользоваться такой возможностью. Сам он также заявил о готовности присоединиться к армии. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Документ предусматривает возможность заключения контракта непосредственно с воинской частью, сохраняя депутатский мандат и рабочее место в Верховной Раде.

Для введения такого механизма необходимо изменить действующее законодательство, которое не предусматривает совмещения статуса народного депутата с прохождением военной службы.

Какие гарантии предлагают депутатам

Кроме возможности сохранить мандат, законодательная инициатива предусматривает предоставление парламентариям гарантий, предусмотренных для военнослужащих. В частности, речь идет о защите здоровья и страховании жизни.

«Это нужно для того, чтобы народный депутат подписал контракт с воинской частью и нужно разрешить это на уровне закона. Ну и также, чтобы у народного депутата были такие же гарантии по здравоохранению и страхованию жизни, как и военный», — объяснил Горбенко.

По его оценке найти желающих заключить контракт среди депутатов не будет сложно. Более десяти парламентариев, по его словам, готовы присоединиться к войску. В то же время желающих полностью сложить мандат и пойти служить, как считает нардеп, будет только единицы.

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Когда могут рассмотреть законопроект

Горбенко сообщил, что уже обсуждал инициативу с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. Авторы рассчитывают, что Верховная Рада сможет рассмотреть документ в первом чтении для принятия государственного бюджета на 2027 год.

Пока речь идет именно о добровольной службе по контракту, а не о принудительной мобилизации народных депутатов. Также из публичных объяснений авторов не следует, как планируют организовать выполнение депутатских обязанностей во время службы и участие в голосованиях.

Вопрос о возможности службы парламентариев в армии поднимался и раньше. В марте 2026 года президент Владимир Зеленский заявлял о готовности обсуждать законодательные изменения, которые позволили бы депутатам, не выполняющим парламентские обязанности, приобщаться к защите страны. В то же время глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия тогда уточнял, что часть депутатов уже хотела бы служить, но действующие нормы не позволяют им официально совмещать военную службу с депутатским статусом.

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