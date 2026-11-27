Как сообщает Euronews, немецкий профсоюз IG Metall договорился с работодателями о повышении зарплат работникам металлургической и электротехнической промышленности. Соглашение предусматривает увеличение оплаты труда в два этапа — на 2% с мая 2027 года и еще на 2,3% с апреля 2028-го, а также единовременные выплаты. В случае распространения договоренностей на всю страну они охватят около 3,7 млн. работников.

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Переговоры завершились после 26 часов, а договоренность стала результатом двух волн предупредительных забастовок, в которых, по данным профсоюза, приняло участие более 956 тыс. работников. Они протестовали не только против недостаточного повышения зарплат, но и требовали гарантий сохранения рабочих мест на фоне кризиса германской промышленности.

Кто входит в профсоюз IG Metall

IG Metall (Industriegewerkschaft Metall) — крупнейший профсоюз Германии, объединяющий работников металлургической, машиностроительной, автомобильной, электротехнической и других промышленных отраслей. Организация представляет интересы миллионов работников, в том числе на предприятиях крупных германских промышленных корпораций.

Среди компаний, сотрудники которых представлены IG Metall — Volkswagen, Mercedes-Benz, Siemens, Thyssenkrupp и Salzgitter. В сферу представительства профсоюза также относятся предприятия электроники, авиационной и оборонной промышленности, производители промышленного оборудования и другие компании металлической и электротехнической индустрии.

IG Metall принимает участие в коллективных переговорах по зарплатам, условиям труда, продолжительности рабочего времени, социальным гарантиям и защите занятости. Ее переговорная сила в значительной степени основывается на масштабе членства и возможности организовать забастовки на предприятиях.

На сколько повысят зарплаты

Соглашение, достигнутое в землях Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия, предусматривает два этапа повышения зарплат:

2% с 1 мая 2027;

2,3% с 1 апреля 2028 г.

Кроме того, работники получат единовременную выплату в марте 2027 года. Ее размер будет составлять 150, 300 или 450 евро в зависимости от показателя чистой рентабельности продаж работодателя. Для учащихся и участников дуальных программ предусмотрены отдельные выплаты.

Коллективное соглашение будет действовать 25 месяцев — до 30 ноября 2028 года. Профсоюзное руководство рекомендовало распространить договоренности по другим регионам страны.

Работодатели получили возможность сокращать расходы в обмен на гарантии

Помимо повышения зарплат стороны договорились о механизме, который позволит предприятиям, отвечающим определенным критериям, временно сокращать расходы на отдельные коллективно согласованные выплаты. В то же время, компании должны взять на себя обязательства по инвестициям в немецкие производственные площадки, технологии и продукцию, а также гарантировать сохранение рабочих мест.

Вклад работников в реализацию таких договоренностей ограничен определенными рамками. По условиям нового соглашения он может составлять до 8% соответствующих коллективно согласованных выплат. Участие в механизме предполагает привлечение профсоюза и производственных советов.

Если компания не выполнит взятые обязательства, она должна компенсировать работникам соответствующие взносы. В профсоюзе отмечают, что механизм должен обеспечить не просто финансовую поддержку предприятий, но гарантии инвестиций и занятости.

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Почему договоренность важна для германской промышленности

Переговоры проходили на фоне сложной ситуации в германской промышленности, особенно в автомобильном секторе. Производители сталкиваются с конкуренцией со стороны китайских компаний, высокими издержками, изменением технологий и давлением на производственные площадки.

IG Metall потребовала повышения зарплат на 5% в течение одного года. В результате профсоюз согласился на меньший, поэтапный прирост, но получил механизм, который должен увязать возможные уступки работников с гарантиями инвестиций и сохранения рабочих мест.

Договоренность стала компромиссом между требованиями работников по доходам и позицией работодателей, пытающихся адаптировать промышленность к кризисным условиям.

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