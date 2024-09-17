Заморозка минимальной зарплаты и четверть ВВП на войну: каким будет бюджет-2025

15 сентября Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта бюджета на 2025 год. На «стопе» — социальные расходы, дефицит составляет 19,4% ВВП. Глава налогового комитета Даниил Гетманцев уже назвал его бюджетом пессимизма. Он рассказал о том, что будет с финансированием оборонных статей бюджета, и как власти планируют закрывать дефицит. «Минфин» выбрал главное.

Что изменится в новом бюджете

Между этим бюджетом и предыдущими много общего:

большая доля расходов — на сектор безопасности и обороны, что превышает 50% расходов государственного бюджета; бюджет принимается в условиях значительной неопределенности, что усложняет планирование; остаемся очень зависимыми от поступления военной помощи и внешнего финансирования, из которых значительная часть не гарантирована.

В прошлом году правительство предполагало, что «риски безопасности» сократятся во второй половине 2024 года. Эти ожидания не сбылись. Соответственно, сейчас мы получили разрыв в финансировании военных расходов минимум на 500 млрд грн.

На этот раз у нас более сдержанная оценка перспектив развития экономики, прогнозные темпы восстановления которой замедляются. К тому же должна быть усилена на следующий год и мобилизация дополнительного внутреннего ресурса (за счет налогов и ОВГЗ).

Раньше мы воздерживались от серьезного пересмотра налогов, или ограничивались пропорциями их перераспределения (исключение — дополнительное налогообложение сверхприбыли банков). На этот раз будет увеличение налогов, решение на этот счет не будет простым.

Такие же непростые решения будут и в части финансирования невоенных расходов, в первую очередь социальной сферы. Здесь правительством предложено жесткое решение, которое, напомню, уже применялось в 2014—2015 гг., о замораживании базовых социальных стандартов (прожиточного минимума, минимальной зарплаты) на уровне конца текущего года.

Основные параметры проекта государственного бюджета-2025:

Доходы — 2 336,3 млрд грн (в т.ч. общий фонд — 2 095,2 млрд грн),

Расходы — 3 938,2 млрд грн (3 643,6 млрд грн),

Дефицит бюджета — 1 640,6 млрд грн (1 549,5 млрд грн), или 19,4% ВВП.

По сравнению с планом на 2024 год (с ожидаемыми изменениями, согласно с законопроектом № 11417), в абсолютных показателях бюджет существенно увеличивается по доходам (на 425,3 млрд грн, или на 22,3%, — окончательно сравнить можно будет после принятия ресурсного законопроекта № 11416-д), заметно меньше увеличивается по расходам (на 5,4%, или на 202 млрд грн).

В результате плановый бюджетный дефицит сокращается в абсолютных показателях на 205,5 млрд грн (-11,1%), по ВВП — сокращается с 24,1% ВВП в 2024 году до 19,4% ВВП.

Основные показатели правительственного макропрогноза на 2024−2025 год​

Что будет с налогами

В бюджете-2025 представлен очень амбициозный план по доходам и налогам.

Плановые налоговые поступления увеличиваются на 18,2% (на 15,2% в общий фонд, и на 73,0% — в специальный), что значительно превышает прогнозную инфляцию и дефлятор ВВП.

По сравнению с 2024 годом, в разрезе основных статей доходов запланировано увеличение поступлений в общий фонд от:

НДФЛ: +45,0%;

акциза из производимых в Украине товаров: +39,5%;

акциза из ввезенных в Украину товаров: +51,5%;

НДС внутреннего (с учетом возмещения): +9,9%;

НДС внешнего: +17,3%;

ввозной пошлины: +14,7%;

Значительно должны вырасти объемы средств, которые должен перечислить в бюджет НБУ (в 1,7 раза), составив 63,9 млрд грн, и превысив 3% от общих объемов доходов бюджета по общему фонду.

Предполагается заметное сокращение поступлений в бюджет налога на прибыль предприятий — на 14,5%, по сравнению со скорректированной версией бюджета-2024, и на 4,8% — части чистой прибыли и дивидендов от подконтрольных государству субъектов хозяйствования.

Какие есть предостережения:

Заложенные темпы роста поступлений НДФЛ возможны, если будут предприняты серьезные шаги по улучшению ситуации на рынке труда, а также детенизации зарплат при запуске экономического бронирования.

Чтобы обеспечить заложенный рост поступлений акциза, мы должны существенно ускориться в направлении реформы правоохранительных органов (в первую очередь БЭБ) для детенизации соответствующих рынков, учитывая, что у повышения акциза, кроме наполнения бюджета, есть еще и негативный побочный эффект — он стимулирует переход части бизнесов в тень.

Сколько заложили на оборону и социалку

Военный бюджет превышает четверть ВВП. В 2025 году на него предлагается выделить 2 223 млрд грн, или 26,3% ВВП (в скорректированном бюджете в этом году — 2 157,9 млрд грн, или 28,8% ВВП).

Как уже отмечалось, главная задача, которая стоит во время бюджетного процесса-2025, — не допустить серьезных ошибок стратегического характера в планировании, когда в предыдущем и нынешнем году за его основу брался ошибочный тезис о завершении активных боевых действий до 30 июня.

В этом году мы должны заложить полноценное годовое финансирование военных нужд, которое, в случае наступления самого желанного для всех украинцев сценария развития событий, можно будет впоследствии перераспределить на «мирные» цели.

Второй важный приоритет, после военного, — расходы социального характера.

Есть правительственное решение не проводить в 2025 году индексацию базовых социальных стандартов (прожиточного минимума, минимальной зарплаты). В целом на социальную защиту будет направлено 419,2 млрд грн, что почти на 50 млрд грн меньше, чем в 2024 году. Из важного: несмотря на сокращение социальных расходов, ежегодная индексация пенсий все же предусмотрена.

В то же время, согласно прогнозу КМУ, в 2024—2025 годах инфляция ожидается в размере 18,3% (декабрь 2025/декабрь 2023), национальная валюта ослабится на 18,7% (с 36,6 грн/долл. в среднем в 2023 году до 45,0 грн/долл. в среднем в 2025 году).

Это означает существенные потери в реальных доходах социально уязвимых категорий граждан, которые получают трансферты из государственного бюджета.

Какие инвестиционные возможности видят власти

Реформа инвестиционных проектов — главная «фишка» по направлению поддержки восстановления экономики.

В 2025 году будет усилено внимание к реализации инвестиционных проектов в разных сферах. В течение многих лет часто звучала критика (в основном справедливая) по поводу сомнительности выбранных приоритетов в реализации тех или иных проектов, отсутствия единой системы контроля за выделенными на них средствами, преобладания узковедомственных интересов над общегосударственными и т. д.

На необходимость реформирования этой устоявшейся практики неоднократно обращали внимание и наши международные партнеры.

В следующем году запускается новая система «публичных инвестиционных проектов». В целом ресурс на их реализацию — почти 256 млрд грн. Из них:

115 млрд грн — финансирование под государственные гарантии на основании международных договоров в рамках лимита предоставления государственных гарантий на 2025 год,

71,9 млрд грн — поступления средств от иностранных государств, международных финансовых учреждений и международных финансовых организаций в рамках действующих проектов,

44,2 млрд грн — средства специального фонда государственного бюджета (впрочем, за счет них нужно будет гасить долги предыдущих лет),

25 млрд грн — средства общего фонда государственного бюджета на финансовое обеспечение подготовки и реализации публичных инвестиционных проектов.

Какие есть предостережения

Впрочем, в нынешних условиях, еще на этапе рассмотрения предложений по выделению бюджетных средств на публичные инвестиционные проекты, хотелось бы подробно увидеть конкретику по ним:

какие из них могут быть воплощены быстро и начнут «работать на ВВП», а не будут создавать новые долги и обязательства (как это имело место с проектами бывшего Укравтодора или Нацагентства по Евро-2012),

как они помогут сокращать безработицу,

какой синергетический эффект произведут на национальную экономику или безопасность государства,

не стоит ли на первом, «экспериментальном этапе» начать с меньших сумм финансирования, перераспределив часть средств из них на более важные цели.

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Дефицит и финансирование

На 2025 год дефицит государственного бюджета запланирован на уровне 19,4% ВВП, который по-прежнему почти полностью будет профинансирован за счет заимствований.

При этом 98,9% чистого долгового финансирования (за вычетом погашения) приходится на внешние источники. В частности, Минфин планирует занять внешне 1 746,5 млрд грн (38,8 млрд долл. по среднему курсу 45 грн/долл.) и погасить внешних долгов на 129,4 млрд грн (2,9 млрд долл.). Основные источники: ЕС (Ukraine Facility), МВФ, ВБ и другие официальные кредиторы.

Какие есть предостережения

Главным риском является то, что из этой суммы сейчас относительно гарантирована примерно половина необходимого финансирования. Соответственно, выделение 50 млрд долл. (по крайней мере большей части) финансирование за счет доходов от заблокированных российских суверенных активов остается критически важным для финансирования приоритетных расходов и сбалансирования бюджета.

Оценка потенциала заимствований на внутреннем долговом рынке очень скромная. В частности, через инструмент ОВГЗ планируется привлечь 579,2 млрд грн и погасить 562 млрд грн, то есть чистое финансирование за счет внутренних заимствований составит всего 17,2 млрд грн (ролловер по ОВГЗ составит 103%). Во-первых, это заметно меньше, чем скорректированный план на этот год, который предусматривает внутренние заимствования на уровне 742 млрд грн, а чистое финансирование (за минусом погашения) — 356 млрд грн.

Даже без корректировки, ролловер по ОВГЗ во всех валютах за 8 месяцев 2024 года, по данным НБУ, составлял 135%. Во-вторых, мне кажется, что такие прогнозные объемы не очень подкрепляют аргументы противников введения налога на сверхприбыли банков за 2024 год по ставке 50%, что в т. ч. касалось более активного привлечения банков к покупке ОВГЗ на аукционах. Предполагается ли, что банки «включатся» в покупку ОВГЗ только на три месяца, которые остались до конца текущего года?

Стимулирование углубления рынка ОВГЗ и увеличение ликвидности на нем, главным игроком на котором были и остаются банки, является более чем актуальным вопросом в следующем году. Рассчитываем не на договоренности между регулятором, Минфином и банками, а на нормативно-правовые решения, которые будут стимулировать этот процесс.

И наконец последнее в части финансирования госбюджета — также есть вопрос к Правительству относительно такого источника, как приватизация государственного имущества. Правительство предлагает заложить в бюджет поступления от приватизации в размере всего 3,2 млрд грн против ожидаемых 4 млрд грн в 2024 году. Создается парадоксальная ситуация — давно анонсированное возобновление «большой приватизации» должно принести на 20% меньше, чем сейчас должна дать в основном «малая приватизация». Мы должны услышать, что, собственно, планируется предложить на продажу, и почему ожидания настолько пессимистические.