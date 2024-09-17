Руководители компаний в бюджетах на 2025 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 44 грн/$. Об этом свидетельствует традиционный опрос, проведенный Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).
Бизнес заложил в бюджет доллар по 44 грн на следующий год
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Как было в прошлом году
Для сравнения, на 2024 год бизнесы закладывали курс 41 грн/$, и по состоянию на 17 сентября он составил 41,3591 грн/$. В то время как с прогнозом на 2023 год руководители компаний ошиблись: закладывали 43 грн/$, а по факту он большую часть года был зафиксирован на уровне 36,57 грн/$ и, в конце концов, не поднялся даже до 38 грн/$.
Бизнес ожидает роста доходов
53% опрошенных компаний прогнозируют положительную динамику развития своего бизнеса в 2025 году (в прошлом году оптимистов было чуть больше — 58%).
Еще 33% директоров рассчитывают в 2025 году удержать бизнес-показатели на уровне предыдущего года, а 14% прогнозируют негативную динамику (в прошлом году таковых было 13%).
Большинство руководителей ожидают роста доходов в 2024 году: 72% рассчитывают на прирост в гривне (но в натуральном выражении на рост рассчитывают только 46% опрошенных).
Комментарии - 1
і станом на 17 вересня він становить 41,3591 грн/$.»
Для порівняння
Спочатку 2024 року курс був 38,0020 грн/$,
а у першому півріччі 2024 року курс був меньше, чим 41,0грн/$, тому
середньорічний курс у 2024 році може бути також меньше, ніж 41,0грн/$