Бизнес заложил в бюджет доллар по 44 грн на следующий год

Руководители компаний в бюджетах на 2025 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 44 грн/$. Об этом свидетельствует традиционный опрос, проведенный Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).

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Как было в прошлом году

Для сравнения, на 2024 год бизнесы закладывали курс 41 грн/$, и по состоянию на 17 сентября он составил 41,3591 грн/$. В то время как с прогнозом на 2023 год руководители компаний ошиблись: закладывали 43 грн/$, а по факту он большую часть года был зафиксирован на уровне 36,57 грн/$ и, в конце концов, не поднялся даже до 38 грн/$.

Бизнес ожидает роста доходов

53% опрошенных компаний прогнозируют положительную динамику развития своего бизнеса в 2025 году (в прошлом году оптимистов было чуть больше — 58%).

Еще 33% директоров рассчитывают в 2025 году удержать бизнес-показатели на уровне предыдущего года, а 14% прогнозируют негативную динамику (в прошлом году таковых было 13%).

Большинство руководителей ожидают роста доходов в 2024 году: 72% рассчитывают на прирост в гривне (но в натуральном выражении на рост рассчитывают только 46% опрошенных).

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