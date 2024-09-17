«Бюджет пессимизма»: Гетманцев охарактеризовал бюджет на 2025 год

Проект бюджета на 2025 год как «бюджет пессимизма». Документ вызывает многие вопросы даже с учетом своего реализма и понятности мотивов авторов. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По его словам, проект бюджета вызывает немало вопросов, несмотря на свой реализм и понятность мотивов его авторов. Одной из основных проблем, по его мнению, макропрогноз, в частности прогнозы инфляции.

«Прогноз инфляции является одним из самых больших рисков выполнения бюджета. Не потому, что инфляция высокая или низкая, а потому, что она разная», — пояснил он.

Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию на конец 2025 года на уровне 6,6%, среднегодовую — 8,2%.

Читайте: 42,3 грн/$ до декабря максимум: каким будет курс доллара до конца 2024 года и в 2025-м

В то же время, правительство прогнозирует инфляцию на конец года на уровне 9,5%, а среднюю за год — 9,7%.

Эта разница создает потенциальный конфликт между монетарной и фискальной политикой, который, по мнению Гетманцева, необходимо устранить еще до принятия бюджета.

Читайте: Госбюджет-2025: курс гривны и основные показатели

Напомним

14 сентября Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2025 год.