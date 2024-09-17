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17 сентября 2024, 12:58 Читати українською

«Бюджет пессимизма»: Гетманцев охарактеризовал бюджет на 2025 год

Проект бюджета на 2025 год как «бюджет пессимизма». Документ вызывает многие вопросы даже с учетом своего реализма и понятности мотивов авторов. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

Проект бюджета на 2025 год как «бюджет пессимизма».

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По его словам, проект бюджета вызывает немало вопросов, несмотря на свой реализм и понятность мотивов его авторов. Одной из основных проблем, по его мнению, макропрогноз, в частности прогнозы инфляции.

«Прогноз инфляции является одним из самых больших рисков выполнения бюджета. Не потому, что инфляция высокая или низкая, а потому, что она разная», — пояснил он.

Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию на конец 2025 года на уровне 6,6%, среднегодовую — 8,2%.

Читайте: 42,3 грн/$ до декабря максимум: каким будет курс доллара до конца 2024 года и в 2025-м

В то же время, правительство прогнозирует инфляцию на конец года на уровне 9,5%, а среднюю за год — 9,7%.

Эта разница создает потенциальный конфликт между монетарной и фискальной политикой, который, по мнению Гетманцева, необходимо устранить еще до принятия бюджета.

Читайте: Госбюджет-2025: курс гривны и основные показатели

Напомним

14 сентября Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2025 год.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+15
bonv
bonv
17 сентября 2024, 13:05
#
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності…
Гірше ж точно не буде ©
+
+15
bonv
bonv
17 сентября 2024, 13:05
#
Душити народ податками і потішати обіцянками — девіз зе-влади. І розкрадати все і всюди.
+
+15
SamBB
SamBB
17 сентября 2024, 13:10
#
Для прокурорських навпаки)))
+
+15
bonv
bonv
17 сентября 2024, 13:17
#
У 2025 році мінімальна зарплата залишиться без змін. Потужно і по приколу.
+
+45
Тарас Шевченко
Тарас Шевченко
17 сентября 2024, 13:25
#
За то полиции увеличили бюджет чтобы могли еще больше кошмарить население
+
0
ravist
ravist
17 сентября 2024, 13:29
#
Это у вас на росии полиция кошмарит население
+
0
bonv
bonv
17 сентября 2024, 13:26
#
У 2025 році мінімальна зарплата залишиться без змін.
У 2025 році базовий соціальний стандарт, прожитковий мінімум, залишиться без змін.
При цьому на телемарафон у бюджеті закладено 1,5 млрд грн.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
17 сентября 2024, 14:53
#
1 500 000 000 грн… величезні гроші. На кожного з 30млн українців аж …50грн на рік. 4 грн на місяць… Але крику можна наробити багато. Аря… народ обдирають. А розкажи про те, як налом платять зарплати в УкрАгроПромІнвесті.
+
0
gorobezus
gorobezus
17 сентября 2024, 14:52
#
Бюджет на 2025 — бюджет звездеца, реально. Не дай Бог будет черная зима — тогда отсюда в Европу свалит от 2 до 5 лямов женщин, детей и пенсов, которые могут пересечь границу, и тогда реально весело станет. Когда АТБ закрываться начнут из-за отсутствия персонала и покупателей.(АТБ — для примера, на его месте может быть любая крупная сеть)
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