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17 сентября 2024, 14:11 Читати українською

Рада поддержала в первом чтении законопроект об увеличении налогов

17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов. Об этом написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

«За» соответствующее решение проголосовал 241 народный депутат.

«Сегодня обошлось без танцев над патриотической галеркой на костях. Благодарю народных депутатов — государственников, поддержавших решение. Готовим ко второму чтению», — написал Гетманцев.

Новый пакет налогов предусматривает:

  • повышение военного сбора с 1,5 до 5%;
  • установление ВЗ в размере 1% от оборота плательщиков единого налога ІІІ группы;
  • повышение налогов для 1 и 2 группы ФОП;
  • авансовые взносы на АЗС;
  • установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;
  • установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

На 2024 год такие налоговые изменения принесут госбюджету 58 млрд грн и 137 млрд грн в следующем 2025 году.

Читайте: Банки снова будут платить 50% налога на прибыль — Железняк

Когда будут вводить

«Так как до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет „задним числом“ с 1 октября. Таким образом на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд в 2024, и 137 млрд грн в следующем», — пояснил Железняк.

Читайте: Рада провалила голосование по увеличению налогов

Напомним

Как писал «Минфин», 3 сентября Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект по увеличению налогов, который должен был привлечь 30 млрд гривен в бюджет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+60
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 сентября 2024, 14:22
#
Плата за уехавших . Украина за 30 лет сократилась с 52 млн до менее 30 . Последняя волна миграции — 40% трудоспособного населения . Больше кричите чемодан вокзал … будем жить еще дороже .
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
17 сентября 2024, 14:25
#
А чиновників і мусорів на скільки скоротили? так ото ж…
+
+45
Loginnnnn
Loginnnnn
17 сентября 2024, 14:38
#
1 и 2 группы сейчас обвалят дию заявами на закрытие
+
+14
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 сентября 2024, 14:38
#
Просто переложат в цены
+
0
Kankakee
Kankakee
17 сентября 2024, 15:31
#
А от дійсно цікаво хто як вважає 🙈- зможе тєкуща влада зібрати більше податків чи ситуація дійсно качнеться в інший бік і з підвищенням податків буде зниження їхньої кількісті? 🙀
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
17 сентября 2024, 15:46
#
Как по мне 3 группа фопов этот 1% и не заметит, 2 группа, которая с трудом в лимиты помещается, тоже. А вот 1 и 2 группы с небольшими оборотами я уверен задумаются
+
0
bosyak
bosyak
17 сентября 2024, 15:48
#
Зможе, не так уж і критично. Питання чи вистачіть.
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