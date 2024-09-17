Рада поддержала в первом чтении законопроект об увеличении налогов

17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов. Об этом написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

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«За» соответствующее решение проголосовал 241 народный депутат.

«Сегодня обошлось без танцев над патриотической галеркой на костях. Благодарю народных депутатов — государственников, поддержавших решение. Готовим ко второму чтению», — написал Гетманцев.

Новый пакет налогов предусматривает:

повышение военного сбора с 1,5 до 5%;

установление ВЗ в размере 1% от оборота плательщиков единого налога ІІІ группы;

повышение налогов для 1 и 2 группы ФОП;

авансовые взносы на АЗС;

установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;

установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

На 2024 год такие налоговые изменения принесут госбюджету 58 млрд грн и 137 млрд грн в следующем 2025 году.

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Когда будут вводить

«Так как до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет „задним числом“ с 1 октября. Таким образом на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд в 2024, и 137 млрд грн в следующем», — пояснил Железняк.

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