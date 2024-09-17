17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов. Об этом написал глава Налогового комитета
Рада поддержала в первом чтении законопроект об увеличении налогов
17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов. Об этом написал глава Налогового комитета
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«За» соответствующее решение проголосовал 241 народный депутат.
«Сегодня обошлось без танцев над патриотической галеркой на костях. Благодарю народных депутатов — государственников, поддержавших решение. Готовим ко второму чтению», — написал Гетманцев.
Новый пакет налогов предусматривает:
- повышение военного сбора с 1,5 до 5%;
- установление ВЗ в размере 1% от оборота плательщиков единого налога ІІІ группы;
- повышение налогов для 1 и 2 группы ФОП;
- авансовые взносы на АЗС;
- установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;
- установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.
На 2024 год такие налоговые изменения принесут госбюджету 58 млрд грн и 137 млрд грн в следующем 2025 году.
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Когда будут вводить
«Так как до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет „задним числом“ с 1 октября. Таким образом на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд в 2024, и 137 млрд грн в следующем», — пояснил Железняк.
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Напомним
Как писал «Минфин», 3 сентября Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект по увеличению налогов, который должен был привлечь 30 млрд гривен в бюджет.
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