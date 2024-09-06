Дуров сделал первое заявление после задержания во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров выразил удивление предъявленными обвинениями и пообещал улучшить безопасность и снизить уровень злоупотреблений в мессенджере. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«В прошлом месяце полиция допрашивала меня в течение 4 дней после прибытия в Париж. Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получили ответ от Telegram», — заявил он.

Неожиданное задержание

По словам Дурова, это было неожиданно по нескольким причинам.

Во-первых, Telegram имеет официального представителя в ЕС, принимающего и отвечающего на запросы руководящих органов ЕС. Он отметил, что его электронный адрес является общедоступным для кого-либо в ЕС.

Во-вторых, французские власти имели множество способов связаться с ним, чтобы попросить о помощи.

Как гражданин Франции, я был частым гостем французского консульства в Дубае. Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию в Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции", — заявил Дуров.

В-третьих, основатель Telegram отметил, что если страна недовольна интернет-сервисом, сложившейся практикой является начало судебного процесса против самого сервиса.

Дуров назвал ошибочным подходом к использованию законов эпохи к появлению смартфонов для обвинения руководителя компании в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он руководит.

«Создавать технологии и так достаточно сложно. Ни один инноватор никогда не будет создавать новые инструменты, если он знает, что может быть лично привлечен к ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами», — добавил он.

Основатель Telegram назвал нелегкой задачей установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью и добавил, что следует учитывать технологические ограничения.

«Как платформа, вы хотите, чтобы ваши процессы были согласованы во всем мире, а также чтобы ими не злоупотребляли в странах со слабым верховенством права. Мы стремимся к сотрудничеству с регуляторами, чтобы найти правильный баланс.

Да, мы придерживаемся наших принципов: наш опыт сформирован нашей миссией защищать наших пользователей в авторитарных режимах. Однако мы всегда открыты к диалогу", — написал Дуров.

Он также отметил, что «иногда мы не можем прийти к согласию с регулятором страны относительно правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью и в таких случаях готовы уйти из этой страны».

«Когда россия требовала от нас передать «ключи шифрования», чтобы предотвратить слежку, мы отказались — и Telegram запретили в РФ. Когда Иран требовал от нас заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались — и Telegram запретили в Иране.

Мы готовы уходить с рынков, которые не совместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег. Нами движет намерение приносить добро и защищать основные права людей, особенно там, где эти права нарушаются", — отметил Дуров.

Анархический рай

Он назвал ошибочными утверждения о том, что «Telegram — это анархический рай» и заверил, что платформа «ежедневно удаляет миллионы вредоносных постов и каналов», а также «имеет прямые горячие линии с неправительственными организациями, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию».

«Резкое увеличение количества пользователей Telegram до 950 миллионов вызвало проблемы, которые облегчили злоупотребление нашей платформой для злоумышленников. Именно поэтому я задался целью существенно улучшить ситуацию в этом направлении. Я надеюсь, что события августа сделают Telegram — и индустрию социальных сетей в целом — более безопасной и сильной», — добавил Дуров.

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В чем обвиняют Дурова

Дурова обвиняют в соучастии в управлении платформой для незаконной деятельности, отказе предоставлять информацию о площадке властям, отмывании денег, соучастии в распространении детской порнографии, незаконном обращении наркотиков.

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Обвинения Дурову выдвинули из-за отсутствия реакции Telegram на запросы властей, говорится в документе.

Максимальное наказание по обвинению в пособничестве в управлении онлайн-платформой с целью совершения незаконной операции в организованной группе предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 евро.

Напомним

Как писал «Минфин», 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа стражи порядка задержали основателя и гендиректора мессенджера Telegram Павла Дурова, когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу.