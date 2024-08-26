Доработанный правительственный законопроект о повышении налогов претерпел значительные изменения, Верховная Рада рассмотрит его в начале сентября. Документ не предусматривает повышения НДС и налога на роскошь. Об этом написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Гетманцев рассказал, какие налоги повышать не будут. Кто за все заплатит?
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Народный депутат также отметил, что был исключен налог в 1% с оборота.
В то же время, Секретарь Общественного совета при Министерстве финансов Украины Дмитрий Алексеенко раскритиковал парламентариев.
«Страдать должны физические лица. Перезагрузка налоговой, о которой говорили не будет», написал он в Facebook.
Алексеенко также обнародовал перечень налогов, которые будут повышены:
- повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%;
- установление военного сбора для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от МЗП;
- установление военного сбора в размере 1% для ІІІ группы единого налога;
- установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС;
- установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год;
- повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%.
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Источник: Минфин
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Деталі доопрацьованого законопроєкту щодо підвищення податків вже відомі. Зокрема, одне з нововведень законопроєкту стосується підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«Остання інформація про підвищення податків. Текст доопрацьованого урядового законопроєкту, який хочуть виносити скоро на Комітет та вже у перші тижні вересня в Раду», — написав нардеп.
Які податки залишилися
За словами Железняка, у законопроєкті не змінилися наступні податки:
підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
військовий збір для ФОП І і ІІ груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати;
військовий збір у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;
встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (зі зміненою редакцією).
Нові податки
Із «нового», за словами нардепа, наступне:
встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік;
підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;
щомісячна звітність по ПДФО
особенно забавно выглядят фопы которым сначала снижали до 2%, а теперь повышют до 6%. при том что по утверждению их самих же 85% всех поступлений в бюджет это крупные предприятия. Больше выглядит как не попытка наполнить бюджет, а разобюраться с фопами окончательно. Ото и не удивительно что ITшники начали тису переплывать, уже перспектив не видят.
Для крупных налогоплательщиков появился новый налог под названием бронирование, поэтому нет смысла лишать их оборотных средств.
Для тех мелких и средних, что уходили и уходят в ФОПы тоже нагрузка посильная.
Секретарь безответственного совета — просто ***
В своё время фюрер сплачивал вокруг себя безоговорочно преданных ему людей… Помним, чем это закончилось.
Экс-президент Порошенко тоже ставил на ключевые руководящие должности «любих друзів» из-за бугра: балалаечника Балчуна, медсестру Ульяну и т. п. Знаем, чем это закончилось.
Как в старой советской пропагандистской карикатуре: «Этот господин уплатит за все!».