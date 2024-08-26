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26 августа 2024, 18:04 Читати українською

Гетманцев рассказал, какие налоги повышать не будут. Кто за все заплатит?

Доработанный правительственный законопроект о повышении налогов претерпел значительные изменения, Верховная Рада рассмотрит его в начале сентября. Документ не предусматривает повышения НДС и налога на роскошь. Об этом написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Доработанный правительственный законопроект о повышении налогов претерпел значительные изменения, Верховная Рада рассмотрит его в начале сентября.

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Народный депутат также отметил, что был исключен налог в 1% с оборота.

В то же время, Секретарь Общественного совета при Министерстве финансов Украины Дмитрий Алексеенко раскритиковал парламентариев.

«Страдать должны физические лица. Перезагрузка налоговой, о которой говорили не будет», написал он в Facebook.

Алексеенко также обнародовал перечень налогов, которые будут повышены:

  • повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%;
  • установление военного сбора для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от МЗП;
  • установление военного сбора в размере 1% для ІІІ группы единого налога;
  • установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС;
  • установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год;
  • повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%.

Читайте также: Власти переписывают законопроект о повышении налогов — Forbes

Источник: Минфин
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Комментарии - 10

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0
bonv
bonv
26 августа 2024, 18:18
#
Що змінилося в урядовому законопроєкті, який хочуть виносити на Комітет та вже у перші тижні вересня до Ради.
Деталі доопрацьованого законопроєкту щодо підвищення податків вже відомі. Зокрема, одне з нововведень законопроєкту стосується підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«Остання інформація про підвищення податків. Текст доопрацьованого урядового законопроєкту, який хочуть виносити скоро на Комітет та вже у перші тижні вересня в Раду», — написав нардеп.
Які податки залишилися
За словами Железняка, у законопроєкті не змінилися наступні податки:
підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
військовий збір для ФОП І і ІІ груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати;
військовий збір у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;
встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (зі зміненою редакцією).
Нові податки
Із «нового», за словами нардепа, наступне:
встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік; ⁠
підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%; ⁠
щомісячна звітність по ПДФО
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+60
Rubi0
Rubi0
26 августа 2024, 18:58
#
Даже Гетьманцев в своем посте написал что убрали «военный сбор на предметы роскоши», а минфин решил обрезать эту маленькую но раздражающую деталь
+
+60
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
26 августа 2024, 19:44
#
По сути это означает что они и дальше вместо реальной экономики будут нагонять бабло на банки и там его выгодно налогооблагать. Нисходящая спираль банкономики.

особенно забавно выглядят фопы которым сначала снижали до 2%, а теперь повышют до 6%. при том что по утверждению их самих же 85% всех поступлений в бюджет это крупные предприятия. Больше выглядит как не попытка наполнить бюджет, а разобюраться с фопами окончательно. Ото и не удивительно что ITшники начали тису переплывать, уже перспектив не видят.
+
0
BatonUA
BatonUA
26 августа 2024, 21:48
#
Уявному айтішнику, в тилу, а не на фронті, платити додатковий 1 відсоток або 800грн у місяць для підтримки ЗСУ, буде нескладно і морально правильно
+
0
BrutForce
BrutForce
26 августа 2024, 22:14
#
Абсолютно Але велика частина IT буде тепер платити 5% збору через Дія Сіті
+
+15
Ranet
Ranet
26 августа 2024, 20:07
#
В целом, грамотно.
Для крупных налогоплательщиков появился новый налог под названием бронирование, поэтому нет смысла лишать их оборотных средств.
Для тех мелких и средних, что уходили и уходят в ФОПы тоже нагрузка посильная.
Секретарь безответственного совета — просто ***
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0
zevs1
zevs1
26 августа 2024, 20:42
#
Президент выбирает на различные должности себе подобных, Гетманцевв и остальные эффективные менеджеры тому подтверждение.
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0
R S
R S
26 августа 2024, 22:14
#
А вы думали, что актёр-комик будет собирать в свою команду опытных профессионалов? Как бы не так!
В своё время фюрер сплачивал вокруг себя безоговорочно преданных ему людей… Помним, чем это закончилось.
Экс-президент Порошенко тоже ставил на ключевые руководящие должности «любих друзів» из-за бугра: балалаечника Балчуна, медсестру Ульяну и т. п. Знаем, чем это закончилось.
+
0
Gazzbut
Gazzbut
26 августа 2024, 21:19
#
Аха ха, я так и думал шо 3группу не тронут, деньги ж нужно обналивать))) а остальніе холопі платите
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0
82845392
82845392
26 августа 2024, 22:18
#
> Хто за все заплатить?

Как в старой советской пропагандистской карикатуре: «Этот господин уплатит за все!».
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