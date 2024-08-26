Гетманцев рассказал, какие налоги повышать не будут. Кто за все заплатит?

Доработанный правительственный законопроект о повышении налогов претерпел значительные изменения, Верховная Рада рассмотрит его в начале сентября. Документ не предусматривает повышения НДС и налога на роскошь. Об этом написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Народный депутат также отметил, что был исключен налог в 1% с оборота.

В то же время, Секретарь Общественного совета при Министерстве финансов Украины Дмитрий Алексеенко раскритиковал парламентариев.

«Страдать должны физические лица. Перезагрузка налоговой, о которой говорили не будет», написал он в Facebook.

Алексеенко также обнародовал перечень налогов, которые будут повышены:

повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%;

установление военного сбора для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от МЗП;

установление военного сбора в размере 1% для ІІІ группы единого налога;

установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС;

установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год;

повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%.

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