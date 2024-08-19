Власти переписывают законопроект о повышении налогов — Forbes

Правительственный законопроект о повышении налогов, скорее всего, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в начале сентября. В него до сих пор вносятся изменения, пишет Forbes со ссылкой на собеседников в парламенте и Министерстве финансов.

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Что планируют заменить

налог на оборот для юридических лиц по ставке 1%, вероятно, будет заменен повышением НДС. Обсуждается повышение на три-четыре процентных пункта — до 23−24%;

авансовый платеж для АЗС в размере 4000 грн за кубометр мощности хранения горючего заменят фиксированным платежом за каждый объект. Рабочий вариант — минимальный платеж 60 000 грн с одной АЗС в месяц.

Увеличение военного сбора остается

Планы по увеличению военного сбора для физических лиц и ФОП остаются в силе.

Для физлиц ставка увеличится с 1,5% до 5%, для ФОП: третья группа — 1% от дохода, остальная группа — 5% в расчете с двух минимальных зарплат в месяц (при текущем уровне минималки платить придется 800 грн в месяц).

Налог на посылки стоимостью до 150 евро тоже остается в повестке дня.

Также велика вероятность, что в законопроекте останется норма о военном сборе в 5% на стоимость всех услуг мобильных операторов.