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19 августа 2024, 14:28 Читати українською

Власти переписывают законопроект о повышении налогов — Forbes

Правительственный законопроект о повышении налогов, скорее всего, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в начале сентября. В него до сих пор вносятся изменения, пишет Forbes со ссылкой на собеседников в парламенте и Министерстве финансов.

Правительственный законопроект о повышении налогов, скорее всего, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в начале сентября.

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Что планируют заменить

  • налог на оборот для юридических лиц по ставке 1%, вероятно, будет заменен повышением НДС. Обсуждается повышение на три-четыре процентных пункта — до 23−24%;
  • авансовый платеж для АЗС в размере 4000 грн за кубометр мощности хранения горючего заменят фиксированным платежом за каждый объект. Рабочий вариант — минимальный платеж 60 000 грн с одной АЗС в месяц.

Увеличение военного сбора остается

Планы по увеличению военного сбора для физических лиц и ФОП остаются в силе.

Для физлиц ставка увеличится с 1,5% до 5%, для ФОП: третья группа — 1% от дохода, остальная группа — 5% в расчете с двух минимальных зарплат в месяц (при текущем уровне минималки платить придется 800 грн в месяц).

Налог на посылки стоимостью до 150 евро тоже остается в повестке дня.

Также велика вероятность, что в законопроекте останется норма о военном сборе в 5% на стоимость всех услуг мобильных операторов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+60
Sergіy Podik
Sergіy Podik
19 августа 2024, 15:01
#
Кінець епохи бідності…
+
+60
Бедный папа
Бедный папа
19 августа 2024, 15:09
#
7 марта 2022 года «На время военного положения откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не способны их заплатить. Все это — на время военного положения и еще минимум на год после его завершения», — сообщил Президент.
+
+30
oldman54
oldman54
19 августа 2024, 15:25
#
Неначаси сложные решения по сокращению гос аппарата который уже доказал свое вредительство на всех уровнях

гусь все меньше, а пера должен давать больше
+
0
Strain
Strain
19 августа 2024, 15:32
#
Еще же на авто хотят поднять цены на 15%
Ну не зря когда выделения с носа зеленые — это не к добру.
Так и у нас в стране…
+
0
Kanarej
Kanarej
19 августа 2024, 15:45
#
Где-то видел новость, что на авто не будет 15% сбора.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
19 августа 2024, 15:41
#
Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить.
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