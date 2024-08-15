Минфин - Курсы валют Украины

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15 августа 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: «хрущевки», ОВГЗ и «выборочный дефолт»

В Украине готовятся сносить «хрущевки»: почему скупать их сейчас — не вариант

Несмотря на войну, в Украине снова поднимается тема «хрущевок». Как рассказала «Минфину» Елена Шуляк, глава профильного парламентского комитета ВР, законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда готовится ко второму чтению и может быть внесен в сессионный зал уже до конца этого года.

Приватбанк снизил комиссию за перевод валюты на зарубежные карты

Государственный Приватбанк снизил с 2% до 1% тариф на международные переводы в Приват24 с валютных карт Приватбанка на зарубежные карты.

Гривневые ОВГЗ: как собрать 300 миллиардов, не включая печатный станок

Расходы Украины на войну, которые правительство не может закрывать за счет международной финансовой помощи, постоянно растет. Уже с конца весны должностные лица говорят о том, что до конца года, в зависимости от дальнейшей интенсивности военных действий, придется дополнительно найти от 400 млрд до 500 млрд гривен, или около $10−12 млрд. Как собрать этот ресурс на внутреннем рынке с помощью ОВГЗ?

Райффайзенбанк закрывает россиянам возможность выводить валюту за границу

Райффайзенбанк — самый крупный из иностранных банков, продолжающих работать в России, — со 2 сентября перестанет осуществлять исходящие переводы в валюте для клиентов физлиц.

Что означает снижение кредитного рейтинга Украины до уровня «выборочный дефолт»

13 августа рейтинговое агентство Fitch ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с уровня С (дефолт неизбежен) до RD (ограниченный дефолт), а евробондов-2026 на $750 млн, по которым Украина не оплатила купон 1 августа, — до уровня D «(дефолт). Почему это происходит и к каким последствиям приведет, рассказал глава финансового комитета BP Даниил Гетманцев.

ОВГЗ: покупать или не покупать? Какая сейчас доходность по гривневым ОВГЗ (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

  • перспективы ОВГЗ в Украине;
  • потенциальных покупателей гривневых ОВГЗ;
  • что будет с гривневыми ОВГЗ в 2024 году;
  • минусы ОВГЗ;
  • доходность для потенциальных покупателей ОВГЗ;
  • прогноз курса доллара и евро на период с 15 по 21 августа.
Источник: Минфин
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