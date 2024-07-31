После того как с рынка вышла «Украинская биржа», количество сделок с гособлигациями на фондовых биржах Украины упало в 2,5 раза до 6,91 тыс в неделю. Об этом пишет Mind.ua со ссылкой на данные «Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках».
После выхода с рынка «Украинской биржи» резко упало количество сделок с гособлигациями
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Количество сделок уменьшилось, но объемы выросли
Сокращение количества сделок с корпоративными ценными бумагами было менее значительным — на 14,4%, до 923 до 0,28 тыс.
Несмотря на падение количества сделок, объем торгов по гособлигациям вырос на 2,6% — до 17,52 млрд грн в неделю, а по корпоративным — на 6,9%, до 2,53 млрд грн.
Фондовые биржи Украины
- Регулятор (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) аннулировал лицензию «Украинской биржи» из-за того, что один из ее владельцев подпадает под санкции. Биржа перестала работать 8 июля.
- В настоящее время на рынке Украины остается только две фондовые биржи — ПФТС и «Перспектива». ПФТС также сдает лицензию по причине недостаточности капитала.
- Правительство рассматривают возможность создания новой фондовой биржи.
Источник: Минфин
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