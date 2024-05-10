Старейшая фондовая биржа Украины ПФТС сдает лицензию

Старейшая фондовая биржа Украины ПФТС прекращает деятельность из-за несоответствия условий работы, выдвигаемых регулятором — НКЦБФР. За сдачу лицензии проголосовали 29 апреля акционеры. Об этом сообщается на сайте биржи.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причина принятия такого решения — недостаточность собственных резервов. Регулятор требует, чтобы они составляли 22 млн. грн., но ПФТС обеспечена лишь на 11,9 млн. грн.

49,9% акций биржи принадлежат с 2020 года крупнейшая товарная биржа Китая BOCE (Hong Kong) Co. Limited. Ее директор Янь Дуншен направлял письмо президенту Владимиру Зеленскому, главе О П Андрею Ермаку, членам правительства и главе НКЦБФР Руслану Магомедову с просьбой «поспособствовать временной отсрочке на период действия военного положения» требований упомянутого положения, но вероятно к его письмам не прислушались.

Чтобы соответствовать нормативам регулятора, акционеры 29 апреля приняли решение о проведении дополнительного выпуска акций на 30 млн грн. Но, похоже, китайские инвесторы не смогут принять участие в выкупе дополнительных акций.

Ранее «Минфин» писал о том, что две из трех фондовых бирж могут потерять лицензии. Если к ПФТС были претензии по капиталу, то к «Украинской бирже» есть вопрос о наличии среди акционеров подсанкционных лиц. Впрочем, в УБ сообщили, что не могут самостоятельно исключить их и будут бороться за лицензию в судах.

Если УБ также будет закрыто, то в Украине останется всего одна фондовая биржа — «Перспектива».