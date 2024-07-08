«Украинская биржа» остановила работу из-за аннулирования лицензий

«Украинская биржа» с 8 июля прекратила работу по причине аннулирования лицензий. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

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Аннулирование лицензии

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 5 июня применила санкцию в УБ в виде аннулирования лицензий. Причиной послужило наличие подсанкционного лица среди бенефициаров. Соответствующее постановление должно вступить в силу через 30 календарных дней со дня его принятия — 5 июля.

Отмечается, что «украинская биржа» подала в Киевский окружной суд исковое заявление о признании противоправным и отмене постановления НКЦБФР об аннулировании лицензий.

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«По состоянию на утро 8 июля нам не известен результат рассмотрения судом заявления об обеспечении иска, поэтому сегодня, 8 июля, торги не проводятся», — говорится в сообщении.

В то же время по данным Нацкомиссии, рассмотрев заявление УБ, суд принял решение об отказе в принятии мер обеспечения иска.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», ранее Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что вскоре 2 из 3 украинских бирж могут быть лишены лицензий. Речь шла о ПФТС и «Украинской бирже».