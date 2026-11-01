Новые налоги для цифровых платформ и состоятельных резидентов: что меняется в Европе

Европейские страны ищут новые источники бюджетных поступлений и внимательнее присматриваются к тем, кто зарабатывает на цифровых технологиях или владеет значительными активами. Франция хочет облагать налогом интернет-трафик больших платформ, Германия обсуждает налог на экономическую ценность искусственного интеллекта, а Италия вводит 26% налог на нереализованный прирост стоимости активов для части состоятельных людей, которые переносят налоговое резидентство за границу. Об этом пишут Sky TG24 , Nuovo Quotidiano di Puglia и Yahoo! Finance .

Франция хочет ввести налог на интернет-трафик, а Италия — на активы тех, кто уезжает. Фото: скріншот/TG La7

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Франция хочет облагать интернет-трафик

Национальное собрание Франции поддержало поправку в бюджетный законопроект на 2027 год, которая предусматривает плату в размере €0,055 за каждый гигабайт данных, переданных пользователям в стране. Решение было принято с минимальным преимуществом: 11 депутатов проголосовали за, 10 против.

Новый сбор будет относиться к компаниям, которые предоставляют цифровой контент и передают большие объемы данных. Среди них Google, Meta, Amazon, Netflix, Akamai, а также платформы для распространения видеоигр.

Для обычных пользователей отдельный платеж за каждую загрузку не предусмотрен. Налоговая нагрузка ляжет на сами компании. К тому же по предложению установили ограничения: сумма налога не может превышать 15% дохода компании во Франции или 2% ее глобального дохода.

Наибольшее количество вопросов вызывает способ начисления сбора. Он будет зависеть от объема переданных данных, а не от того, заработала ли компания на конкретной загрузке. Под налогообложение могут попасть не только платные загрузки и просмотры видео, но и обновление игр и повторная загрузка файлов.

Поправка еще предстоит пройти остальным этапам бюджетного процесса. Ее могут изменить или вообще отклонить. Пока речь идет только о законодательном предложении, а не о действующем налоге.

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Германия обсуждает налог на искусственный интеллект

В Германии дискуссия касается иного источника доходов. Министр цифровизации Карстен Вильдбергер предложил ввести налог на экономическую ценность, создаваемую искусственным интеллектом.

Пока это только инициатива. Министерство экономики выступило против такой идеи, а канцлер Фридрих Мерц отнесся к ней скептически. Конкретные ставки, механизм налогообложения или сроки введения сбора не были определены.

Италия вводит налог на активы при переезде за границу

Италия избрала другой подход и сосредоточилась на состоятельных гражданах, изменяющих налоговое резидентство. Бюджетный законопроект на 2027 год предусматривает для них 26% налога на нереализованный прирост стоимости финансовых активов.

Правило будет распространяться на людей, которые были налоговыми резидентами Италии, по меньшей мере, шесть из последних десяти лет и имеют финансовые активы стоимостью свыше €800 тыс. Под налогообложение попадут акции, облигации и доли в компаниях.

Особенность этого налога в том, что его придется платить даже за активы, которые владелец не продал. Базой для расчета станет прирост их стоимости.

По оценкам, новый сбор будет приносить бюджету чуть больше €13 млн в год.

Итальянский бюджетный законопроект также содержит изменения в налогообложении доходов физических лиц и самозанятых. В частности, порог дохода по применению ставки 33% вырастет с €50 тыс. до €55 тыс. Для самозанятых повысят предел дохода для доступа к упрощенному режиму налогообложения по ставке 15%: с €85 тыс. до €100 тыс.