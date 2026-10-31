«ArcelorMittal Кривой Рог» увеличил убыток в 8,6 раза за девять месяцев 2026 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 октября 2026, 18:19 Читати українською

«ArcelorMittal Кривой Рог» увеличил убыток в 8,6 раза за девять месяцев 2026 года

Чистый убыток «АрселорМиттал Кривой Рог» за девять месяцев 2026 года составил 49,4 млрд грн. Это в 8,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доход предприятия за этот период сократился на 12,7%, до 45,65 млрд грн. Один из крупнейших металлургических производителей Украины также готовится к консервации производственных мощностей после российских ракетных ударов.

Чистый убыток «АрселорМиттал Кривой Рог» за девять месяцев 2026 года составил 49,4 млрд грн.
«АрселорМиттал Кривой Рог» понес рекордные убытки на фоне остановки производства. Фото: t.me/ArcelorMittal_Ua
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте Telegram-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Об этом свидетельствует промежуточный финансовый отчет предприятия, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

На конец сентября 2026 года непокрытый убыток комбината составил 82,28 млрд грн. Для сравнения: за первое полугодие предприятие отчиталось о 6,64 млрд грн чистого убытка, а за первые три месяца года этот показатель составил 4,6 млрд грн.

В 2025 году «АрселорМиттал Кривой Рог» получил 8,9 млрд грн чистого убытка. Доход от обычной деятельности тогда составил 70,63 млрд грн против 64,59 млрд грн в 2024 году.

Почему комбинат останавливает производство

В сентябре международная группа ArcelorMittal заявила, что не может безопасно возобновить работу украинского предприятия после российских ракетных ударов. За пять недель комбинат пережил четыре удара. В результате атак погибли пять работников, ещё 17 получили ранения. Последний удар произошёл 21 сентября, он повредил производственные объекты.

После этого компания объявила о подготовке к холодной остановке производства. Как сообщал «Минфин», первичное металлургическое производство на предприятии уже остановлено. Следующий этап предусматривает безопасное прекращение работы остальных мощностей и консервацию промышленных активов. На весь процесс компания отводит около двух месяцев.

Холодная остановка необходима для сохранения оборудования и инфраструктуры. По словам генерального директора предприятия Мауро Лонгобардо, приоритет компании сейчас заключается в защите работников и производственных активов, чтобы в будущем можно было возобновить работу.

В ArcelorMittal подчеркивают, что не планируют уходить из Украины. После окончания войны компания намерена обсудить с правительством возможность возобновления производства. Для этого предприятие вновь оценит условия безопасности. Конкретных сроков запуска комбината пока не называют.

Как остановка комбината влияет на экономику

«АрселорМиттал Кривой Рог» — один из крупнейших производителей стали в Украине. В 2025 году предприятие произвело 1,69 млн тонн стали, что составляет около 23 % от общего объема производства в стране.

Комбинат имеет большое значение и для бюджета Кривого Рога. По данным GMK Center, в 2025 году предприятие уплатило 8,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. На его долю приходилось около 27% доходов городского бюджета.

Проблемы металлургического предприятия разворачиваются на фоне спада во всей отрасли. За девять месяцев 2026 года украинские металлурги произвели 4,43 млн тонн стали. Это на 19,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск готового проката сократился на 23%, до 3,73 млн тонн.

Остановка крупных промышленных предприятий уже сказывается на финансах Кривого Рога. Город пересматривает бюджет из-за сокращения налоговых поступлений. 28 октября депутаты городского совета поддержали обращение к председателю совета директоров ArcelorMittal Лакшми Митталу с просьбой пересмотреть решение об остановке комбината.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Ігор Тележніков и 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами