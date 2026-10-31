«ArcelorMittal Кривой Рог» увеличил убыток в 8,6 раза за девять месяцев 2026 года

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Об этом свидетельствует промежуточный финансовый отчет предприятия, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

На конец сентября 2026 года непокрытый убыток комбината составил 82,28 млрд грн. Для сравнения: за первое полугодие предприятие отчиталось о 6,64 млрд грн чистого убытка, а за первые три месяца года этот показатель составил 4,6 млрд грн.

В 2025 году «АрселорМиттал Кривой Рог» получил 8,9 млрд грн чистого убытка. Доход от обычной деятельности тогда составил 70,63 млрд грн против 64,59 млрд грн в 2024 году.

Почему комбинат останавливает производство

В сентябре международная группа ArcelorMittal заявила, что не может безопасно возобновить работу украинского предприятия после российских ракетных ударов. За пять недель комбинат пережил четыре удара. В результате атак погибли пять работников, ещё 17 получили ранения. Последний удар произошёл 21 сентября, он повредил производственные объекты.

После этого компания объявила о подготовке к холодной остановке производства. Как сообщал «Минфин», первичное металлургическое производство на предприятии уже остановлено. Следующий этап предусматривает безопасное прекращение работы остальных мощностей и консервацию промышленных активов. На весь процесс компания отводит около двух месяцев.

Холодная остановка необходима для сохранения оборудования и инфраструктуры. По словам генерального директора предприятия Мауро Лонгобардо, приоритет компании сейчас заключается в защите работников и производственных активов, чтобы в будущем можно было возобновить работу.

В ArcelorMittal подчеркивают, что не планируют уходить из Украины. После окончания войны компания намерена обсудить с правительством возможность возобновления производства. Для этого предприятие вновь оценит условия безопасности. Конкретных сроков запуска комбината пока не называют.

Как остановка комбината влияет на экономику

«АрселорМиттал Кривой Рог» — один из крупнейших производителей стали в Украине. В 2025 году предприятие произвело 1,69 млн тонн стали, что составляет около 23 % от общего объема производства в стране.

Комбинат имеет большое значение и для бюджета Кривого Рога. По данным GMK Center, в 2025 году предприятие уплатило 8,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. На его долю приходилось около 27% доходов городского бюджета.

Проблемы металлургического предприятия разворачиваются на фоне спада во всей отрасли. За девять месяцев 2026 года украинские металлурги произвели 4,43 млн тонн стали. Это на 19,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск готового проката сократился на 23%, до 3,73 млн тонн.

Остановка крупных промышленных предприятий уже сказывается на финансах Кривого Рога. Город пересматривает бюджет из-за сокращения налоговых поступлений. 28 октября депутаты городского совета поддержали обращение к председателю совета директоров ArcelorMittal Лакшми Митталу с просьбой пересмотреть решение об остановке комбината.