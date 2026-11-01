В октябре 2026 года средняя зарплата в Украине составила 31 тыс. грн. За год она увеличилась на 18%, однако количество вакансий за этот период, напротив, сократилось почти на пятую часть. Более заметно оплата труда возросла у промышленных альпинистов, авторов и режиссеров. В сегменте популярных профессий работодатели предлагают от 24 тыс. до 40 тыс. грн в месяц.
Средняя зарплата в Украине выросла до 31 тысячи: какие профессии принесли наибольший прирост
По данным Work.ua, показатель средней зарплаты рассчитан на основе 176 976 вакансий, размещенных на платформе за последние три месяца.
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В течение года средняя оплата труда постепенно росла. В начале периода ее уровень составлял около 25−26 тыс. грн, а осенью приблизился к 30 тыс. грн.
Ситуация со спросом на работников изменилась: количество вакансий за год уменьшилось на 19%. По данным платформы, после роста весной и летом показатель начал снижаться и в октябре опустился до отметки около 70 тыс. предложений работы.
Наибольший годовой рост зарплат зафиксировали в таких профессиях:
- промышленные альпинисты — на 80%;
- авторы — на 78%;
- режиссеры — на 70%;
- радиоинженеры — на 67%;
- парковщики — на 62%.
Предложения работодателей по распространенным должностям заметно разнятся. Например:
- менеджерам по продажам в среднем предлагают 40 тыс. грн;
- водителям — 38,2 тыс. грн;
- поварам — 32,5 тыс. грн;
- бухгалтерам — около 31 тыс. грн;
- кладовщикам и разнорабочим — по 30 тыс. грн.
Среди прочих популярных профессий в рейтинге Work.ua — грузчики со средней оплатой 29 тыс. грн, продавцы-консультанты с 26 тыс. грн, администраторы с 25 тыс. грн и кассиры с 24 тыс. грн.
Годовая динамика также отличается:
- зарплаты бухгалтеров выросли на 23%;
- кладовщиков — на 22%;
- продавцов-консультантов — на 20%;
- водителей — на 19%;
- поваров — на 18%.
Меньше всего среди приведенных должностей прибавили менеджеры по продажам — 7%.
Средняя зарплата в Украине в октябре составила 31 тыс. грн. В то же время уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от профессии. Несмотря на рост зарплат, общее количество вакансий за год сократилось на 19%.
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