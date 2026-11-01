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1 ноября 2026, 9:30 Читати українською

Средняя зарплата в Украине выросла до 31 тысячи: какие профессии принесли наибольший прирост

В октябре 2026 года средняя зарплата в Украине составила 31 тыс. грн. За год она увеличилась на 18%, однако количество вакансий за этот период, напротив, сократилось почти на пятую часть. Более заметно оплата труда возросла у промышленных альпинистов, авторов и режиссеров. В сегменте популярных профессий работодатели предлагают от 24 тыс. до 40 тыс. грн в месяц.

В октябре 2026 года средняя зарплата в Украине составила 31 тыс.
Зарплаты в Украине выросли, но вакансий стало меньше: кому работодатели платят больше всего. Фото: Pexels
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По данным Work.ua, показатель средней зарплаты рассчитан на основе 176 976 вакансий, размещенных на платформе за последние три месяца.

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В течение года средняя оплата труда постепенно росла. В начале периода ее уровень составлял около 25−26 тыс. грн, а осенью приблизился к 30 тыс. грн.

Ситуация со спросом на работников изменилась: количество вакансий за год уменьшилось на 19%. По данным платформы, после роста весной и летом показатель начал снижаться и в октябре опустился до отметки около 70 тыс. предложений работы.

Наибольший годовой рост зарплат зафиксировали в таких профессиях:

  • промышленные альпинисты — на 80%;
  • авторы — на 78%;
  • режиссеры — на 70%;
  • радиоинженеры — на 67%;
  • парковщики — на 62%.

Предложения работодателей по распространенным должностям заметно разнятся. Например:

  • менеджерам по продажам в среднем предлагают 40 тыс. грн;
  • водителям — 38,2 тыс. грн;
  • поварам — 32,5 тыс. грн;
  • бухгалтерам — около 31 тыс. грн;
  • кладовщикам и разнорабочим — по 30 тыс. грн.

Среди прочих популярных профессий в рейтинге Work.ua — грузчики со средней оплатой 29 тыс. грн, продавцы-консультанты с 26 тыс. грн, администраторы с 25 тыс. грн и кассиры с 24 тыс. грн.

Годовая динамика также отличается:

  • зарплаты бухгалтеров выросли на 23%;
  • кладовщиков — на 22%;
  • продавцов-консультантов — на 20%;
  • водителей — на 19%;
  • поваров — на 18%.

Меньше всего среди приведенных должностей прибавили менеджеры по продажам — 7%.

Средняя зарплата в Украине в октябре составила 31 тыс. грн. В то же время уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от профессии. Несмотря на рост зарплат, общее количество вакансий за год сократилось на 19%.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+65
TAN72
TAN72
1 ноября 2026, 10:32
#
Сказки деда панаса
+
+55
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
1 ноября 2026, 11:48
#
Та пишіть уже що середня 50 тисяч, все рівно ніхто не вірить вам)).
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