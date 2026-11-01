Бронирование для всех предпринимателей: экономист предложил новую модель

Пока государство ищет баланс между потребностями армии и экономики, бизнес продолжает зависеть от регулярно меняющихся правил бронирования. Доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач предлагает альтернативу: разрешить каждому предпринимателю бронировать до 20% работников при условии официальной зарплаты около 55 тыс. грн. Он уверен, что такая система могла бы поддержать работодателей и увеличить поступления в бюджет. Предложение также поднимает вопрос: справедливо ли, если возможность получить бронирование фактически будет зависеть от уровня зарплаты?

Бронирование следует привязать к зарплате, а не к статусу предприятия: экономист предложил новую модель. Фото: скриншот/«Думки вголос»

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Бизнес сам будет определять, кого бронировать

Андрей Длигач во время программы «Мысли вслух» на YouTube-канале «Шелтер» предложил изменить подход к бронированию, чтобы право на него не зависело исключительно от статуса критически важного предприятия. По его концепции, такое право имел каждый работодатель. Компания могла бы самостоятельно определять 15−20% работников, считающих необходимыми для своей работы. Главное условие — официальная зарплата на установленном уровне.

«Каждый предприниматель, каждый, не только имеющий критический статус, может обозначить 15−20% тех, кто мог бы подлежать мобилизации при условии установления высокого уровня зарплаты», — пояснил Длигач.

По его словам, во время предварительной проработки этой модели речь шла о зарплате около 45 тыс. грн. Теперь ориентир, по его мнению, должен составить около 55 тыс. грн.

Экономист отмечает, что речь идет не только о руководителях или узкопрофильных специалистах. Критически важными для работы предприятия могут быть и трактористы в регионах, менеджеры, арендаторы и другие работники, без которых бизнес не сможет работать.

«Ты его забронировал, ты обозначил в Действии, что это твой критический персонал, и он работает у тебя, не боясь мобилизации», — описал Длигач предложенный механизм.

Как бронирование может помочь вывести зарплату из тени

Длигач рассматривает эту модель не только как способ решить кадровую проблему бизнеса. По его мнению, он может стать стимулом для легализации зарплат.

Если работодатель сможет сохранить ключевых работников при официальной оплате их труда на определенном уровне, у него появится дополнительная причина отказа от выплат в конвертах. Для государства это означает большие поступления налогов с зарплат.

По расчетам Длигача, предложенная модель могла бы обеспечить до 250 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет благодаря детенизации оплаты труда. В ходе дискуссии экономист не привел детальную методику расчета этой суммы.

Он также предлагает направить дополнительный финансовый ресурс на рекрутинг в Сила обороны. По его мнению, экономика не должна конкурировать с армией за человеческий капитал, а обеспечивать финансирование обороны.

Почему бизнесу нужны стабильные правила бронирования

Длигач также обратил внимание на частые изменения правил бронирования. Предприятия подтверждают статус критически важных, бронируют сотрудников и планируют работу, но впоследствии требования могут измениться.

«Бизнесу нужны не просто правила, а предсказуемость этих правил, их заблаговременное формирование. Бизнес должен знать, какие правила будут через год, через цикл критичности, а не сейчас, фактически понимая, что в любой момент всё может пойти наперекосяк», — отметил экономист.

Из-за таких изменений компаниям сложнее планировать работу и быть уверенными в том, что они смогут удержать нужных сотрудников.

В то же время предложение Длигача пока остается его личной инициативой. Правительство его не утверждало. Кроме того, зарплатный порог в 55 тыс. грн может оказаться непосильным для части малого бизнеса, особенно в регионах. Поэтому такая модель может дать больше возможностей крупным компаниям, которые в состоянии платить сотрудникам соответствующую зарплату.

Правительство снова изменило правила бронирования

Правила бронирования работников в Украине продолжают пересматривать. В последней редакции правительство сохранило для предприятий оборонной промышленности и энергетики квоту на уровне 95% вместо предложенных ранее 85%. Для предприятий теплоснабжения и водоканалов оставили возможность бронировать до 75% персонала вместо 60%.

Изменились условия расчета базовой квоты для других предприятий. Работников, уже имеющих отсрочку от мобилизации, снова будут учитывать в общем количестве военнообязанных при определении 50-процентного лимита бронирования. К примеру, предприятие со 100 работниками сможет бронировать до 50 человек, а не до 35, как предусматривал предыдущий вариант правил.

Также правительство определило сроки рассмотрения обращений Координационным центром: до одного месяца для обычных вопросов и до семи дней для неотложных.

Об этих изменениях 26 октября рассказал первый заместитель председателя парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк на своем YouTube-канале.

По его словам, до 1 декабря правила бронирования могут пересмотреть снова. Это означает, что нынешняя система остается предметом дальнейших перемен правительства.