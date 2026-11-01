В Европе миллионы людей отдают на жилье почти половину доходов: какая страна лидирует

Высокие цены на недвижимость, аренду и коммунальные услуги все ощутимее бьют по бюджетам европейцев. В ЕС более 34 млн человек живут в домохозяйствах, тратящих на жилье более 40% имеющегося дохода. Самая острая ситуация сложилась в Греции, где такая финансовая нагрузка испытывает более четверти населения. Об этом говорится в обзоре Euronews.

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Более 34 млн. жителей Европейского Союза живут в домохозяйствах, которые тратят на жилье более 40% имеющегося дохода. Высокая доля таких людей среди европейских стран — в Греции, где показатель достигает 26,4%. В то же время по количеству людей, для которых расходы на жилье стали чрезмерным финансовым бременем, лидирует Германия.

По данным Eurostat, в 2025 году в среднем по ЕС 7,7% населения жили в домохозяйствах, направлявших на жилье более 40% имеющегося дохода. При расчете учитывают не только аренду или ипотеку, но и коммунальные услуги, отопление, страхование, ремонт, содержание жилья и налоги.

Где в Европе больше всего тратят на жилье

Самая сложная ситуация среди стран Европы в Греции. В 2025 году 26,4% населения жили в домохозяйствах, которые тратили на жилье более 40% имеющегося дохода. Это более чем в три раза превышает средний показатель Евросоюза.

Среди стран ЕС на втором месте занимает Дания с показателем 14,7%. Далее следуют Германия (11,2%) и Швеция (10,8%). Выше среднего уровня ЕС также оказались Эстония (8,8%), Чехия (8,2%) и Люксембург (8,1%).

Высокие показатели есть и за пределами Евросоюза. В Швейцарии на жилье более 40% имеющегося дохода тратят 15,3% населения, в Норвегии — 13,5%. Среди стран-кандидатов на вступление в ЕС этот порог превышают Турция (10%), Черногория (8,7%) и Сербия (7,9%).

Меньше всего людей с таким уровнем расходов на жилье — на Кипре: всего 2,4%. Относительно низкие показатели также у Хорватии (3,2%), Словении и Словакии (по 3,5%).

Среди крупнейших экономик Евросоюза ниже среднего показателя находятся Испания (7,2%), Франция (6,4%) и Италия (5%). Германия, напротив, значительно превышает средний уровень с показателем 11,2%.

Почему расходы на жилье становятся все более ощутимыми

Одной из главных причин высокой финансовой нагрузки на домохозяйства является то, что стоимость жилья и аренды растет быстрее доходов населения. Об этом Euronews Business рассказала доктор Анна Видмер из ETH Zürich.

По ее словам, ситуация также зависит от особенностей рынка недвижимости, социальной поддержки и общего экономического положения страны. В частности, наибольшую долю доходов на жилье обычно тратят арендаторы, снимающие жилье на частном рынке.

Исследовательница Рикке Сковгор Нильсен из Университета Ольборга обращает внимание, что одинаковый уровень затрат не означает одинаковых финансовых затруднений в разных странах. Например, ситуация домохозяйств в Греции, Швейцарии и Дании отличается из-за различных социальных систем, экономических условий и стоимости жизни. Соответственно, разнятся и последствия для людей.

На семейный бюджет влияют не только цены на недвижимость и аренду. Среди прочих расходов — электроэнергия, вода, газ, отопление, проценты по ипотеке, страхование, ремонт и налоги. Если эти составляющие дорожают быстрее, чем растут доходы, то доля средств, которую приходится отдавать за жилье, увеличивается.

Доктор Мариетта Гаффнер из TU Delft предполагает, что в следующем году одним из главных факторов дальнейшего роста жилищных расходов может стать подорожание энергоносителей.

В Германии больше всего людей с чрезмерными расходами на жилье

Если учитывать не долю населения, а абсолютное количество людей, то ситуация выглядит иначе. Больше всего жителей, проживающих в домохозяйствах с чрезмерными расходами на жилье, — в Германии. Речь идет о 9,4 млн человек.

На втором месте Турция, где таких жителей 8,6 млн. Далее следуют Франция (4,4 млн), Испания (3,5 млн) и Италия (2,9 млн). Греция занимает шестое место с показателем 2,7 млн человек.

Отдельно Eurostat проанализировал положение людей с низкими доходами. К этой категории относятся те, чей эквивалентный доход составляет менее 60% национального медианного показателя.

В 2025 году медианный эквивалентный доход в ЕС составлял €22 939 в год, или €1912 в месяц. Соответственно, порог риска бедности на уровне Евросоюза равнялся €1147 в месяц.

Люди с низкими доходами тратят на жилье больше всего

Среди находящихся под риском бедности жителей ЕС доля тех, кто тратит на жилье более 40% имеющегося дохода, достигает 29,1%. Это почти каждый третий человек из этой группы.

Самый высокий показатель снова зафиксировали в Греции — 82,6%. То есть более четырех из пяти греков с доходами ниже порога риска бедности живут в домохозяйствах, где на жилье направляется более 40% имеющихся средств.

Далее следуют Дания (59,8%) и Швейцария (56,1%). Более 40% имеют Швеция (46,8%), Норвегия (43,8%) и Чехия (43,4%).

В Германии доля 35%, что превышает средний показатель ЕС. Зато в Испании (28,3%), Франции (25,4%) и Италии (21,7%) она ниже общеевропейского уровня.

Меньше всего людей с низкими доходами, которые сталкиваются с такой финансовой нагрузкой, на Кипре — 7,6%. Среди других стран с более низкими показателями Албания (8,2%), Хорватия (14,9%) и Словакия (15,4%).

Инфляция в Европе: почему общий энергетический шок имеет разные последствия

В октябре самая высокая инфляция среди четырёх крупнейших экономик еврозоны была в Италии — 5,4 %, в Испании она составила 4,9 %, во Франции — 3,4 %, а в Германии снизилась до 2,8 %. Больше всего энергетическое подорожание ударило по Италии, где цены на энергоносители выросли на 31,4% за год, а подорожание уже распространилось на продукты и транспорт. Зато в Германии инфляцию временно сдержало снижение налогов на топливо.

Различная динамика цен отражает не только влияние внешних факторов, но и особенности внутренней экономической политики. Ситуацию осложняет слабый экономический рост. Франция по итогам третьего квартала даже зафиксировала спад ВВП на 0,1%. На этом фоне усиливаются ожидания дальнейшего повышения ставок ЕЦБ: после сентябрьского решения регулятор оставил ставку на уровне 2,5%, но декабрьское повышение остается возможным.

Напомним

Украина оказалась на последнем месте в европейском рейтинге цен на продукты по данным Numbeo за середину 2026 года, сообщает Euronews. Продуктовый индекс страны составляет 52,2 пункта против среднего показателя ЕС в 100 пунктов. Однако более низкие цены не означают более высокой покупательной способности: доходы украинцев остаются значительно ниже, чем у жителей стран Европы.