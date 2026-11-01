Банановое молоко, черная икра и брендовая одежда: Гетманцев рассказал, что ввозят под видом гуманитарки

Грузы, проходящие таможню по упрощенной декларации без осмотра, могут использоваться не для помощи, а для коммерческого импорта. По данным таможни и Бюро экономической безопасности, среди таких товаров есть электроника, французские сыры, брендовая одежда и даже банановое молоко. Об этом рассказал народный депутат Даниил Гетманцев после заседания межведомственной рабочей группы по детенизации экономики.

Гетманцев рассказал, что ввозят под видом гуманитарной помощи: в списке даже банановое молоко. Фото: t.me/getmantsevdanil

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Какие товары ввозят под видом гуманитарной помощи

По словам Гетманцева, перечень товаров, о которых доложили таможня и БЭБ, стал одной из наиболее показательных тем заседания межведомственной рабочей группы по детенизации экономики. Депутат утверждает, что механизмом давно пользуются контрабандисты: товары оформляют по упрощенной декларации, без таможенного досмотра, после чего, вероятно, продают за наличные деньги.

Гетманцев считает, что такие злоупотребления не только создают условия для нелегальной торговли, но и наносят ущерб армии и подрывают доверие к волонтерству. Он призвал Кабинет Министров безотлагательно вмешаться и навести порядок с ввозом гуманитарных грузов. Подробные результаты заседания депутат пообещал обнародовать отдельно.

Как правительство планирует изменить правила ввоза гуманитарки

После заседания межведомственной рабочей группы премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что правительство готовит изменения к таможенному оформлению гуманитарной помощи. Их цель — не допустить использования этого механизма для нелегального импорта, в то же время не усложняя доставку помощи нуждающимся.

В ближайшее время правительство планирует определить обновленный перечень товаров, к которым относятся изменения. Также предусмотрено усиление контроля над целевым использованием гуманитарной помощи и введение электронного документооборота.

Какие еще схемы попали в поле зрения правительства

Борьба со злоупотреблениями при ввозе гуманитарных грузов — только одно из направлений детенизации экономики. Налоговая, таможня и БЭБ также усилят контроль за плательщиками с высоким уровнем риска. В частности, речь идет об искусственном дроблении крупного бизнеса между десятками и сотнями ФЛП, чтобы избегать уплаты НДС.

Среди других приоритетов правительства противодействие нелегальному обращению электронных сигарет, схемам уклонения от уплаты налогов и махинациям в игорном бизнесе.

Как сообщал Minfin со ссылкой на Интерфакс-Украина, Корецкий заявил, что объем контрабанды под видом гуманитарной помощи достигает миллиардов гривен. По каждому из определенных направлений должны быть закреплены ответственные и сроки выполнения задач. Отчитываться о результатах работы планируется ежемесячно.