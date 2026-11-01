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1 ноября 2026, 16:42 Читати українською

Банановое молоко, черная икра и брендовая одежда: Гетманцев рассказал, что ввозят под видом гуманитарки

Грузы, проходящие таможню по упрощенной декларации без осмотра, могут использоваться не для помощи, а для коммерческого импорта. По данным таможни и Бюро экономической безопасности, среди таких товаров есть электроника, французские сыры, брендовая одежда и даже банановое молоко. Об этом рассказал народный депутат Даниил Гетманцев после заседания межведомственной рабочей группы по детенизации экономики.

Грузы, проходящие таможню по упрощенной декларации без осмотра, могут использоваться не для помощи, а для коммерческого импорта.
Гетманцев рассказал, что ввозят под видом гуманитарной помощи: в списке даже банановое молоко. Фото: t.me/getmantsevdanil
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Какие товары ввозят под видом гуманитарной помощи

По словам Гетманцева, перечень товаров, о которых доложили таможня и БЭБ, стал одной из наиболее показательных тем заседания межведомственной рабочей группы по детенизации экономики. Депутат утверждает, что механизмом давно пользуются контрабандисты: товары оформляют по упрощенной декларации, без таможенного досмотра, после чего, вероятно, продают за наличные деньги.

Гетманцев считает, что такие злоупотребления не только создают условия для нелегальной торговли, но и наносят ущерб армии и подрывают доверие к волонтерству. Он призвал Кабинет Министров безотлагательно вмешаться и навести порядок с ввозом гуманитарных грузов. Подробные результаты заседания депутат пообещал обнародовать отдельно.

Как правительство планирует изменить правила ввоза гуманитарки

После заседания межведомственной рабочей группы премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что правительство готовит изменения к таможенному оформлению гуманитарной помощи. Их цель — не допустить использования этого механизма для нелегального импорта, в то же время не усложняя доставку помощи нуждающимся.

В ближайшее время правительство планирует определить обновленный перечень товаров, к которым относятся изменения. Также предусмотрено усиление контроля над целевым использованием гуманитарной помощи и введение электронного документооборота.

Какие еще схемы попали в поле зрения правительства

Борьба со злоупотреблениями при ввозе гуманитарных грузов — только одно из направлений детенизации экономики. Налоговая, таможня и БЭБ также усилят контроль за плательщиками с высоким уровнем риска. В частности, речь идет об искусственном дроблении крупного бизнеса между десятками и сотнями ФЛП, чтобы избегать уплаты НДС.

Среди других приоритетов правительства противодействие нелегальному обращению электронных сигарет, схемам уклонения от уплаты налогов и махинациям в игорном бизнесе.

Как сообщал Minfin со ссылкой на Интерфакс-Украина, Корецкий заявил, что объем контрабанды под видом гуманитарной помощи достигает миллиардов гривен. По каждому из определенных направлений должны быть закреплены ответственные и сроки выполнения задач. Отчитываться о результатах работы планируется ежемесячно.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Skeptik777
Skeptik777
1 ноября 2026, 19:48
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Ключове — продають за готівку. Необхідно всю торгівлю поставити на фіскальні чеки. Тоді легко буде перевірити походження товару.
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