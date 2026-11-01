Валютный рынок Украины установил четыре рекорда за месяц: что происходило с долларом в октябре

Октябрь стал месяцем рекордов для валютного рынка Украины: доллар достиг исторического максимума, дефицит валюты на межбанке и общий дефицит рынка обновили рекорды, а валютные интервенции Национального банка превысили $6 млрд. Спрос на валюту рос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. Об этом говорится в обзоре финансового аналитика Андрея Шевчишина по итогам месяца.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Октябрь принес валютному рынку Украины сразу несколько исторических рекордов. Наличный доллар подорожал до 46,20 грн, спрос на валюту на межбанке превысил $9,5 млрд, а Национальный банк за месяц продал валюты более чем на $6 млрд. В то же время растущий спрос между спросом и предложением валюты заставлял регулятора активнее выходить на рынок. Об этом говорится в обзоре финансового эксперта по итогам октября.

Читайте также: НБУ продал более $6 млрд в месяц: почему гривна остается под давлением

Доллар подорожал, а евро подешевел

За месяц наличный доллар вырос в цене на 2,3% — с 45,02 до 46,04 грн. Официальный курс прибавил 1,5% и в конце октября составил 45,53 грн. С начала года доллар подорожал на 8,5% на наличном рынке и на 7,4% по официальному курсу.

Высоких значений курс достиг 27 октября. В тот день на межбанке доллар стоил 45,70−45,75 грн, а в обменниках — до 46,20 грн. Это были новейшие исторические максимумы.

Евро, напротив, вел себя по-разному на официальном и наличном рынках. Официальный курс за октябрь снизился на 0,5% — до 50,68 грн, тогда как наличный вырос на 0,3% — до 51,43 грн.

На международном рынке евро также потерял позиции: пара EUR/USD подешевела на 1,5% — с 1,1326 до 1,1159 доллара за евро. Эксперт связывает это с бюджетными и политическими проблемами Франции, а также с протестами в ЕС.

Бизнесу нужно больше валюты, чем рынок может предложить

По подсчетам эксперта, в октябре бизнес купил на межбанковском рынке валюты более чем на $9,5 млрд. Это самый большой месячный показатель за все время. В то же время, объем ее продаж остался примерно на уровне августа-сентября — около $5 млрд.

В среднем за день покупка валюты составила $433,7 млн. — на 5,1% больше, чем в сентябре. Продавали же в среднем $245,6 млн в день, что на 5,9% больше предыдущего месяца.

Разница между покупкой и продажей и дефицит валюты на межбанке. В октябре он достиг в среднем $188,1 млн в день — на 4,2% больше, чем в сентябре, и почти в три раза больше, чем в октябре прошлого года. Это новый исторический рекорд.

Среди причин нехватки валюты эксперт называет проблемы с экспортом. Металлургические предприятия остановлены, а работа портов усложнена. Дополнительную валютную выручку обеспечил перенаправленный экспорт агропродукции, однако этот ресурс, по мнению эксперта, уже близок к пределу.

В то же время импорт рос. Бизнесу нужны топливо, энергетическое оборудование, техника и товары, запасы которых были утрачены из-за обстрелов. За них нужно платить в иностранной валюте, что увеличивает спрос на доллары и евро.

Украинцы начали активнее скупать доллары

После роста курса население также более активно пошло на валютный рынок. Люди покупали больше долларов, а продавали меньше, ожидая дальнейшего удорожания валюты.

В среднем за день украинцы покупали наличную валюту на $101,77 млн — на 7,3% больше, чем в сентябре. Продажа, напротив, сократилась на 4,9% — до $58,2 млн в день.

Поэтому среднедневной дефицит наличной валюты вырос сразу на 29,4% — до $43,53 млн. По сравнению с октябрем 2025 года он увеличился на 34,1%.

Наибольший дневной спрос на доллары зафиксировали 27 октября — $133,4 млн. На следующий день дефицит наличной валюты составил $78,64 млн. Это второй по величине показатель в истории.

Банки заранее готовились к повышенному спросу: еще в сентябре они ввезли $1,1 млрд наличной валюты. Это на 52,3% больше, чем в августе и рекордный объем.

Читайте также: НБУ усилил монетарную политику: как это повлияет на экономику Украины

НБУ потратил на поддержку курса более $6 млрд

Если составить дефицит на межбанковском и наличном рынках, в октябре он составил в среднем $231,62 млн. в день. Это на 8,2% больше, чем в сентябре, и почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Показатель стал историческим рекордом.

Чтобы покрыть нехватку валюты и сдерживать резкие курсовые колебания, НБУ продавал доллары из своих резервов. В среднем регулятор направлял на рынок $272,9 млн. в день. Это на 8,8% больше, чем в сентябре, и на 115,3% больше, чем годом ранее.

В целом за октябрь объем валютных интервенций, по подсчетам эксперта, превысил $6 млрд. Это больше предыдущего месячного рекорда, установленного в сентябре, когда НБУ продал валюты на $5,52 млрд.

Рекордной стала и последняя неделя месяца: с 26 по 30 октября регулятор направил на рынок $1,818 млрд.

Эксперт считает, что Нацбанк сам определил момент и пределы ослабления гривны. Сначала регулятор позволил доллару перейти на более высокий ценовой уровень, а после ужесточения спроса начал сдерживать дальнейший рост курса.

Инфляционный прогноз ухудшился, а гривневые сбережения опередили валюту

Среди других важных событий октября эксперт отмечает повышение учетной ставки НБУ на 0,5 процентных пункта — до 16,5%.

В то же время Нацбанк ухудшил прогнозы по экономике. Ожидаемая инфляция за 2026 год была пересмотрена с 10% до 12,5%, а прогноз роста ВВП изменился с +1,8% на -0,4%.

За девять месяцев дефицит платежного баланса составил $10,28 млрд, а торговый дефицит достиг рекордных $53,9 млрд.

Есть и другое наблюдение по обзору: по расчетам эксперта, за девять месяцев гривневый депозит после уплаты налогов принес больший доход, чем покупка долларов или евро. Еще более выгодными по этому показателю были гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Читайте также: Эксперт рассказал, какие новые города могут построить в Украине после войны