В Украине рассматривается возможность строительства новых городов после завершения войны. Их хотят спроектировать с нуля — с безбарьерной инфраструктурой, собственной энергетикой, современными укрытиями и технологиями управления. Над концепцией уже работает международная команда архитекторов из четырех стран. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.
Эксперт рассказал, какие новые города могут построить в Украине после войны
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Идея новых городов в Украине предполагает не просто строительство жилья и инфраструктуры, а создание самодостаточных пространств с экологичной децентрализованной энергетикой, безбарьерной средой и современными системами безопасности. Доступность таких городов планируется обеспечивать ещё на этапе проектирования — с учётом потребностей людей с инвалидностью, пожилых людей и детей.
«Наши города не приспособлены к безбарьерности. А что, если построить город, в ДНК которого безбарьерность заложена с самого начала — не только для людей с ампутациями, но и для пожилых людей и детей?» — сказал Владислав Рашкован.
Еще одно направление — технологии для эффективного управления городским хозяйством. Речь идет о рациональном использовании воды и электроэнергии, управлении отходами и организации транспорта. При этом Рашкован подчеркивает, что это не должна быть система тотального надзора за жителями, а практические технологические решения для функционирования города.
Отдельно команда работает над концепцией безопасного двухуровневого города совместно со специалистами из Финляндии и Южной Кореи. Финляндия возглавляет Коалицию убежищ и обладает одним из лучших опытов в этой сфере.
В концепции также хотят учесть психологическое восстановление людей после войны. Для этого команда сотрудничает с Дженни Роу, директором Центра дизайна и здоровья Школы архитектуры Университета Вирджинии и автором книги «Restorative Cities». В ней речь идет о городской среде, которая помогает людям восстанавливаться после пережитых травм.
«Она пишет о городе, способном помогать людям исцеляться, особенно после пережитой травмы. Для Украины это чрезвычайно важно», — отметил Рашкован.
Будущий город также хотят сделать экономически самодостаточным: он должен самостоятельно создавать рабочие места, привлекать бизнес и таланты и не нуждаться в дополнительном финансировании из Киева. Среди ориентиров — дерегулирование и благоприятный инвестиционный климат.
Еще одна идея — ввести локальную конституцию, своеобразный общественный договор об отношении жителей к месту, где они живут. Дополнить её могут инструменты цифровой демократии, которые позволят людям регулярно участвовать в принятии решений о функционировании города.
Кто работает над концепцией новых городов
По словам Рашкована, над концепцией уже работает международная группа архитекторов из Германии, Италии, Франции и Японии. Команда координирует работу еженедельно, а сам проект разрабатывается по аналогии со Славутичем, который строился в 1986—1988 годах.
В частности, рассматривается возможность создания условно итальянского, французского, немецкого, восточного и других районов. Пока что архитекторы работают на безвозмездной основе.
Чтобы перейти к профессиональной проработке проекта и привязать его к конкретной территории, необходимо финансирование со стороны международных организаций. По словам Рашкована, Европейская комиссия заинтересована в этой инициативе как в показательном проекте, ведь в Европе также нет современного опыта строительства новых городов.
Представить инициативу планируют на Всемирном экономическом форуме в Давосе и конференции по восстановлению Украины (URC) в Таллинне. Оксана Маркарова рассматривает возможность показать там даже физический макет будущего города.
Кроме того, Рашкован хотел бы в течение следующего года при поддержке международных партнеров подготовить своеобразное руководство с принципами строительства новых городов после войны. Эти принципы можно будет применять не только при создании новых городов, но и для восстановления районов Харькова, Одессы, Киева и Тростянца.
Как планируется финансировать строительство
По оценке Рашкована, основную часть средств на такие проекты может обеспечить частный капитал. Он ожидает, что правительство поддержит инициативу, но 80−85 % финансирования будет поступать от частных инвесторов.
«На 80−85 % он будет финансироваться частным капиталом, инвестициями, коммерческими кредитами, фондами прямых инвестиций
Он также считает, что опыт Украины в области восстановления может быть полезен другим странам, пострадавшим от разрушений в результате войн, в частности Сирии и Ливану.
Комментарии - 5
Вангую, що якщо й будуватимуть, в чому сумніваюсь, то в Київській області кілометрів 30−60 від Києва, щоб можна було під пільгове кредитування набрати безхатькам прокурам і суддям.