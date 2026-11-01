Эксперт рассказал, какие новые города могут построить в Украине после войны

В Украине рассматривается возможность строительства новых городов после завершения войны. Их хотят спроектировать с нуля — с безбарьерной инфраструктурой, собственной энергетикой, современными укрытиями и технологиями управления. Над концепцией уже работает международная команда архитекторов из четырех стран. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

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Идея новых городов в Украине предполагает не просто строительство жилья и инфраструктуры, а создание самодостаточных пространств с экологичной децентрализованной энергетикой, безбарьерной средой и современными системами безопасности. Доступность таких городов планируется обеспечивать ещё на этапе проектирования — с учётом потребностей людей с инвалидностью, пожилых людей и детей.

«Наши города не приспособлены к безбарьерности. А что, если построить город, в ДНК которого безбарьерность заложена с самого начала — не только для людей с ампутациями, но и для пожилых людей и детей?» — сказал Владислав Рашкован.

Еще одно направление — технологии для эффективного управления городским хозяйством. Речь идет о рациональном использовании воды и электроэнергии, управлении отходами и организации транспорта. При этом Рашкован подчеркивает, что это не должна быть система тотального надзора за жителями, а практические технологические решения для функционирования города.

Отдельно команда работает над концепцией безопасного двухуровневого города совместно со специалистами из Финляндии и Южной Кореи. Финляндия возглавляет Коалицию убежищ и обладает одним из лучших опытов в этой сфере.

В концепции также хотят учесть психологическое восстановление людей после войны. Для этого команда сотрудничает с Дженни Роу, директором Центра дизайна и здоровья Школы архитектуры Университета Вирджинии и автором книги «Restorative Cities». В ней речь идет о городской среде, которая помогает людям восстанавливаться после пережитых травм.

«Она пишет о городе, способном помогать людям исцеляться, особенно после пережитой травмы. Для Украины это чрезвычайно важно», — отметил Рашкован. Будущий город также хотят сделать экономически самодостаточным: он должен самостоятельно создавать рабочие места, привлекать бизнес и таланты и не нуждаться в дополнительном финансировании из Киева. Среди ориентиров — дерегулирование и благоприятный инвестиционный климат. Еще одна идея — ввести локальную конституцию, своеобразный общественный договор об отношении жителей к месту, где они живут. Дополнить её могут инструменты цифровой демократии, которые позволят людям регулярно участвовать в принятии решений о функционировании города.