Эксперт рассказал, какие новые города могут построить в Украине после войны

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 ноября 2026, 14:10 Читати українською

Эксперт рассказал, какие новые города могут построить в Украине после войны

В Украине рассматривается возможность строительства новых городов после завершения войны. Их хотят спроектировать с нуля — с безбарьерной инфраструктурой, собственной энергетикой, современными укрытиями и технологиями управления. Над концепцией уже работает международная команда архитекторов из четырех стран. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

В Украине рассматривается возможность строительства новых городов после завершения войны.
В Украине разрабатывают концепцию новых городов. Фото: скриншот/AI&I
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Идея новых городов в Украине предполагает не просто строительство жилья и инфраструктуры, а создание самодостаточных пространств с экологичной децентрализованной энергетикой, безбарьерной средой и современными системами безопасности. Доступность таких городов планируется обеспечивать ещё на этапе проектирования — с учётом потребностей людей с инвалидностью, пожилых людей и детей.

«Наши города не приспособлены к безбарьерности. А что, если построить город, в ДНК которого безбарьерность заложена с самого начала — не только для людей с ампутациями, но и для пожилых людей и детей?» — сказал Владислав Рашкован.

Еще одно направление — технологии для эффективного управления городским хозяйством. Речь идет о рациональном использовании воды и электроэнергии, управлении отходами и организации транспорта. При этом Рашкован подчеркивает, что это не должна быть система тотального надзора за жителями, а практические технологические решения для функционирования города.

Отдельно команда работает над концепцией безопасного двухуровневого города совместно со специалистами из Финляндии и Южной Кореи. Финляндия возглавляет Коалицию убежищ и обладает одним из лучших опытов в этой сфере.

В концепции также хотят учесть психологическое восстановление людей после войны. Для этого команда сотрудничает с Дженни Роу, директором Центра дизайна и здоровья Школы архитектуры Университета Вирджинии и автором книги «Restorative Cities». В ней речь идет о городской среде, которая помогает людям восстанавливаться после пережитых травм.

«Она пишет о городе, способном помогать людям исцеляться, особенно после пережитой травмы. Для Украины это чрезвычайно важно», — отметил Рашкован.

Будущий город также хотят сделать экономически самодостаточным: он должен самостоятельно создавать рабочие места, привлекать бизнес и таланты и не нуждаться в дополнительном финансировании из Киева. Среди ориентиров — дерегулирование и благоприятный инвестиционный климат.

Еще одна идея — ввести локальную конституцию, своеобразный общественный договор об отношении жителей к месту, где они живут. Дополнить её могут инструменты цифровой демократии, которые позволят людям регулярно участвовать в принятии решений о функционировании города.

Кто работает над концепцией новых городов

По словам Рашкована, над концепцией уже работает международная группа архитекторов из Германии, Италии, Франции и Японии. Команда координирует работу еженедельно, а сам проект разрабатывается по аналогии со Славутичем, который строился в 1986—1988 годах.

В частности, рассматривается возможность создания условно итальянского, французского, немецкого, восточного и других районов. Пока что архитекторы работают на безвозмездной основе.

Чтобы перейти к профессиональной проработке проекта и привязать его к конкретной территории, необходимо финансирование со стороны международных организаций. По словам Рашкована, Европейская комиссия заинтересована в этой инициативе как в показательном проекте, ведь в Европе также нет современного опыта строительства новых городов.

Представить инициативу планируют на Всемирном экономическом форуме в Давосе и конференции по восстановлению Украины (URC) в Таллинне. Оксана Маркарова рассматривает возможность показать там даже физический макет будущего города.

Кроме того, Рашкован хотел бы в течение следующего года при поддержке международных партнеров подготовить своеобразное руководство с принципами строительства новых городов после войны. Эти принципы можно будет применять не только при создании новых городов, но и для восстановления районов Харькова, Одессы, Киева и Тростянца.

Как планируется финансировать строительство

По оценке Рашкована, основную часть средств на такие проекты может обеспечить частный капитал. Он ожидает, что правительство поддержит инициативу, но 80−85 % финансирования будет поступать от частных инвесторов.

«На 80−85 % он будет финансироваться частным капиталом, инвестициями, коммерческими кредитами, фондами прямых инвестиций и т. д.», — отметил Рашкован.

Он также считает, что опыт Украины в области восстановления может быть полезен другим странам, пострадавшим от разрушений в результате войн, в частности Сирии и Ливану.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+45
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
1 ноября 2026, 15:16
#
Нью-Васюки і Нью-Васюки 2 побудують)). Грошей де у держави все більше і більше))
+
+71
ololo trololo
ololo trololo
1 ноября 2026, 15:59
#
Ох і відбиті ж вони від реальності…
+
+15
Abramon
Abramon
1 ноября 2026, 17:07
#
Ідея цікава, але вже ж було Фламінго, FP-7/
Вангую, що якщо й будуватимуть, в чому сумніваюсь, то в Київській області кілометрів 30−60 від Києва, щоб можна було під пільгове кредитування набрати безхатькам прокурам і суддям.
+
+15
Apache
Apache
1 ноября 2026, 17:45
#
И обязательно построить там гиперлуп!
+
0
Skeptik777
Skeptik777
1 ноября 2026, 19:44
#
Відбудову слід починати від західного кордону.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 117 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами