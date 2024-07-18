НБУ обеспокоен падением гривны. Обещает принять надлежащие меры

В Национальном банке считают, что темп ослабления гривны в последние недели может создать дополнительные риски для устойчивости валютного рынка и, следовательно, ценовой стабильности. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ в ответ на запрос Интерфакс-Украина.

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Что говорят в НБУ

«Поэтому Национальный банк готов принять надлежащие меры для обеспечения устойчивости валютного рынка, необходимых для дальнейшего обеспечения ценовой стабильности», — говорится в сообщении.

В Нацбанке указали, что до сих пор курсовая динамика, несмотря на определенное ослабление гривны, согласовывалась с целью НБУ обеспечить умеренную инфляцию, что подтверждает ее приближение к целевому уровню 5% в июне.

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Текущее ослабление курса гривны на валютном рынке регулятор связывает с расширением чистого спроса за последние два месяца под влиянием увеличения бюджетных расходов, значительная часть которых материализуется в спрос на валюту, майской валютной либерализации, а также временного уменьшения предложения валюты аграрным сектором.

Последний фактор в Нацбанке объясняют исчерпанием прошлогоднего урожая и «эффектами от отдельных решений из области регулирования предельных сроков расчетов по операциям по экспорту некоторых видов аграрной продукции».

Нацбанк отметил, что сейчас есть все предпосылки для обеспечения устойчивости валютного рынка.

«В скором времени начнет поступать валюта от продажи нового урожая, а функционирование морского коридора создает возможности для активного экспорта», — сообщил НБУ.

В частности, уже в этом месяце центральный банк Украины ожидает поступления $3,9 млрд от США. Соответственно, международные резервы снова превысят уровень $40 млрд.