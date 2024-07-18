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18 июля 2024, 14:02 Читати українською

НБУ обеспокоен падением гривны. Обещает принять надлежащие меры

В Национальном банке считают, что темп ослабления гривны в последние недели может создать дополнительные риски для устойчивости валютного рынка и, следовательно, ценовой стабильности. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ в ответ на запрос Интерфакс-Украина.

В Национальном банке считают, что темп ослабления гривны в последние недели может создать дополнительные риски для устойчивости валютного рынка и, следовательно, ценовой стабильности.
Фото:depositphotos

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Что говорят в НБУ

«Поэтому Национальный банк готов принять надлежащие меры для обеспечения устойчивости валютного рынка, необходимых для дальнейшего обеспечения ценовой стабильности», — говорится в сообщении.

В Нацбанке указали, что до сих пор курсовая динамика, несмотря на определенное ослабление гривны, согласовывалась с целью НБУ обеспечить умеренную инфляцию, что подтверждает ее приближение к целевому уровню 5% в июне.

Читайте: Теперь официально по 45 гривен: НБУ установил новый курс евро

Текущее ослабление курса гривны на валютном рынке регулятор связывает с расширением чистого спроса за последние два месяца под влиянием увеличения бюджетных расходов, значительная часть которых материализуется в спрос на валюту, майской валютной либерализации, а также временного уменьшения предложения валюты аграрным сектором.

Последний фактор в Нацбанке объясняют исчерпанием прошлогоднего урожая и «эффектами от отдельных решений из области регулирования предельных сроков расчетов по операциям по экспорту некоторых видов аграрной продукции».

Нацбанк отметил, что сейчас есть все предпосылки для обеспечения устойчивости валютного рынка.

«В скором времени начнет поступать валюта от продажи нового урожая, а функционирование морского коридора создает возможности для активного экспорта», — сообщил НБУ.

В частности, уже в этом месяце центральный банк Украины ожидает поступления $3,9 млрд от США. Соответственно, международные резервы снова превысят уровень $40 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 13

+
+122
tckgoblinu
tckgoblinu
18 июля 2024, 14:49
#
І занепокоївся андрюшка котрий заробляв 600 тисяч гривень на місяць разом з своїми шістьма замісниками котрі заробляли від 500 до 600 тисяч гривень на місяць…)
+
0
OVV77
OVV77
18 июля 2024, 14:54
#
💯
+
+93
OVV77
OVV77
18 июля 2024, 14:55
#
«Пожалів Вовк кобилу, залишив хвіст та гриву». *** при владі
+
+44
potator
potator
18 июля 2024, 15:10
#
Не помагают андрюхе бусы, для рожковой просто радость такой начальник, то иголку можно подбросить то пугвицу
+
+33
Smehue4ki
Smehue4ki
18 июля 2024, 15:20
#
Експорт бʼє рекорди, а валюти на міжбанку як не було так і немає.
+
0
TAN72
TAN72
18 июля 2024, 15:54
#
Ну сольют ещё два три ярда,а толку крах неизбежен, только ид. этого не понимает.
+
+19
Oleksiy77
Oleksiy77
18 июля 2024, 16:34
#
НБУ занепокоївся-+6 копійок на час 16:30. НБУ все зробить щоб люди закрили депозити і купляли валюту. Інфляція тіпа 4−5% на бумазі, і низькі ставки за депозитами, аж кортить положить на депозит гривню (((я ї.бав, куплю валюту і під матрас
+
0
Игорь УА
Игорь УА
18 июля 2024, 16:35
#
Как импортер выскажу свою точку зрения. Для бизнеса гораздо менее болезненно быстрое скачкообразное изменение курса, чем его ежедневный рост понемногу. Сделайте уже курс 45, 50 или 60 и держите его. Люди сядут, просчитают все за и против, примут решение как работать дальше. В чем смысл этого отрубания по кускам хвоста кошки?
+
+15
Oleksiy77
Oleksiy77
18 июля 2024, 16:37
#
Що саме смішно, чуєш від НБУ« та все добре, все під контролем» а долар вже 42 майже… Де тут добре? Ви б хотя би сказали до якої межі гривню будете знецінювати
+
0
Oleksiy77
Oleksiy77
18 июля 2024, 16:39
#
Я чуствую в вересні як акцизи піднімуть, світло, та долар ще до 44 підросте, ух нас жде файне життя, і ціни в магазинах. На бумазі 5−6% а в реалі всі 20. Зато чиновники собі зарплати добавили, а що грошей нема в бюджеті, зато чиновникам знайшлось зарплати в 100 тис.зробить.
+
0
bonv
bonv
18 июля 2024, 16:47
#
А шістка розказує про зміцнення гривні…
+
0
Oleksiy77
Oleksiy77
18 июля 2024, 16:52
#
+13 коп. На 16:50 оце так занепокоївся ((
+
+15
Oleksiy77
Oleksiy77
18 июля 2024, 16:56
#
Блін якби менше корупції було, може б ліпша ситуація була б економіці. А так коли не глянеш в новини, то той спи.здив, то той спи з.див… Кому війна, а кому кармани набить ((
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