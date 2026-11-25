В среду, 25 ноября, средний курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже. Курс евро прибавил 9 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.

Средний курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,10−45,71 грн. Евро покупают за 49,41 грн, а продают за 50,21 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,55−45,70 грн, евро — 50,05−50,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,27−45,30 грн. Торги по евро проходят на уровне 49,53−49,55 грн.

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