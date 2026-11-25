В среду, 25 ноября, средний курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже. Курс евро прибавил 9 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.
Доллар и евро продолжают дорожать: как изменился курс валют 25 ноября
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,10−45,71 грн. Евро покупают за 49,41 грн, а продают за 50,21 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,55−45,70 грн, евро — 50,05−50,30 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 45,27−45,30 грн. Торги по евро проходят на уровне 49,53−49,55 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии