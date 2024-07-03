Официальная статистика говорит о том, что банки начали понемногу поднимать доходность депозитов для физлиц. Хотя отдельные крупные банки продолжают идти против тренда. Поэтому вкладчики все активнее меняют банки в поиске более высоких заработков.
Средняя доходность депозитов по рынку начала расти: кто продолжает ее резать
В свежем обзоре расскажем, как поменяли депозитные ставки за последние две недели финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн и какие условия размещения средств предлагают своим частным клиентам сейчас.
За последние пару недель средние депозитные ставки физлиц постепенно вернулись к росту, что отображено в индексе UIRD, который регулярно публикует Нацбанк. По трем основным срокам видим такое повышение процентов:
- 3 месяца — с 13,29% до 13,37% годовых;
- 6 месяцев — с 13,15% до 13,35% годовых;
- 12 месяцев — с 12,85% до 13,25% годовых.
Повышение ставок — не революционное, лишь на 0,08−0,4% годовых, тем не менее оно ощущается на рынке.
Банкиры объясняют это попыткой остановить/замедлить конвертацию гривневых депозитов в доллар после истечения срока, что происходит на фоне девальвации нацвалюты. А также обострением конкуренции за вкладчика.
Нацбанк еще не публиковал летнюю статистику по депозитам в разбивке, последние данные есть только на 1 мая 2024 года. Однако даже по ним видно общее увеличение числа вкладчиков с марта по апрель — с 67,9 млн до 68,1 млн (каждый банк считает клиентов по паспортам). А также общий рост вложений с 1,23 трлн грн до 1,24 трлн грн.
Но если всмотреться в показатели каждого финучреждения, то увидим, что украинцы очень активно меняют банки. Во время войны (+3 месяца после ее завершения) государство на 100% гарантирует вклады в любой структуре, так что человек ничем не рискует: может ходить из банка в банк по мере улучшения/ухудшения его депозитных условий.
Поэтому финучреждениям приходится регулярно пересматривать условия размещения вкладов, если они нуждаются в гривневой ликвидности по любой причине — хотят активизировать кредитование, покупку гособлигаций или вложения в депозитные сертификаты Нацбанка.
Согласно официальной статистике НБУ, с марта по апрель 2024 года наиболее активно количество вкладчиков сокращалось у такой 5-ки банков:
- Райффайзен Банк — на 47,1 тыс. (на 1,6%) — до 2,86 млн человек;
- Ощадбанк — на 17,8 тыс. (на 0,1%) — до 12,85 млн человек;
- Укрэксимбанк — на 15,4 тыс. (на 2,4%) — до 615,8 тыс. человек;
- Приватбанк — на 8,2 тыс. (на 0,03%) — до 24,3 млн человек;
- Альтбанк — на 472 (на 7,6%) — до 5,7 тыс. человек.
Когда украинцы закрывали счета в одних банках, они открывали их в других.
5-ка банков, которые показали самое большое увеличение численности вкладчиков, выглядит так:
- Универсал Банк (monobank) — на 89,3 тыс. (на 1,1%) — до 8,3 млн человек;
- ПУМБ — на 59,9 тыс. (на 2,1%) — до 2,96 млн человек;
- Абанк — на 55,6 тыс. (на 1,8%) — до 3,2 млн человек;
- Укрсиббанк — на 21,2 тыс. (на 1%) — до 2,2 млн человек;
- Таскомбанк — на 11,8 тыс. (на 1,6%) — до 768,7 тыс. человек.
Итоговый же ТОП-10 банков по численности вкладчиков физлиц на начало мая состоял из таких системных банков:
По итогам апреля общее количество вкладчиков выросло у 36 банков из 63, у 21 — сократилось, и у 3 — не изменилось. Еще 3 банка сохранили нулевые депозитные портфели физлиц: ИНГ Банк Украина, Дойче Банк ДБУ и Альпари Банк.
Если говорить о суммах вкладов населения на счетах, то большинство — 44 банка — показали приросты портфелей. Самые крупные — у такой 5-ки:
- Приватбанк — на 7,5 млрд грн (на 1,6%) — до 465,9 млрд грн;
- Ощадбанк — на 2,2 млрд грн (на 1,1%) — до 193,2 млрд грн;
- ПУМБ — на 1,4 млрд грн (на 2,6%) — до 54,8 млрд грн;
- Райффайзен Банк — на 1,1 млрд грн (на 1,6%) — до 71 млрд грн;
- Универсал Банк (monobank) — на 969 млн грн (на 1,1%) — до 88,2 млрд грн.
Оттоки средств со счетов физлиц в апреле 2024 года были зафиксированы у 16-ти структур, самые крупные у таких:
- Укрэксимбанк — 185 млн грн (на 0,5%) — до 39,5 млрд грн;
- Аккордбанк — на 108,5 млн грн (на 1,4%) — до 7,4 млрд грн;
- Укрсиббанк — на 73,6 млн грн (на 0,1%) — до 57,9 млрд грн;
- МТБ Банк — на 28,6 млн грн (на 0,7%) — до 3,9 млрд грн;
- Клиринговый дом — на 22,9 млн грн (на 1,2%) — до 1,8 млрд грн.
При этом 10-ка крупнейших сборщиков вкладов населения во многом совпадает с лидерами по количеству привлеченных клиентов.
Хотя со временем этот ТОП может меняться по мере обострения конкуренции и пересмотра ставок банками, которые больше всех нуждаются в денежных ресурсах.
Как изменились депозитные предложения
Идея Банк срезал 0,25 п.п. с доходности всей своей депозитной линейки в гривне и теперь платит по вкладам на 12 и 9 месяцев 15% годовых, на 6 месяцев — 14,75% годовых.
Восток Банк уменьшил доходность депозитов в нацвалюте на 12 и 6 месяцев на 0,5 п.п. Теперь на таких депозитах частные клиенты банка могут заработать 13% годовых.
На те же 0,5 п.п. снизилась доходность всей линейки депозитов в гривне в Укргазбанке. Теперь финучреждение платит по вкладам на 12 и 9 месяцев 13% годовых, на 6 месяцев — 12% годовых, и на 3 месяца — всего 4% годовых.
Активно снижал заработки своих частных клиентов на депозитах Укрэксимбанк. Доходность депозитов в гривне на все сроки тут уменьшилась на0,8 п.п. Сейчас на вкладах сроком на 12 и 9 месяцев тут можно заработать 12,7% годовых, на 6 месяцев — 12,2% годовых, на 3 месяца — 12,65% годовых.
Радабанк срезал доходность депозитов в гривне на все сроки сразу на 1 п.п. Теперь на вкладах на 12 и 9 месяцев тут можно заработать 12,5% годовых, на 6 месяцев — 14,5% годовых и на 3 месяца — 16% годовых.
Пивденный снизилдепозитные ставки на вклады сроком на 6 и 3 месяца на 0,5 п.п. — до 13,25% годовых.
ОТП Банк уменьшил доходность депозитов в долларе на самые популярные сроки (6 и 3 месяца) на 0,25 п.п. — до 1,25% годовых. На те же 0,25 п.п. похудела здесь доходность евровкладов на аналогичные сроки. Теперь ставки вкладов в евро на 3 и 6 месяцев составляют 0,75% годовых.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|КоминБанк*
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|4,00%
|-
|А-Банк
|15,35%
|-
|-
|-
|15,25%
|-
|14,50%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|15,00%
|0,25%
|15,00%
|0,25%
|14,75%
|0,25%
|-
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|15,00%
|-
|-
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|monobank
|15,00%
|-
|14,90%
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|11,00%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|5,00%
|-
|Аккордбанк
|14,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|5,00%
|-
|Прокредит Банк*
|14,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|Альянс Банк
|13,50%
|-
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|6,00%
|-
|МТБ Банк
|13,50%
|-
|13,70%
|-
|14,00%
|-
|14,60%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|13,00%
|0,50%
|-
|-
|13,00%
|0,50%
|13,00%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|13,00%
|0,50%
|13,00%
|0,50%
|12,00%
|0,50%
|4,00%
|0,50%
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|12,70%
|0,80%
|12,70%
|0,80%
|12,20%
|0,80%
|12,65%
|0,80%
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|12,50%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|12,50%
|1,00%
|12,50%
|1,00%
|14,50%
|1,00%
|16,00%
|1,00%
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Креди Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,50%
|-
|1,00%
|-
|Ощадбанк
|11,75%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|11,50%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|11,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|Приватбанк
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Райффайзен Банк
|8,50%
|-
|-
|-
|8,50%
|-
|7,50%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,09%
|-
|9,79%
|-
|3,00%
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|13,25%
|0,50%
|13,25%
|0,50%
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.06.2024−01.07.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
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Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|КоминБанк*
|2,90%
|-
|2,40%
|-
|2,40%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|2,75%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|2,00%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,95%
|-
|1,95%
|-
|1,90%
|-
|1,70%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк*
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,25%
|0,25%
|1,25%
|0,25%
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.06.2024−01.07.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Универсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,40%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,40%
|-
|1,75%
|0,25%
|1,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|1,00%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,75%
|0,25%
|0,75%
|0,25%
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.06.2024−01.07.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
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