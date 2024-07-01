Минфин - Курсы валют Украины

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1 июля 2024, 20:00 Читати українською

Гривна резко упала, у Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта: главное за понедельник

Гривна резко упала. НБУ снизил курс на 18 копеек

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Bitcoin
1 июля 2024, 21:52
#
Света не будет — никто и не узнает.
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