Гривна резко упала, у Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта: главное за понедельник

Национальный банк Украины установил на 2 июля 2024 г. официальный курс гривны на уровне 40,6413 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 18 копеек. НБУ на 2 июля установил официальный курс евро на уровне 43,68 грн. (на 1 июля курс был установлен на уровне 43,26). Европейская валюта подскочила на 42 копейки.

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта — The Economist

У Украины есть месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта.

Бюджетная декларация: Кабмин прогнозирует рост курса доллара на 10%

Правительство в Бюджетной декларации на 2025−2027 годы прогнозирует замедление роста экономики в 2025 году и ускорение в последующие годы. Курс доллара вырастет на 10% в 2025 году.

Дефицит сводного баланса в мае достиг максимума с начала войны — Гетманцев

Дефицит сводного платежного баланса Украины в мае составил $3,42 млрд, что является самым большим месячным дефицитом с начала полномасштабной войны. Раньше самый плохой результат был в июне 2022 года — $2,05 млрд.

Польша изменила условия предоставления помощи беженцам: что ждать украинцам

С 1 июля в Польше изменились условия предоставления помощи беженцам из Украины. Соответствующие изменения президент Анджей Дуда подписал в июне. Законность пребывания граждан Украины в Польше будет продлена до 30 сентября 2025 г.