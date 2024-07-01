Правительство в Бюджетной декларации на 2025−2027 годы прогнозирует замедление роста экономики в 2025 году и ускорение в последующие годы. Курс доллара вырастет на 10% в 2025 году. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель председателя Налогового Комитета
Бюджетная декларация: Кабмин прогнозирует рост курса доллара на 10%
Правительство в Бюджетной декларации на 2025−2027 годы прогнозирует замедление роста экономики в 2025 году и ускорение в последующие годы. Курс доллара вырастет на 10% в 2025 году. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель председателя Налогового Комитета
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Что прогнозирует Правительство
- Рост ВВП
— в 2025 году на 2,7%,
— в 2026 году на 7,5%,
— в 2027 году на 6,2%.
Прогноз роста ВВП Украины на 2024 год на уровне 4,6% заложен в государственный бюджет на этот год и не изменялся.
- Курс доллара
Правительство ожидает роста среднего курса доллара:
— в 2025 году до 45 гривен (45,6 на декабрь),
— в 2026 году до 46,5 гривны (45,9 на декабрь),
— в 2027 году до 46,4 гривны (46,2 на декабрь).
В бюджет на 2024 год заложен средний курс 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на декабрь.
- Инфляция
Кабмин прогнозирует рост потребительских цен (декабрь к декабрю):
— в 2025 году на 9,5%;
— в 2026 году на 10,4%;
— в 2027 году на 5,9%.
В бюджете на 2024 год заложена инфляция в 9,7%.
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