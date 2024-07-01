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1 июля 2024, 11:14 Читати українською

Бюджетная декларация: Кабмин прогнозирует рост курса доллара на 10%

Правительство в Бюджетной декларации на 2025−2027 годы прогнозирует замедление роста экономики в 2025 году и ускорение в последующие годы. Курс доллара вырастет на 10% в 2025 году. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель председателя Налогового Комитета В Р Ярослав Железняк.

Правительство в Бюджетной декларации на 2025−2027 годы прогнозирует замедление роста экономики в 2025 году и ускорение в последующие годы.
Фото:depositphotos

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Что прогнозирует Правительство

  • Рост ВВП

— в 2025 году на 2,7%,

— в 2026 году на 7,5%,

— в 2027 году на 6,2%.

Прогноз роста ВВП Украины на 2024 год на уровне 4,6% заложен в государственный бюджет на этот год и не изменялся.

  • Курс доллара

Правительство ожидает роста среднего курса доллара:

 — в 2025 году до 45 гривен (45,6 на декабрь),

 — в 2026 году до 46,5 гривны (45,9 на декабрь),

— в 2027 году до 46,4 гривны (46,2 на декабрь).

В бюджет на 2024 год заложен средний курс 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на декабрь.

  • Инфляция

Кабмин прогнозирует рост потребительских цен (декабрь к декабрю):

— в 2025 году на 9,5%;

— в 2026 году на 10,4%;

— в 2027 году на 5,9%.

В бюджете на 2024 год заложена инфляция в 9,7%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
bonv
bonv
1 июля 2024, 11:37
#
А як же 33 від 006?:)) І 28?:)))
+
0
teodor220
teodor220
1 июля 2024, 12:11
#
Схоже, що реальність вдарила і не дає на 25й рік малювати фантики, а от на 26−27мі поки що оптимісти…
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