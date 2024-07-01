Бюджетная декларация: Кабмин прогнозирует рост курса доллара на 10%

Что прогнозирует Правительство

Рост ВВП

— в 2025 году на 2,7%,

— в 2026 году на 7,5%,

— в 2027 году на 6,2%.

Прогноз роста ВВП Украины на 2024 год на уровне 4,6% заложен в государственный бюджет на этот год и не изменялся.

Курс доллара

Правительство ожидает роста среднего курса доллара:

— в 2025 году до 45 гривен (45,6 на декабрь),

— в 2026 году до 46,5 гривны (45,9 на декабрь),

— в 2027 году до 46,4 гривны (46,2 на декабрь).

В бюджет на 2024 год заложен средний курс 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на декабрь.

Инфляция

Кабмин прогнозирует рост потребительских цен (декабрь к декабрю):

— в 2025 году на 9,5%;

— в 2026 году на 10,4%;

— в 2027 году на 5,9%.

В бюджете на 2024 год заложена инфляция в 9,7%.