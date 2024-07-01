Польша изменила условия предоставления помощи беженцам: что ждать украинцам

Срок защиты беженцев

Законность пребывания граждан Украины в Польше будет продлена до 30 сентября 2025 г.

Беженцы в дальнейшем смогут рассчитывать на поддержку размещения, но она несколькими моментами будет отличаться от предлагавшейся до сих пор. Это связано с необходимостью адаптации законодательства к вызовам, с которыми общество сталкивается сейчас, поскольку они отличаются от тех, что были в 2022 и 2023 годах.

Размещение беженцев

Уже с 1 июля размещать беженцев можно будет только в коллективных заведениях размещения, содержащихся по распоряжениям воевод. С этой даты заканчивается период, за который выплачивается денежная помощь на проживание и питание гражданина Украины в частном жилом помещении.

Подать заявления о возмещении ущерба, нанесенного до 30 июня этого года, можно до конца июля. Заявки, поданные в этот период, будут рассматриваться на текущих условиях.

В последние месяцы количество претендентов на эту льготу уменьшается, а резерв мест в коллективных заведениях размещения увеличивается. Отсюда и решение прекратить эту форму помощи.

Однако граждане Украины, все еще нуждающиеся в поддержке, могут обратиться к местному воеводе, который предоставит им эту поддержку. Им предоставят свободное место в коллективном заведении размещения, приспособленном к потребностям данного беженца.

Такое заявление следует подавать непосредственно в воеводское управление. При этом в Польше до сих пор действуют различные виды коллективных заведений, в том числе предназначенные, например, для групп, требующих особых условий.

Поддержка беженцев с ограниченными возможностями

Люди с инвалидностью, сбежавшие от войны в Украине, все еще могут рассчитывать на поддержку. Согласно новым правилам каждый воевода сможет подписать дополнительное соглашение с общественно-полезными организациями. Он будет гарантировать проживание людей с ограниченными возможностями, лиц, которые за ними ухаживают, и пожилых людей на особых условиях.

Требование к минимальному количеству лиц (10), которые должны находиться в данном коллективном учреждении размещения, не распространяется на учреждения, которые находятся в постоянной собственности или управлении субъектов государственного финансового сектора. Для подписания договора с воеводой общественно-полезная организация должна существовать не менее 24 месяцев.

Другие важные изменения

С 1 июля вступили в силу следующие изменения: