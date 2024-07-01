Дефицит сводного баланса в мае достиг максимума с начала войны — Гетманцев

Дефицит сводного платежного баланса Украины в мае составил $3,42 млрд, что является самым большим месячным дефицитом с начала полномасштабной войны. Ранее самый плохой результат был в июне 2022 года — $2,05 млрд. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев .

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Причина роста дефицита

По его словам, основная причина расширения отрицательного сальдо сводного баланса в мае — низкие, почти отсутствующие объемы поступлений международной помощи (лишь $20 млн от Всемирного банка) на фоне устойчивого внешнеторгового дефицита.

«Как следствие в мае мы получили: „минус“ $1,64 млрд по счету текущих операций (в том числе „минус“ $2,81 млрд по внешней торговле), „минус“ $1,83 млрд по финансовому счету, что обуславливается выводом валюты за счет операций частного сектора (бизнеса и населения)», — отметил он.

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В частности, добавил нардеп, это объясняет усиление девальвационного прессинга и волатильности на валютном рынке, которые наблюдались во второй половине мая.

В целом, за первые пять месяцев 2024 года дефицит платежного баланса составил $1,56 млрд. По словам Гетманцева, летом с выделением очередных траншей от ЕС, МВФ и ожидаемого поступления средств в рамках пакета финансовой помощи США сальдо платежного баланса должно улучшиться.

По последнему прогнозу НБУ, ожидается небольшой дефицит платежного баланса в сумме $1 млрд в первой половине года и $0,3 млрд по итогам всего года.

«Это сигнализирует об ожиданиях управляемого развития событий на валютном рынке в ближайшее время», — подытожил Гетманцев.