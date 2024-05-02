Главное за четверг: Инвестиция в золото, что будет с курсом гривны и вложения в короткие депозиты

Стремительный рост в этом году снова делает золото популярным среди частных инвесторов. «Минфин» решил разобраться, сколько оно стоит в украинских банках, какая наценка и где его можно найти.

Что будет с курсом гривны: От чего зависит курс гривны и каким он будет к концу 2024 года (видео)

В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров рассказывает о курсе и перспективах гривны: что сейчас влияет на курс гривны, откатится ли гривна назад, на чем зарабатывают банки в Украине, ликвидность гривны, ОВГЗ, что будет с курсом гривны.

Минюст не будет проводить публичную закупку услуг юррадника по миллиардному делу Сенс Банка в ICSID

Министерство юстиции не будет проводить открытую публичную закупку услуг юридического советника по спору в арбитраже в Международном центре по разрешению инвестиционных споров (ICSID), который инициировали бывшие совладельцы национализированного Сенс Банка (бывший Альфа-Банк) через AB SA из Люксембурга. Об этом в ответ на официальный запрос Минфина сообщила заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

Депозит на день: стоит ли вкладываться в короткие депозиты, и кому есть смысл это делать

Люди все чаще оставляют свободные денежные средства на текущих счетах и сокращают вложения в срочные депозиты. Увеличение объемов так называемых «горячих денег» — неприятная тенденция для банкиров, нашедших решение этой проблемы — ультракороткие депозиты. Какие условия предлагают банки для тех, кто не готов терять контроль над своими деньгами на месяце, разбирался Минфин.

Украинцам ограничили доступ к онлайн-казино: спасет ли это лудоманов

Не прошло и четырех лет, как в Украине снова легализовали азартные игры, как этот вид бизнеса стал угрозой для граждан. Недавно Президент обнародовал Указ, направленный на борьбу с игровой зависимостью. Какие именно изменения предусмотрены в нем и насколько они будут эффективны, в колонке для ЭП рассказала народная депутат Украины Нина Южанина. «Минфин» публикует ключевые тезисы.