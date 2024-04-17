Бензин под 60 грн за литр: почему растут цены на топливо и на каком уровне остановятся

В Украине дорожает автотопливо. За последний месяц бензин и дизель прибавили в цене, в среднем, 1,5 гривны за литр. «Минфин» выяснил, почему дорожает топливо, хотя водители заправляются все реже.

Цены не могут остановиться

Рост за последний месяц — не предел, заправщики продолжают переписывать ценники. За последние несколько дней — с 12 по 15 апреля — бензин А-92 подорожал еще на 10 копеек (до 51,46 гривен за литр), А-95 — на 5 копеек (до 54,44 гривен), дизель — на 2 копейки (до 54,64 гривен).

Повышать цены заправщики начали еще в марте. Тогда крупные сети ОККО и WOG повысили стоимость топлива сразу на 2 гривны, что стало сигналом и для остального рынка. С тех пор цены не могут остановиться. По данным агентства «А-95», если 19 марта «пятый» бензин стоил в среднем по стране 52,85 гривен, то 15 апреля — уже 54,44 гривны.

Бензин А-92 за этот период подорожал с 49,53 до 51,46 гривен, А-95 плюс — с 56,43 до 57,87 гривен. Такая же история с дизелем — с 53,2 гривен за литр, по состоянию на 19 марта, он взлетел к 15 апреля до 54,64 гривен. Но максимальные ценники на некоторых АЗС выше средних. К примеру, по бензину А-95 они доходят до 59,80 гривен, а по дизелю — до 56,39 гривен за литр.

Где топливо стоит дороже, а кто продает дешевле

Ситуация с ценами на топливо в Украине отличается от региона к региону.

«Все зависит от особенностей логистики. К примеру, раньше бензин и дизель массово возили через польскую границу. Поэтому в западных областях цены на АЗС были одними из самых низких. Сейчас ситуация изменилась — польская граница стала „непроездной“, а топливо поехало, в основном, через южные границы. Поэтому теперь самые низкие ценники в Одесской области. К на западе страны они выросли, так как нам приходится возить ресурс во Львов через Одессу», — пояснил Мельничук.

Он приводит следующие цифры. В Киеве бензин А-95 в их сети стоит 50,99 гривен за литр. В Одессе эта же марка топлива продается по 50,29 гривен. В то же время, в Луцке ценник достигает 51,29 гривен, а во Львове — и вовсе 51,99 гривен. Такая же высокая цена и, к примеру, в Запорожье.

Агентство «А-95» дало «Минфину» расклад по областям — почем там продают топливо и насколько стремительно оно дорожает.

Самый дорогой «пятый» бензин — по 55,47 гривен — в Черниговской области. Но зато в последние дни ценники тут уже не растут.

На втором месте — Донецкая область, где бензином торгуют по 55,46 гривен, и роста цен тут также не зафиксировано. При этом в Закарпатской области, где бензин продают по 53,49 гривен за литр, он подорожал с 12 апреля на 9 копеек.

На 8 копеек выросли цены на бензин также в Киевской области, при этом стоит он в столичном регионе все равно сравнительно недорого — 54 гривны за литр. Во Львовской области, которая ранее славилась дешевым топливом, бензин стоит 54,51 гривну за литр, и подорожал за последние три дня на 8 копеек.

Что касается дизеля, то, по данным агентства «А-95», самый дорогой этот вид топлива в Донецкой области — по 56,29 гривен за литр. Но, как и бензин, в этом регионе дизель уже не дорожает. Видимо, выше уже просто некуда.

В Черниговской области дизелем торгуют по 55,77 гривен за литр, и цены тоже остановились.

При этом в Винницкой области дизельное топливо выросло в цене за три дня, с 12 по 15 апреля, на 6 копеек — до 54,04 гривен, в Днепропетровской — на 10 копеек — до 54,02 гривен, в Закарпатской — на 5 копеек.

При этом в Закарпатской области дизель остается одним из самых дешевых по стране — 53,3 гривен за литр. А в Одесской области, которая сейчас стала «топливным хабом», дизель даже подешевел на 8 копеек — до 54,45 гривен за литр.

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Спрос снижается, но цены растут

Между тем, цены на топливо в Украине растут на фоне снижения спроса. Украинцы максимально сократили покупку бензина и дизеля. «Минус 10−15% по спросу к прошлому году», — констатирует Леушкин.

С начала года у большинства сетей продажи топлива резко снизились. Леушкин и Куюн говорят о минус 10−15% в продажах с начала этого года, а это порядка 120 тысяч тонн топлива в месяц. Сергей Куюн говорит, что оживления спроса пока дождаться так и не удалось.

Среди причин Леушкин называет сложности с автомобильной логистикой из-за блокировки польской границы (соответственно, фуры стали меньше ездить и реже заправляться), а также мобилизацию, из-за которой украинские мужчины стараются без лишней потребности из дома не выезжать. Фактор мобилизации, как одну из причин снижения спроса на топливо, называет и Сергей Куюн.

В то же время, Мельничук говорит, что никакого снижения спроса они не заметили, наоборот, есть рост, по сравнению с прошлым годом. «Все зависит от сети и расположения АЗС. Те, у которых много заправок на западе страны, явно не в минусах, так как туда продолжают стекаться переселенцы», — отметил Мельничук.

Впрочем, в «А-95», которые оперируют статистикой по всей стране, говорят, что снижение продаж топлива все же есть. И по этой причине многие сети снизили маржу — пытаются таким образом хоть немного сдержать рост цен.

Почему же дорожает топливо

Как пояснил «Минфину» руководитель агентства «А-95» Сергей Куюн, есть две причины роста цен на топливо. Первая — подорожание нефти и нефтепродуктов.

«С начала года котировки на нефть выросли на 15%. Какое-то время розничные цены на топливо на отечественных АЗС на этот тренд никак не реагировали. Не в последнюю очередь потому, что сети сделали очень большие запасы, и на рынке был явный „перелив“. Но новые партии поступают уже по новым ценам, так как производители нефтепродуктов повышают прайсы вслед за тем, как растут нефтяные котировки», — говорит Куюн.

Нефть начала дорожать под давлением нескольких факторов. Среди них — ускорение промышленного роста в Китае (в январе- феврале было плюс 7%, это рекорд за последние три года), удары украинских дронов по российским НПЗ (а это минус 80−120 тонн переработки нефти в сутки), а также дальнейшее сокращение экспорта Саудовской Аравией в рамках договоренностей ОПЭК. То есть спрос на нефть начал расти, а предложение, наоборот, — сократилось.

В последние дни добавился новый фактор. Из-за атаки Ирана на Израиль появились самые мрачные прогнозы по ситуации в этом регионе и ее влиянии на мир. Согласно опросу, который провел Bloomberg среди ведущих аналитиков, нефти прочат дальнейший рост. Скажем, Citigroup допускает рост котировок по Brent до $100 за баррель, в Goldman Sachs отмечают, что все будет зависеть от масштаба «ответки» Израиля, и от того, как дальше будут разворачиваться события в регионе. Премия за риски — а это плюс 5−10 долларов на барреле — уже заложена в цену.

Сейчас нефть стоит чуть дороже $90 за баррель. И она даже немного подешевела на последних торгах. Откат поясняется тем, что Израиль не стал сразу же идти на эскалацию, и взял паузу.

Если нефть действительно взлетит до $100 за баррель, это уже в двухнедельной перспективе ударит по котировкам на нефтепродукты, вслед за чем вырастут цены на автомобильное топливо — сначала оптовые, затем — розничные.

«Каждый дополнительный доллар в котировке нефти — это до плюс 50 копеек на литре бензина или дизеля. Скачек ценника с 90 до 100 долларов, если он будет, это очень серьезно — подорожание литра топлива на 5 гривен. Но, скорее всего, повышение цен будет идти плавно», — говорит директор по стратегическому развитию сети АЗС «БРСМ-Нафта» Александр Мельничук.

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Как на ценах на топливо отражается курс

Вторая причина подорожания топлива на украинских АЗС — валютные колебания.

А точнее, курс гривны к доллару. Официальный курс подскочил с понедельника на 17 копеек, НБУ установил его на 16 апреля на уровне 39,5737 гривен/доллар — это новый максимум. Для сравнения: неделю назад официальный курс американской валюты был на уровне 38,99 гривен. Многие банки продают доллар уже дороже 40 гривен. И пока непонятно, где остановится курс.

«Так как основные объемы автотоплива украинские компании закупают за границей, валютный курс напрямую влияет на ценники на наших АЗС. Каждая „лишняя“ гривна в курсе — это плюс 50−60 копеек на литре топлива», — говорит Мельничук.

Похоже, рыночная конъюнктура складывается таким образом, что дальнейшего подорожания топлива не избежать. Точные цифры подорожания во многом будут зависеть от того, как поведут себя нефтяные котировки. И будет ли нефть «по 100».

«Пока нефть более или менее спокойна. Третья мировая, к счастью, не началась, поэтому нефть не полетела вверх. Поэтому не ждем страшных рекордов. Но все же вероятно повышение цен и на бензин, и на дизель — еще до 50 копеек на литре. Такая прибавка в цене — главным образом, из-за курса валют», — пояснил Леушкин.