Кабмин одобрил постепенное повышение акциза на топливо в течение четырех лет

Сегодня, 22 марта, Кабмин одобрил постепенное приближение ставок акцизного налога на топливо к минимальному уровню, установленному в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

► Читайтестраницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сейчас ставка акциза для бензина составляет 213,5 евро за 1000 литров, для дизеля — 139,5 евро, автогаза — 52 евро, альтернативного топлива — 162 евро. Как она изменится к 2028 году — смотрите в таблице.

График повышения ставок акцизного налога на топливо (евро за 1000 литров):

«Пересмотр акцизов обусловлен необходимостью приближения национального законодательства к законодательству Европейского Союза, что актуально в связи с получением Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС», — говорится в сообщении Минфина.

Проектом закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о приближении законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога» предложено внести изменения в налоговый кодекс Украины с целью:

приведение в соответствие с нормами Директивы Совета Е С № 92/83/ЕЭС классификации алкогольных напитков в части, касающейся определения термина «промежуточные продукты» — вина и другие сброженные напитки, отнесенные к кодам 2204, 2205, 2206 в соответствии с Украинской классификацией товаров деятельности;

№ 92/83/ЕЭС классификации алкогольных напитков в части, касающейся определения термина «промежуточные продукты» — вина и другие сброженные напитки, отнесенные к кодам 2204, 2205, 2206 в соответствии с Украинской классификацией товаров деятельности; увеличение размера ставки акцизного налога для промежуточных продуктов с 8,42 до 12,23 гривны за 1 литр (на 3,81 гривны), то есть до уровня размера действующей ставки на вина игристые и вина газированные;

приведение размеров ставок акцизного налога на топливо к минимальным уровням таких ставок, установленных в ЕС, постепенно в течение 4 лет.

Дополнительные поступления в госбюджет

Отмечается, что внедрение положений законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет во втором полугодии 2024: