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22 марта 2024, 18:17 Читати українською

Кабмин одобрил постепенное повышение акциза на топливо в течение четырех лет

Сегодня, 22 марта, Кабмин одобрил постепенное приближение ставок акцизного налога на топливо к минимальному уровню, установленному в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Сегодня, 22 марта, Кабмин одобрил постепенное приближение ставок акцизного налога на топливо к минимальному уровню, установленному в ЕС.
Фото: pixabay.com

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Сейчас ставка акциза для бензина составляет 213,5 евро за 1000 литров, для дизеля — 139,5 евро, автогаза — 52 евро, альтернативного топлива — 162 евро. Как она изменится к 2028 году — смотрите в таблице.

График повышения ставок акцизного налога на топливо (евро за 1000 литров):

«Пересмотр акцизов обусловлен необходимостью приближения национального законодательства к законодательству Европейского Союза, что актуально в связи с получением Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС», — говорится в сообщении Минфина.

Проектом закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о приближении законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога» предложено внести изменения в налоговый кодекс Украины с целью:

  • приведение в соответствие с нормами Директивы Совета Е С № 92/83/ЕЭС классификации алкогольных напитков в части, касающейся определения термина «промежуточные продукты» — вина и другие сброженные напитки, отнесенные к кодам 2204, 2205, 2206 в соответствии с Украинской классификацией товаров деятельности;
  • увеличение размера ставки акцизного налога для промежуточных продуктов с 8,42 до 12,23 гривны за 1 литр (на 3,81 гривны), то есть до уровня размера действующей ставки на вина игристые и вина газированные;
  • приведение размеров ставок акцизного налога на топливо к минимальным уровням таких ставок, установленных в ЕС, постепенно в течение 4 лет.

Дополнительные поступления в госбюджет

Отмечается, что внедрение положений законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет во втором полугодии 2024:

  • от операций по реализации горючего — на 1,6 млрд грн в среднем за месяц. Из них 1,3 млрд грн от акцизного налога и 292 млн грн от налога на добавленную стоимость;
  • от операций по реализации промежуточных продуктов — на 4,5 млн грн в месяц от акцизного налога (расчет сделан с учетом объемов реализации, предусмотренных в госбюджете на 2024 год).
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+60
Mini Mi
Mini Mi
22 марта 2024, 18:20
#
И цены на бензин и соответственно на все прочее уйдут в потолок. С другой стороны это очень оптимистично для текущего правительства думать, что они досидят до 28 года.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
22 марта 2024, 19:57
#
А зачем думать???Соглашение с ЕС подписали- пусть наступники думают))))
+
+9
Rubi0
Rubi0
22 марта 2024, 18:50
#
А почему акцизы не в национальной валюте? У нас уже ввели оборот евро?
+
0
hisiheb945
hisiheb945
22 марта 2024, 20:03
#
На схемах звикли вигрібати в стабільній валюті, то не депозити народу толкати в гривниках.
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