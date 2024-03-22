Сегодня, 22 марта, Кабмин одобрил постепенное приближение ставок акцизного налога на топливо к минимальному уровню, установленному в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Кабмин одобрил постепенное повышение акциза на топливо в течение четырех лет
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Сейчас ставка акциза для бензина составляет 213,5 евро за 1000 литров, для дизеля — 139,5 евро, автогаза — 52 евро, альтернативного топлива — 162 евро. Как она изменится к 2028 году — смотрите в таблице.
График повышения ставок акцизного налога на топливо (евро за 1000 литров):
«Пересмотр акцизов обусловлен необходимостью приближения национального законодательства к законодательству Европейского Союза, что актуально в связи с получением Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС», — говорится в сообщении Минфина.
Проектом закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о приближении законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога» предложено внести изменения в налоговый кодекс Украины с целью:
- приведение в соответствие с нормами Директивы
Совета Е С№ 92/83/ЕЭС классификации алкогольных напитков в части, касающейся определения термина «промежуточные продукты» — вина и другие сброженные напитки, отнесенные к кодам 2204, 2205, 2206 в соответствии с Украинской классификацией товаров деятельности;
- увеличение размера ставки акцизного налога для промежуточных продуктов с 8,42 до 12,23 гривны за 1 литр (на 3,81 гривны), то есть до уровня размера действующей ставки на вина игристые и вина газированные;
- приведение размеров ставок акцизного налога на топливо к минимальным уровням таких ставок, установленных в ЕС, постепенно в течение 4 лет.
Дополнительные поступления в госбюджет
Отмечается, что внедрение положений законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет во втором полугодии 2024:
- от операций по реализации горючего — на 1,6 млрд грн в среднем за месяц. Из них 1,3 млрд грн от акцизного налога и 292 млн грн от налога на добавленную стоимость;
- от операций по реализации промежуточных продуктов — на 4,5 млн грн в месяц от акцизного налога (расчет сделан с учетом объемов реализации, предусмотренных в госбюджете на 2024 год).
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