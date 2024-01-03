Сколько АЗС платят налоги и с кого можно взять больше

В третьем квартале прошлого года почти 50 крупнейших игроков рынка горючего уплатили 1,485 млрд грн операционных налогов — НДС, налога на прибыль (НнП), зарплатных и т. д. Это в полтора раза больше, чем во второй квартал (0,937 млрд грн). Что стало причиной этого роста, какие сети АЗС платят самые большие налоги и все еще недоплачивают государству, рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. «Минфин» выбрал главное.

Сколько налогов платят АЗС

Основным драйвером увеличения поступлений стал НДС — рост со 174 млн. грн. до 533 млн. Неплохо, но вспомним, что с 1 июля 2023 года НДС вырос с 7 до 20%. Однако почти не изменились объемы НнП — 300 млн грн по сравнению с 271 млн кварталом ранее. Около 30 из 50 сетей АЗС показали мизерную доходность. То есть работали «за еду»…

Абсурдность бесприбыльных отчетов опровергнуть несложно. Как всегда, картину здесь портит компания ОККО. С 26% продаж (в третьем квартале 2023-го) сеть уплатила 75% налога на прибыль среди крупнейших игроков. В цифрах это 1,1 грн/л, то есть базой для налогообложения была прибыль в размере 6 грн/л, что соответствует рыночным реалиям, а именно разнице между закупочной и розничной стоимостью горючего за вычетом НДС и эксплуатационных расходов. В целом, сеть в течение квартала улучшила показатель налоговой нагрузки с 2,39 до 2,49 грн/л.

Следует отметить, что закупочная стоимость горючего у основных игроков примерно одинакова, поскольку они преимущественно являются прямыми импортерами. Цена реализации на колонках разная, но если учесть общеизвестные дисконты, повышенные эксплуатационные расходы «премиальных» сетей и т. п. , то получим в сухом остатке разницу в отпускных ценах и, соответственно, в наценке в 2−3 грн, а не в 4−5 раз.

«Маржа шикарная», — так характеризует текущую рентабельность розничной торговли горючим глава «Укрнафты» Сергей Корецкий. Отметим, что государственная сеть торгует почти по минимальным ценам на рынке.

При этом, например, группа Socar в Украине в третьем квартале 2023 г. была бесприбыльной. Если бы группа разместила свой квартальный оборот в 5,7 млрд грн на депозите в украинском банке, то заработала бы 171 млн грн прибыли, а за девять месяцев 2023 — более полумиллиарда гривен. Вместо этого, как свидетельствуют имеющиеся налоговые показатели, за этот период государственная азербайджанская компания получила 3,85 млн грн прибыли… Между тем, именно за Socar максимальный результат по налоговой нагрузке по итогам девяти месяцев 2023-го — 3,03 грн/л. Анализ свидетельствует, что такой показатель достигнут благодаря хорошим ставкам зарплат и уплате НДС, который генерируют оптовые цепочки Socar, существенно увеличившие активность во втором полугодии.

Не оправдались надежды на национализированную сеть Glusco, которая находится в управлении НАК «Нафтогаз Украины». Она так и не показала прибыли в третьем квартале. Остается ожидать анонсированного перехода Glusco под крышу «Укрнафты», слово за Антимонопольным комитетом.

Кто начал платить больше

Если лидерские позиции ОККО и Socar уже не новость, то взлет БРСМ в третьем квартале можно считать сенсацией. Итак, если в первом полугодии 2023-го сеть платила в среднем 7 млн грн НДС, то в третьем квартале — 298 млн грн! Как?

Еще в августе стало известно, что налоговая «убедила» БРСМ уплатить 200 млн грн НДС в счет «старых подвигов». В то же время в три раза вырос квартальный показатель по НнП и более чем в три раза — уплата акциза из смесевых спиртосодержащих бензинов, которые БРСМ производит на своих мини-НПЗ (пока не ясно, их выпуск увеличился или налоговая нагрузка возросла до адекватных уровней). В результате сеть за квартал превратилась из аутсайдера налогового рейтинга в лидера: налоговая нагрузка выросла с 0,46 грн/л во втором квартале до 2,39 грн. «Зачет» за девять месяцев — 1,21 грн/л.

Еще одним героем квартала стала сеть Avantage 7 — многолетний аутсайдер «налоговых» рейтингов. Напомним, во втором квартале 2023 года компания показала результат — минус 42 коп./л. То есть бюджет еще должен был доплатить. В начале октября налоговая внезапно аннулировала 53 лицензии на розничную торговлю станциям Avantage, и они были вынуждены остановиться.

По имеющимся данным, в настоящее время взаимопонимание достигнуто, компания даже оплатила авансом первые добровольные взносы на государственные счета. Правда, убедиться в этом можно будет по результатам четвертого квартала.

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Судя по некоторым «прорывам» в статистике отдельных игроков, можно говорить, что налоговики провели тематическую работу и с несколькими региональными сетями. Продавцы горючего попали в список приоритетных категорий для проверок. Многие компании сообщают о масштабных проверках, охватывающих последние семь лет.

Зарплатные сведения

Вы можете представить себе, что водители Uklon зарабатывают меньше, чем UBER, в два-три раза? Казалось бы, это невозможно, но именно такие чудеса мы можем увидеть в отчетности заправочных сетей.

Представление о реальном уровне зарплат в этой области можно сформировать по показателям пяти сетей-лидеров — 22 254 грн (включая налог на доходы физических лиц), или 18 248 грн «на руки». В то же время с другой стороны «турнирной» таблицы видим зарплаты в 10,7 и даже 3 тыс. грн в месяц, включая НДФЛ.

Что это значит? Первый очевидный вывод — владельцы «оптимизируют» зарплатные налоги. Второй и более важный — в этих бизнесах работают схемы уклонения от уплаты налога на прибыль и НДС. Рабочим ведь доплачивают кэшем до рыночных зарплат и даже выше.

Например, если, согласно данным Государственной налоговой службы, в БРСМ насчитывается 3647 работников со средней ставкой 8536 грн (с НДФЛ), то, чтобы обеспечить «на руки» зарплату, как у первой пятерки компаний, потребность в наличных деньгах составляет более 41 млн грн. Avantage 7 по аналогичному расчету требуется кэша в сумме 9 млн грн в месяц.

Откуда обычно берется наличность? «Скрутки» за счет «налоговых ям», торговля без выдачи кассового чека или манипуляции с чеками и т. д. И есть полная уверенность в том, что потребностями в кэше для выплаты вознаграждений работникам этот схематоз не ограничивается. Ведь нет смысла рисковать за копейки.

Третий вывод: оставляя такой «зашквар» с зарплатами, владельцы бизнеса показывают свою подлинную готовность исправиться с уплатой налогов в целом. Они ждут, когда фокус налоговиков изменится, чтобы вернуться к старым схемам. И если НДС можно платить в зависимости от ситуации, то с зарплатами так не получится: если ты однажды их поднимешь, отмотать назад будет невозможно. Поэтому анализ официальных ставок зарплат должен стать важнейшим направлением внимания налоговиков. Это ниточка, которая может вывести на более масштабные результаты, чем неуплата НДФЛ и ЕСВ.

Можно ли повысить поступление

Сколько казна теряет на розничном рынке горючего? Если взять за индикатив 2,07 грн/л среднее значение по пяти лидерам, то потери будут составлять около 9 млрд грн. Да, эти деньги не разрешат всех проблем, но сколько это турникетов, дронов, бронежилетов?

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Что с этим делать? В первую очередь, должна быть настойчивая работа налоговиков. С рынка раздается много нареканий на человеческий фактор, непонятные требования, очевидно возникающие из-за отсутствия четких ориентиров для планирования налоговой нагрузки.

Здесь необходима большая аналитическая работа, ведь на рынке есть хорошие кейсы по построению прозрачного бизнеса, которые должны стать ориентирами для налоговиков и для рынка. Упомянутые 2 грн/л — это минимум, который на сегодняшний день просматривается со всех сторон. И это должно быть доведено до бизнеса. Начать следует с зарплатных налогов.