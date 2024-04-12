При каких условиях беженцы вернутся домой и что для этого делают власти

Периодически от украинской власти раздаются заявления о необходимости возвращения беженцев. В то же время, остается открытым вопрос, что именно делают власти, чтобы убедить беженцев вернуться. «Вокс Украина» провело исследование, в котором разобрались, какую помощь получают наши соотечественники, которые возвращаются домой, кто ее оказывает и какие настоящие потребности беженцев. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Хотят ли беженцы вернуться

Исследование «Вокс Украина» показало, что только 12% вернувшихся в Украину беженцев получили от украинских органов власти (например, посольств) информацию, которая повлияла на их решение, а 95% общего количества беженцев не получали такой информации. Это же исследование показало, что большинство беженцев хотят вернуться домой.

Такие выводы подтверждают и данные опроса управления ООН по делам беженцев, проведенного в декабре 2023 года. Он показал, что до 95% украинских беженцев рассматривают возможность вернуться.

Согласно исследованию, хотя основным фактором возвращения беженцев является война, также на их решение влияют:

безопасность в предыдущем месте жительства, доступ к информации о нем;

доступ к жилью и основным услугам, таким как энергоснабжение, медицина и образование;

возможности найти достойную работу.

Факторы, способствующие возвращению беженцев, по опросу ООН

Что показывает опыт других стран

Некоторые исследования утверждают, что возвращение из относительно богатой в более бедную страну происходит довольно редко. Однако, из негативного опыта также можно сделать правильные выводы.

Например, в Боснию и Герцеговину после гражданской войны, продолжавшейся в 1992—1994 годах между этническими сербами, хорватами и босняками после распада Югославии, из североевропейских стран вернулось менее 10% боснийских беженцев, несмотря на то, что эти государства предложили таким беженцам щедрые выплаты в случае добровольного возвращения. Однако, из стран, которые выбрали режим принудительного возвращения, большинство боснийцев вернулись. К примеру, после подписания Дейтонского мирного соглашения в 1995 году почти 300 тыс. боснийцев вернулись из Германии.

В то же время, десятки тысяч боснийских беженцев из Германии и других европейских стран решили мигрировать в третьи страны, такие как США и Австралия, Хорватия и Сербия (последние две из-за этнической принадлежности беженцев к титульным нациям этих стран).

Несмотря на значительную международную помощь (с 1996 по 2004 год Босния получила $7 млрд, что является крупнейшей в истории финансовой помощью на восстановление и развитие на человека), беженцы не хотят возвращаться в эту страну — вероятно потому, что межнациональное напряжение в ней остается высоким, а государственные институты — слабыми.

Исследования, проведенные среди сирийских беженцев, показывают, что на намерения возвратиться оказывает значительное влияние социальное положение мигранта, а также связанные с ним характеристики образования и занятости. В частности, беженцы, занимавшиеся низкоквалифицированным трудом в Сирии, в основном продолжили заниматься им в эмиграции и проявляли меньшее желание вернуться. Между тем, беженцы, у которых были высокие доходы, высшее образование и которые были заняты в интеллектуальных отраслях, чаще ощущали снижение социального статуса в новой стране и чаще рассматривали возвращение в краткосрочной перспективе.

Несмотря на нежелание возвращаться в краткосрочной перспективе, многие сирийские мигранты мечтали о возвращении в будущем. При этом в их воображении Сирия была более свободной страной с более низким уровнем насилия.

Особенности украинских беженцев

Некоторые из этих результатов очень похожи, что мы видим в опросах украинских беженцев. Поэтому сработавшие для этих стран политики можно с определенными изменениями применять и в Украине. Например, женатые беженцы и те, у кого есть дети, реже рассматривают возвращение. Из работающих (45% беженцев) большинство нашли менее квалифицированную работу. Такие люди чаще рассматривают возвращение в Украину, как способ вернуть утраченный статус. Следовательно, правительственные программы помощи с поиском работы или переквалификацией (тем более что в Украине сейчас дефицит рабочей силы по некоторым специальностям) могли бы стать стимулом к возвращению.

С другой стороны, украинские беженцы, безусловно, отличаются от беженцев из стран Азии или из балканских стран. Например, согласно опросу Института экономических исследований, у большинства украинских беженцев в Германии (от 56 до 65%) есть степень магистра. От 15% до 20% беженцев имеют собственный бизнес или самозанятые.

Согласно опросу Центра экономической стратегии, только 25% украинских беженцев являются «классическими» беженцами — в основном женщины среднего возраста с детьми. Для этой группы важнейшим фактором возвращения является ситуация безопасности. 29% беженцев — это квазитрудовые мигранты, уехавшие из Украины не только из-за боевых действий, но также ради работы. Для этой категории важнейшим фактором возвращения станет не безопасность, а карьерные возможности.

Еще 29% беженцев являются профессионалами, которые не готовы работать не по профессии, и часто у них есть собственный бизнес в Украине. Респонденты из этой группы чаще всего выражают желание вернуться домой. Для 16% беженцев, выехавших из зоны боевых действий, основным фактором возвращения является создание необходимых условий для возвращения, поскольку их дома больше всего пострадали из-за боевых действий.

Международная организация по миграции (МОМ) также регулярно проводит опрос украинских беженцев. В конце 2023 года МОМ провела 15 раунд опроса населения Украины, в частности, вернувшихся беженцев и ВПЛ. Согласно ему, из-за границы вернулось около 1,1 миллиона человек, или 26% выехавших после 24 февраля 2022 года. Среди всех перемещенных лиц, вернувшихся на постоянные места жительства (включая ВПЛ), важнейшим фактором было улучшение ситуации безопасности (69% респондентов). 68% опрошенных отметили, что важным фактором было желание быть ближе к семье и друзьям. Для 51% причиной возвращения стали лучшие финансовые возможности, для 28% — лучшие образовательные возможности для детей.

Программы для украинцев от правительств стран пребывания

Правительства ряда европейских стран планируют ввести единовременные выплаты украинским беженцам, которые хотят вернуться. Швейцария, возможно, будет предлагать от 1 000 до 4 000 франков на человека (между $1 000 и $4 400). Ирландия также рассматривает финансовую мотивацию украинских беженцев. Норвегия уже предлагает на возвращение 17,500 норвежских крон (около 1500 евро).

В августе 2023 года о разработке такой программы (которая будет включать помощь по оформлению документов и возмещению расходов на проезд) объявила Чехия. Однако, существует только программа обеспечения билетами беженцев, которым объявлено о депортации.

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Программа REAG/GARP 2.0 доступна всем беженцам в Германии, а для граждан Украины она станет доступной, когда прекратятся боевые действия. В рамках программы правительство Германии и правительства других стран оказывают одноразовую помощь до 1 000 евро, до 200 евро на билет в страну назначения (это может быть как страна происхождения беженца, так и третья страна).

Как Украина помогает тем, кто возвращается

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в октябре 2023 года сообщила, что правительство планирует разработать программу возвращения беженцев из-за границы. Она подчеркнула, что четыре фактора, которые влияют на решение вернуться, — это безопасность, работа и возможность заниматься предпринимательством, жилищный вопрос и качество образования. Решить два из этих вопросов должны грантовая программа «єРобота», которая помогает украинцам начать или расширить собственный бизнес, ваучеры на получение профессионального образования или повышения квалификации, которые можно получить в Госслужбе занятости, и программа льготных ипотек «єОселя», позволяющая взять субсидированный кредит на жилье.

Кроме того, беженцы, которые находились за границей более 90 дней и вернулись назад, могут получить помощь: 2 000 грн на взрослого и 3 000 на ребенка в течение не более 6 месяцев после возвращения в Украину. После двух месяцев получения выплат переселенцы обязаны найти работу или стать на учет в Государственном центре занятости, чтобы получать выплаты. Вряд ли такая помощь может стать решающим фактором возвращения (впрочем, очевидно, что возможности украинского бюджета очень ограничены).

Фактором, выпавшим из внимания украинских чиновников, является качество медицинского обслуживания. Несмотря на то, что Германия, например, финансирует медицинские расходы, многие беженцы отмечают лучший уровень медицинского обслуживания в Украине, чем за границей. В то же время, из-за военных действий каждый пятый человек в Украине испытывает проблемы с доступом к жизненно необходимым лекарственным средствам. Правительство может принять к сведению эту проблему: например, просить гуманитарную помощь в виде лекарств у тех стран, которые не хотят поставлять Украине военную или финансовую помощь.

Согласно вышеупомянутому опросу МОМ, главными потребностями вернувшихся из-за рубежа людей были: финансовая поддержка (52% респондентов), павербанки и генераторы (21%), строительные материалы (19%), лекарства и медицинские услуги, обогреватели и топливо для отопления (13%). Еще 28% вернувшихся опрошенных отмечают необходимость психологических консультаций. Следовательно, программы реинтеграции беженцев могли бы помогать в решении этих проблем. При этом, при отсутствии средств, правительство могло бы, по крайней мере, предоставлять нужную информацию — ведь в Украине многие неправительственные организации помогают людям решать именно эти вопросы.

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Впрочем, проблемы почти 3,7 миллионов (по данным МОМ на конец 2023 года) внутренне перемещенных лиц также остаются нерешенными. Среди ВПЛ 72% требуется финансовая поддержка, 41% нуждаются в обогревателях и генераторах, 32% — в лекарствах и медицинских услугах, 30% — в одежде и других непродовольственных товарах, 29% — в средствах гигиены. Из-за недостаточной поддержки ВПЛ украинским правительством часть из них могут выехать за границу. Следовательно, кроме программ возвращения беженцев правительство и международные партнеры должны оказывать достаточную поддержку оставшимся в Украине людям.