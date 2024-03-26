Украинцы в Польше: где работают и почему едут дальше на Запад

Почему украинцы находятся в Польше, где работают, и как поддерживают польскую экономику, «Радио Свобода» рассказал директор юридического отдела Миграционной платформы EWL, одной из крупнейших компаний по трудоустройству в Европе, Артур Грегорчук.

Почему украинцы выбирают Польшу

Наши языки похожи. Гражданину Украины гораздо легче «найти себя» в Польше, чем в другой стране Западной Европы. Также большой плюс — расположение. Находящийся в Польше беженец очень легко может вернуться в свою страну и имеет с ней связь. И, наоборот, если говорить о выезде в США или Канаду, это возвращение оттуда, безусловно, более сложное.

Украинцы здесь были еще до полномасштабного вторжения, то есть им ближе всего к полякам. Перед взрывом войны в Польше работало около одного миллиона граждан Украины. То есть у многих украинцев был здесь кто-то, кто мог им посоветовать Польшу, как страну, где можно работать.

Есть исследования Национального банка Польши и Главной торговой школы, которые показывают, что влияние приехавших еще до войны украинских мигрантов в 2013—2018 годах достигало даже до 13% роста ВВП. То есть желание украинцев работать в Польше очень помогает польской экономике.

Какой вклад вносят украинские беженцы в польскую экономику сейчас

Согласно исследованиям группы EWL, а также, согласно последним исследованиям Deloitte, вклад украинских беженцев в польскую экономику в 2023 году составил примерно 1% ВВП. Можно сказать, что если бы не беженцы из Украины, экономика Польши была бы в рецессии.

В таком году, каким был 2023-й, в связи с влиянием российской агрессии против Украины на экономику, с общими экономическими потрясениями — это много, это очень позитивное и существенное влияние на польскую экономику. Украинцы спасли польскую экономику, это мы видим из исследований.

Беженцы тратят здесь деньги, поэтому положительно влияют на потребление товаров в Польше. Украинцы тратят деньги, которые зарабатывают здесь, в Польше, и которые привезли с собой — то есть сбережения.

И особо стоит отметить, что 80% граждан Украины, бежавших от войны в Польшу, сейчас сами себя содержат — из собственного труда и сбережений.

Следует подчеркнуть, что польская экономика — это растущая экономика, которая очень нуждается в работниках. Следовательно, работающие беженцы из Украины восполнили пробелы на польском рынке труда и спасают этот рынок.

В третьих, спасают демографию. Часто создают семьи и это влияет на рождаемость.

Надеюсь, что условия жизни беженцев будут все лучше, все больше детей будут охвачены польским образованием и что они смогут здесь реализоваться и быть счастливыми, несмотря на войну в Украине.

Насколько Польша заинтересована в украинцах

Сейчас уровень безработицы в Польше самый низкий в Европе и колеблется от 5 до 5,2%. Следовательно, говорить о конкуренции на рынке труда не приходится, есть спрос на большое количество людей для работы.

Эта потребность настолько большая, что сегодня в Польшу приезжают на работу люди со всего мира — из Колумбии, Азии. Польша быстро растет, заработная плата растет, а значит, страна становится очень привлекательной для работы.

Говорю как представитель предпринимательства, польские предприниматели нуждаются в украинских руках к работе. Спрос на работу в Польше растет и потребности польского рынка труда на следующие пять лет — это около полумиллиона работников. Итак, если речь идет о польских предпринимателях, то украинских беженцев всегда рады видеть.

Потребность в работниках есть фактически в каждой отрасли, начиная от специалистов в IT вплоть до простейшей работы. Везде сейчас в Польше нужны руки к работе и спрос на работу большой.

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Что может мешать украинцам в Польше

Беженцы от войны из Украины — это люди хорошо образованные. Согласно нашим исследованиям, у 56% из них есть высшее образование, поэтому считаю, что это отличная инвестиция, чтобы эти люди могли здесь работать, в соответствии со своими умениями и знаниями.

Сегодня 35% украинских беженцев работает на должностях ниже их компетенций. Здесь есть два фактора. Первый — это язык. 45% беженцев декларируют, что не знают или недостаточно хорошо знают польский язык. Поэтому здесь задача для польских властей, чтобы запускать программы, которые позволят тем людям лучше выучить язык. А задача для украинцев — этот язык выучить.

Второй фактор — довольно традиционная ситуация, когда граждане, спасающиеся от войны, от опасности, хотят получить хоть какую-то работу. Это нормально. Поэтому, думаю, нужно немного времени, чтобы исправить эту статистику.

Считаю, что перед польским правительством сейчас большая задача сделать так, чтобы в ближайшее время украинцы работали, в соответствии со своими компетенциями. Это будет также хорошо для них, потому что у них будет возможность развиваться в своей профессии, и это хорошо для экономики.

Почему украинцы покидают Польшу

Мы видим отток украинцев на запад Европы, и это нормально. Сегодня у беженцев есть выбор, они могут работать во всей Европе. Что касается временной защиты в Польше, она будет продлена, потому что это директива ЕС, которая должна быть внедрена.

В Польше сменилось правительство, которое работает над изменением всей системы трудоустройства иностранцев, а также работает над законом о помощи и защите граждан Украины. Защита будет продлена и, думаю, что здесь нечего волноваться.

А если речь идет о ситуации на границе, о протестах фермеров, то в приоритетах для украинского и для польского правительств должно быть как можно быстрее прийти к пониманию, так, чтобы обе стороны прекратили терять на этом конфликте. У нас есть общий враг, этим врагом является россия. Украина борется и за Польшу, защищает в том числе поляков, а поляки в дальнейшем хотят и будут помогать Украине.

Известно, что на Западе заработки больше, заработки — это не единственный элемент, который говорит о том, где лучше всего живется. Поэтому считаю, что граждане Украины будут в дальнейшем выбирать Польшу, как страну, где хотят работать и развиваться.

Часть граждан Украины останется в Польше, ЕС или других странах, но часть — вернется. Считаю, что в интересах Украины, чтобы больше украинцев были ближе к границе, в Польше, чтобы иметь возможность быстро вернуться домой.