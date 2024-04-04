Как украинскому бизнесу получить грант или дотацию от ЕС

С начала этого года ЕС запустил сразу несколько программ поддержки украинского бизнеса. Можно рассчитывать на сумму от 10−30 тысяч евро , причем речь идет не о кредитах, а о дотациях и грантах, то есть возвращать деньги не придется. Но, чтобы получить деньги, придется иметь дело с пресловутой европейской бюрократией.

«Минфин» пообщался с директором литовской компании Friendly Avia Support (предоставляет консультационные услуги по грантовым программам для бизнеса в ЕС. В Украине работает с патентным бюро Dr Emil Benatov & Partners) Александром Ланецким, и узнал, как украинскому предпринимателю получить западную поддержку.

Александр, какие европейские программы доступны украинскому бизнесу?

Украина, пожалуй, единственная страна, не являющаяся членом ЕС, граждане которой теперь могут претендовать на европейские программы помощи бизнесу.

С этого года действует несколько программ, на которые могут подаваться украинцы.

К примеру, есть программа от Seeds of Bravery для технологических компаний. Всего под нее выделено 12 млн евро. Претенденты могут получить невозвратные гранты до 60 тысяч евро. Но все зависит от специфики бизнеса. К примеру, тем, кто развивает инновационные услуги, предлагают по 10 тысяч евро.

Документы по этому направлению нужно подать до 20 мая 2024 года. Компании, предлагающие проекты по восстановлению Украины, могут претендовать на гранты до 25 тысяч (сроки действия программы — до 25 июня 2024 года), масштабирование DeepTech предусматривает гранты до 50 тысяч евро (срок — до 25 июня).

Подаваться на гранты могут компании, зарегистрированные в Украине или релоцировавшиеся в одну из стран ЕС после начала войны. В компании должен быть хотя бы один наемный работник.

Как это работает?

Нужно зарегистрироваться на платформе FungingBox OnePass, заполнить заявку по форме, а после того, как она пройдет проверку и вас пропустят на второй этап, — нужно описать проект, под который вы хотите получить грант. И после его рассмотрения, будет принято решение по гранту.

Есть также грантовая программа Ideas Poweder for Business SME Fund. Она рассчитана на мелкие и средние компании, и дотирует защиту прав интеллектуальной собственности.

Речь идет, к примеру, о регистрации торговой марки, промышленного дизайна, изобретений в ЕС.

Претендовать на участие в программе могут микропредприятия (до 10 работников и годовой оборот до миллиона евро), малый бизнес (персонал до 50 человек, годовой оборот до 10 млн евро) и средний (51−250 работников и годовой оборот до 50 млн евро) бизнес.

Дотации тут не такие большие. К примеру, по регистрации торговой марки или промышленного дизайна — до тысячи евро, по регистрации патентов — до 3,5 тысяч. Но они покрывают до 75% затрат на регистрацию. Чтобы поучаствовать в программе, нужно заполнить заявку, указав стандартные данные — название компании, информацию о собственнике, подписанте, реквизиты банковского евро-счета и т. д.

Схема такая — сначала бизнес оплачивает сборы и проходит процедуру регистрации прав интеллектуальной собственности, а затем получает электронный сертификат, по которому может компенсировать большую часть потраченных средств.

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В чем особенности систем дотации бизнеса в Европе?

Евросоюз имеет очень много программ поддержки предпринимательства. Участвовать в них могут как микропредприятия, так и большие компании. Суммы помощи тоже могут быть разными — от нескольких сотен евро до сотен миллионов евро.

Для Европы очень важна специализация бизнеса. Самое щедрое финансирование для инфраструктурного и аграрного бизнесов. Также в ЕС активно дотируют все, что касается «зеленого» перехода, IT, инновационных разработок и т. д.

Большинство таких программ украинскому бизнесу пока недоступны. Но с каждым годом список открытых для украинцев проектов будет расти. А когда переговоры по членству Украины в ЕС вступят в активную фазу, бизнес может претендовать практически на все дотации и гранты, даже не дожидаясь официального вступления страны в Евросоюз.

Что нужно учитывать украинским предпринимателям, чтобы получить деньги?

Наличие в активе уже полученных ранее грантов и дотаций в ЕС — это как хорошая кредитная история. Чем больше грантов вы уже получали, тем проще будет получить следующий. Поэтому советую подавать как можно больше заявок. Даже в рамках одной программы, как правило, можно подавать сразу несколько заявок по разным направлениям. Скажем, по экологии и IT, и т. д.

Еще один совет: старайтесь всегда четко следовать критериям отбора. И подавать именно те документы, которые просит организатор. То есть важно быть максимально честным и педантичным.

Но есть и свои маленькие хитрости. К примеру, хотя в условиях программ указано, что заявки может подавать бизнес с регистрацией в Украине или ЕС, лучше подаваться от вашего европейского филиала. Как показывает практика, в этом случае шансы получить деньги выше.

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Как быть тем, у кого нет европейского филиала? Можно ли открыть его «под грант»?

— Да, можно открыть в Европе бизнес и сразу подаваться на помощь. Такие «быстрые» открытия не запрещены условиями участия в программах и, как правило, не вызывают никаких подозрений. Но нужно учитывать, что грант могут и не дать. А хотя бы одного работника уже придется нанять и заплатить ему, как минимум, минимальную зарплату, а это 600−800 евро и больше. К тому же, в некоторых странах уволить такого работника быстро вы не сможете.

Скажем, во Франции даже не совсем компетентного специалиста вы сначала должны будете за свой счет отправить на курсы повышения квалификации, а потом дать ему еще полгода, чтобы проявить себя. И все это время придется платить ему зарплату. Открытие или перенос бизнеса в ЕС — это вообще отдельная тема.

Там очень много нюансов, и украинских предпринимателей зачастую просто шокирует «европейская бюрократия». Скажем, в Литве просто, чтобы попасть в банк, нужно за неделю записываться. Открыть бизнес может кто угодно, но, чтобы им управлять, нужна электронная подпись, а получить ее может лишь резидент.

По каким причинам могут отказать в гранте?

Могут быть банальные причины — закончились деньги. Программы дотаций, как правило, работают, пока идет финансирование. Претенденты на деньги получают помощь в порядке очереди. Если средства заканчиваются, программу ставят на стоп до возобновления финансирования.

Поэтому, если решили подаваться, лучше не тянуть с подачей заявки.

Причиной для отказа может быть неполный пакет документов или неправильно заполненная заявка. Все можно переделать, но это сильно затягивает время. Поэтому лучше сразу стараться все делать правильно.

А могут и просто отказать — без объяснений.

Если грант получен, нужно ли бизнесу отчитываться, как и на что он потратил эти деньги? Или можно получить дотацию, и потратить ее «не по назначению«?

Нужно использовать грантовые деньги строго по назначению. Если сумма дотации составляет 30 тысяч и больше, Общеевропейская прокуратура может проверить целевое использование. Махинации с деньгами, если такие вдруг всплывут, — это уголовные статьи, поэтому не советую рисковать.

По более мелким грантам предприниматели обязаны подавать отчеты по использованию средств. Эти отчеты, как показывает практика, особо никто не проверяет.

Если суммы очень большие, скажем, от миллиона евро и выше, то обязательно нужно проводить аудит.