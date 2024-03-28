Главное за четверг: Продажа двух госбанков, ВВП Украины и торговый режим с ЕС

Новость о предстоящей продаже двух государственных банков, Сенс Банка и Укргазбанка, получила широкий общественный резонанс. Поэтому «Минфин» решил разобраться, за сколько могут быть проданы финучреждения, кто на них будет претендовать и что ждет клиентов после их приватизации.

ВВП Украины в прошлом году вырос на 5,3% — Госстат

Реальный ВВП Украины по итогам 2023 года увеличился на 5,3% по сравнению с 2022 годом, когда экономика упала на 28,8%. Номинальный ВВП в прошлом году вырос до 6,5 трлн. Об этом свидетельствует предварительная оценка Госстата.

Послы ЕС приняли продолжение упрощенного торгового режима с Украиной

Постоянные представители стран-членов Евросоюза 27 марта достигли компромисса по вопросу продления упрощенного режима торговли с Украиной еще на один год. Об этом сообщило Бельгийское председательство в ЕС на своей странице в Х. Текст соглашения одобрен с единственным уточнением об условиях применения защитных ограничений.

Зачем государство продает Сенс Банк и Укргазбанк. Что нужно знать вкладчикам и клиентам банков (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о: бонусе к депозиту от «Минфина»; продажа государственных банков Сенс Банк и Укргазбанка: причины, сколько правительство сможет выручить от этих сделок и чем закончится для вкладчиков и клиентов этих банков; прогноз курса доллара и евро на период с 28 марта по 3 апреля.

Trump Media стала публичной: зачем Трамп собирает деньги, стоит ли ему доверить свои

Медиакомпания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (и входящая в ее состав соцсеть Truth Social) на этой неделе стала публичной: ее акции торгуются на Nasdaq под тикером DJT, и сегодня на премаркете стоят $64,4. Таким образом, часть бизнеса Трамп стала публичной впервые за 30 лет. Зачем экс-президенту это нужно сейчас, и стоит ли рассматривать DJT как объект для инвестиций, разбирался «Минфин».