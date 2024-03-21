Нацбанк выступает за изменение программы кредитования «5-7-9%»

Государственная программа «Доступные кредиты под 5−7−9%» должна измениться и сфокусироваться на инвестиционных проектах. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, пишет Forbes.ua.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят в НБУ

Программа «5−7−9%» доказала свою эффективность во время кризисов, в частности, во время пандемии и первой фазы войны, но сейчас она создает значительные фискальные риски для госфинансов, отметил Николайчук.

Для адаптирования программы под текущие условия нужно направить основные ее объемы на инвестиционные проекты, а не на оборотные средства, как это сейчас происходит, считают в НБУ. Финансирование оборотных средств следует оставить только для определенных уязвимых категорий бизнеса, таких как предприятия вблизи зоны боевых действий или критические производства, уточнил Николайчук.

Читайте: Правительство погасило часть долга по программе кредитов «5−7−9%»

«Также следует откалибровать дизайн программы и с точки зрения компенсации, которую получают банки, — отметил замглавы НБУ. — По нашему мнению, в определенной степени эта программа сейчас субсидирует и банки из-за компенсации достаточно высокой процентной ставки».

Такая переформатировка «5−7−9%» должна привести к уменьшению ее объемов, чтобы она могла вложиться в те средства, которые предусмотрены на нее в бюджете — в этом году это 18 млрд грн, подытожил он.

Напомним

Из-за большого размера программы «5−7−9%» у государства не хватает средств на покрытие всех льготных процентов, поэтому Фонд развития предпринимательства (ФРП) на начало 2024 года задолжал банкам 7 млрд грн.

Ранее «Минфин» писал о том, что Нацбанк и правительство работает над решением этой проблемы. Банкиры рассказали, что часто жалуются в НБУ на задержки участившихся выплат процентных компенсаций со стороны Фонда развития предпринимательства, курирующего от правительства программу «5−7−9%».

Читайте также: Министерство финансов получило рефинансирование для программы доступных кредитов 5−7−9%