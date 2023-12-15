Украина получила 50 миллионов евро от KfW в рамках Программы государственной поддержки «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
Минфин получил рефинансирование для программы доступных кредитов 5-7-9%
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Средства будут направлены на рефинансирование расходов по программе, что позволит и дальше обеспечивать доступ малому и среднему бизнесу Украины к льготному кредитованию, говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что государственная программа реализуется Фондом развития предпринимательства, оказывающей финансовую поддержку украинскому бизнесу, направленную на его восстановление и развитие в условиях военного положения.
Читайте также: Всемирный банк выделяет Украине дополнительные $1,3 миллиарда помощи
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 1