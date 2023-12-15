Минфин получил рефинансирование для программы доступных кредитов 5-7-9%

Украина получила 50 миллионов евро от KfW в рамках Программы государственной поддержки «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Средства будут направлены на рефинансирование расходов по программе, что позволит и дальше обеспечивать доступ малому и среднему бизнесу Украины к льготному кредитованию, говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что государственная программа реализуется Фондом развития предпринимательства, оказывающей финансовую поддержку украинскому бизнесу, направленную на его восстановление и развитие в условиях военного положения.

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