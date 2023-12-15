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15 декабря 2023, 12:45 Читати українською

Минфин получил рефинансирование для программы доступных кредитов 5-7-9%

Украина получила 50 миллионов евро от KfW в рамках Программы государственной поддержки «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Украина получила 50 миллионов евро от KfW в рамках Программы государственной поддержки «Доступные кредиты 5−7-9%».

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Средства будут направлены на рефинансирование расходов по программе, что позволит и дальше обеспечивать доступ малому и среднему бизнесу Украины к льготному кредитованию, говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что государственная программа реализуется Фондом развития предпринимательства, оказывающей финансовую поддержку украинскому бизнесу, направленную на его восстановление и развитие в условиях военного положения.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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ESP3
ESP3
15 декабря 2023, 13:04
#
Под 13% годовых врядли уже можно назвать льготным кредитованием. В цивилизованных странах под меньший процент считается обычным
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