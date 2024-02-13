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13 февраля 2024, 15:14 Читати українською

Нацбанк с Минфином и Минэкономики работают над решением проблемы с задержками выплат компенсаций по «5-7-9» — НБУ

Нацбанк понимает проблему с задержками по выплате банками компенсаций процентов по льготной государственной программе кредитования бизнеса «5−7−9%», и работает над ее решением совместно с Министерством финансов и Министерством экономики. До оглашения этого решения НБУ потребовал от банков выполнять действующие требования. Об этом говорится в письме Национального банка № 32−0007/9879, разосланном по банковской системе.

Нацбанк понимает проблему с задержками по выплате банками компенсаций процентов по льготной государственной программе кредитования бизнеса «5−7-9%», и работает над ее решением совместно с Министерством финансов и Министерством экономики.

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Задержка выплат

«Национальный банк понимает проблему задержек с выплатами компенсации процентов по кредитам, предоставленным украинскими банками в рамках программы „Доступные кредиты 5−7−9%“. Национальный банк совместно с Министерством финансов Украины и Министерством экономики Украины работает над анализом ситуации для поиска оптимального решения этой проблемы. Вместе с тем до появления такого решения Национальный банк настаивает на исполнении украинскими банками действующих требований», — говорится в этом документе.

НБУ напомнил подопечным, что еще 5 ноября 2022 года утвердил свое постановление № 229, которым упростил бухучет и работу с проблемной задолженностью, возникающей по части кредитных процентов, которую государство обязалось выплачивать по льготным кредитам вместо заемщиков, но делает этот с опозданием. Из-за чего возникают долги, так называемая дебиторка.

Постановлением № 229 банкам позволяется переводить такие долги в разряд проблемных не через 90 суток, по стандартному правилу, а с 181 дня. Это несколько упрощает кредиторам жизнь и позволяет экономить на резервах, но полностью не решает базовую проблему задолженности.

Появление вышеупомянутого письма Нацбанка № 32−0007/9879 нельзя считать случайным или предупреждающим. Наоборот. Банкиры рассказали «Минфину», что часто жалуются в НБУ на участившиеся задержки выплат процентных компенсаций со стороны Фонда развития предпринимательства, который курирует от правительства программу «5−7−9%». Письмо регулятора стало ответом на участившиеся обращения.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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