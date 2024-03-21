Растаможка авто в «Дії»: почему выиграют владельцы элитных авто и проиграют покупатели «битков»

У украинцев появится возможность растаможивать авто через «Дію». Профильный законопроект (10380) уже в ближайшее время будет рассмотрен в сессионном зале. На первый взгляд, оформление машин через приложение должно значительно облегчить жизнь автовладельцам, потому что убирает едва ли не главную проблему — общение с таможенниками, которое на практике часто заканчивается дополнительными расходами: и официальными, и в качестве «благодарности». Но в реальности новые правила могут сделать растаможку еще дороже. Рассказываем, почему.

Великая война не помешала импорту авто. Как уже писал «Минфин», за это время количество транспортных средств в Украине выросло более чем на треть. В частности, количество легковых автомобилей выросло на 1 млн.

Поэтому, анонсированное властями упрощение таможенного оформления машин для многих станет ожидаемым событием. Впрочем, как говорит руководитель компании Autoconsulting Олег Омельницкий, с новой моделью растаможивания могут быть неприятные сюрпризы.

Почему растаможка через «Дію» — хорошая идея

В «Дії» уже успели презентовать новую услугу.

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«Услуга станет одной из первых цифровых в таможенной сфере. Она покажет, насколько быстрой и прозрачной может быть украинская таможня. Готовим обновленную услугу», — сообщили там.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил: главная задача новой услуги — убрать из процесса таможенников, автоматизировав определение таможенной стоимости автомобиля.

Цифровой министр убежден, что это убьет коррупцию и сделает растаможку прозрачной и удобной, сама процедура будет занимать не более часа и будет стоить дешевле, благодаря отказу от услуги таможенных брокеров.

Для тех, кто хотя бы раз прошел непростой путь растаможки авто, обещания Федорова дорогого стоят.

Как сейчас проходит растаможивание? Автомобиль по «красному» коридору заезжает на таможню, где владелец подает документы на транспортное средство (договор купли-продажи, техпаспорт, личные данные и др.). На основе этих документов таможенники должны сформировать счета на оплату растаможивания в Украине. Чтобы ускорить этот процесс, многие водители еще по дороге к границе передают копии документов таможенным брокерам, чтобы те уже начинали готовить оформление и «прикинули» стоимость растаможки.

«За таможенными брокерами уже закрепился статус посредников между водителями и таможней.

У них есть таможенная сетка, из которой примерно понятно, сколько нужно платить за растаможку. Конечно, сумма приблизительная. Но брокер готовит документы и можно заплатить авансом, а уже после заезда на таможню доплатить разницу, если нужно. Это значительно экономит время", — рассказывает «Минфину» киевлянин Виталий, доставляющий под заказ авто из Германии.

Но это только одна из услуг брокеров. Водители говорят, что есть еще и другие. К примеру, у некоторых брокеров есть связи на таможне и они могут договориться, чтобы насчитали меньше налогов. Или оформить авто на свою компанию, реального автовладельца зарегистрировать водителем, а потом дать ему доверенность на машину. «Растаможка на фирму может быть дешевле на 500−1000 долларов», — говорит Виталий. Конечно, все это не бесплатно.

Стандартные брокерские услуги стоят $200−300, а если нужно задействовать схемы, ценник может взлететь до нескольких тысяч долларов, в зависимости от того, насколько дорогостоящее авто вы везете.

Почему таможенным брокерам удалось «оккупировать границу»?

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Налоги на ввоз авто в Украину стандартные: 20% НДС и акциз (он зависит от типа двигателя и возраста авто). В целом, платежи составляют до 30% стоимости авто (исключение — электромобили, потому что на них действуют льготы). Казалось бы, водитель может заплатить их и сам, без помощи брокеров. Но есть нюансы.

Во-первых, заполнить все документы правильно с первого раза удается далеко не всем водителям, так что можно по несколько раз возвращаться в очередь, а это — время и нервы.

Во-вторых, базой для начисления налогов является стоимость авто. А ее таможенники рассчитывают сами, не очень доверяя цифрам, прописанным в договоре купли-продажи. Учитывают рыночную стоимость такой машины в Европе и Украине, пробег, а также дефекты, снижающие стоимость транспортного средства. Но по последнему пункту у таможенников достаточно широкое поле для маневра.

Потому авто могут оценить гораздо дороже, чем его реально купили. И на эту «новую стоимость» начислить таможенные платежи.

«Могут авто, которое я в Германии купил за 5 тысяч евро, оценить в 7−8 тысяч. Говорят: таких цен нет, ты просто попросил, чтобы тебе владелец занизил сумму в купчей. И доказать, что прав я, а не они, практически невозможно. Или, например, гнал недавно почти новое BMW, но после аварии, хотя повреждения и не слишком существенные. Таможенник оценил его без учета повреждений, получилось на 10 тысяч дороже реальной стоимости авто», — жалуется Виталий.

Отметим, что случаи подделок договоров купли-продажи, «накручивания» километража и другие «лайфхаки», которые позволяют снизить оценку авто и начисление платежей, тоже есть. Как и специализирующиеся на этом посредники.

Именно о преодолении всех этих схем после перенесения растаможки в «Дію» и говорил Федоров.

«Основная проблема, которую решает законопроект, — это нивелирование человеческого фактора при определении таможенной стоимости авто, от которой рассчитывается размер таможенных платежей, и снижение коррупционных рисков вследствие этого. Существующие сегодня популярные схемы частично потеряют смысл.

Например, не будет смысла подделывать договоры купли-продажи авто, указывая более низкую стоимость, указывать на несуществующие повреждения и искусственно увеличивать пробег авто. В новой системе эти факторы не будут влиять на размер налогов, которые нужно будет заплатить", — отметил руководитель Института исследования авторынка Станислав Бучацкий.

Таможенник в «Дії»: как будет работать система

Еще в конце прошлого года в Раде зарегистрировали законопроект № 10380 о растаможивании авто в приложении. Ожидалось, что он будет принят в феврале 2024 года. Но тогда у депутатов времени на этот документ так и не нашлось. «Не успели», — объяснил глава профильного комитета и один из соавторов проекта Даниил Гетманцев.

Вот основные положения документа:

Воспользоваться растаможиванием через «Дію» смогут все — и физические, и юридические лица, а также уполномоченные ими лица. «То есть не надо гнать авто из-за границы самостоятельно, можно дать доверенность посреднику и он растаможит авто на вас», — пояснил Бучацкий.

Растаможить в «Дії» можно будет только легковые автомобили. Грузовики, прицепы, мотоциклы и другой транспорт придется оформлять, как раньше.

Стоимость авто (на которую затем начисляются таможенные платежи) будет оцениваться автоматически. У «Дії» уже есть калькулятор. Среди критериев оценки — год выпуска, тип двигателя, его объем. К примеру, рассчитанная «Минфином» по этому калькулятору стоимость растаможивания авто 2016 года выпуска с дизельным двухлитровым двигателем составила чуть больше 110 тысяч гривен (акциз — 45 861 гривен, НДС — 64 206).

В калькуляторе есть дополнительная опция — «эксклюзивное авто». В этот список входят автомобили, определяемые Минэкономики для налогообложения налогом на роскошь и стоимость которых превышает 275 минимальных зарплат (Maserati, Mersedes, Land Rover, Lexus, BMW, Jaguar и др.). Если добавить эту опцию, стоимость растаможки выходит уже другой — 220,1 тысяч гривен. Однако, это, скорее, «тренировочный» калькулятор.

Потому что в законопроекте прописано, что стоимость авто в «Дії» будет оцениваться автоматически, отталкиваясь от цен на аналогичные новые машины, с учетом понижающих коэффициентов, в зависимости от возраста транспортного средства. Например, для авто, выпущенного год назад, коэффициент составит 0,92, для двухлетнего — 0,7, трехлетнего — 0,64 и т. д.

Самый низкий коэффициент — для 15-летних и более старых авто — 0,1. Базу стоимости новых авто еще предстоит разработать Кабмину. «Поскольку пока такой базы нет, мы не можем даже приблизительно посчитать стоимость растаможки авто через „Дію“. Все будет зависеть именно от цифр, проставленных в базе», — говорит Бучацкий.

При ввозе авто в Украину нужно будет предоставить на таможне всего два документа — договор купли-продажи и регистрационный документ на авто. Документ о снятии авто с учета за рубежом, который требуют сейчас, будет не нужен.

При растаможке в «Дії» нужно будет указать информацию о декларанте, финансовых и банковских данных (если растаможивает лицо), данные об авто (год выпуска, марка, модель, vin-код, тип и объем двигателя, страна происхождения, страна отправления, фактурная стоимость).

Для оформления авто не потребуется сертификат соответствия. Сейчас он обязателен и стоит около $100. Но главное, не на все авто его дают. К примеру, ретро-машины могут признать «неподходящими» и не позволить поставить на номера в Украине. То же касается авто с низким экологическим уровнем.

Процесс растаможивания через «Дію» нужно будет проходить на границе, но он должен занять не больше часа. После уплаты таможенных платежей автомобиль может пересечь границу, где инспектор проверит таможенную декларацию и документы на транспортное средство.

После этого авто можно ставить на учет.

«Если кратко описать процесс растаможки по правилам, которые предлагает законопроект, то он будет выглядеть следующим образом: покупаем авто, правильно заполняем таможенную декларацию через „Дію“, получаем расчет растаможки, подписываем декларацию и „Дія“ передает ее в таможню. После этого нужно оплатить таможенные платежи, прибыть на границу и отдать таможенникам документы и декларацию на проверку, после чего — пересечь границу и поставить авто на учет в Украине», — говорит Андрей Литвин, руководитель Харьковского офиса юридической фирмы «Ильяшев и партнеры».

Рисковый поворот

Впрочем, эксперты уже увидели в новом проекте несколько нюансов, способных создать проблемы для водителей.

«Главный вопрос — к базе стоимости новых авто, которую должен разработать Кабмин. Она в процессе растаможки через «Дію» — ключевой элемент, потому что от этой стоимости будет высчитываться цена вашего авто и будут начисляться налоги. Сейчас пока неясно, какие именно цены новых авто возьмут за основу — стоимость при импорте в Украину до налогообложения, стоимость уже с учетом налогов или цены из прайсов дилеров.

Также непонятно, цены какой именно страны будут эквивалентом для нашей базы. Так как, например, в Германии Volkswagen ID 4 стоит от $46 тысяч, а в Китае — от $23 тысяч. А что будет, если определенная модель вообще не завозилась в Украину новой, как определить ее стоимость? Да и комплектации у авто бывают разные, некоторые вообще индивидуальные, под заказ", — говорит Бучацкий.

И едва ли не самый главный вопрос — как будут учитывать повреждения авто, ведь они существенно влияют на стоимость. В «Дії» на этот вопрос ответили так: «Сейчас законопроект не предусматривает отдельную процедуру для поврежденных авто». То есть машины после серьезных ДТП будут растаможиваться, как авто без повреждений.

К примеру, для авто из США, которые там покупают на крупных аукционах и очень дешево, стоимость по описанной в проекте схеме может оказаться намного выше, чем реальная. Потому что везут, обычно, побитые авто.

А вот те, кто будет растаможивать дорогие автомобили с эксклюзивной комплектацией, могут сэкономить с «Дія». Если, конечно, расчет стоимости авто будет вестись по «средней» комплектации.

Глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко обратил внимание еще на одну деталь. Пока все выглядит так, что автовладелец может ввести любую информацию об автомобиле. Скажем, неправильно указать год выпуска или объем двигателя, и по этим данным растаможить машину.

К примеру, растаможка авто с двигателем 2 литра заметно дешевле, чем с таким же, но 2,5 литра. Конечно, такие «ошибки» можно обнаружить, и насколько оперативно это будет делаться — вопрос открытый. Тем более, что определенную информацию о конкретной модели авто может предоставить только завод-производитель. То есть не исключено, что и на растаможке в «Дії» может появиться своя схема.

«Хотя и ожидается, что предлагаемые изменения упростят и ускорят процедуру растаможки, введут прозрачный механизм корректировки таможенной стоимости подержанных авто, на практике введение новаций может столкнуться с технической неготовностью самой системы, а также с саботажем предлагаемых изменений на местах», — высказал свои опасения Андрей Литвин из «Ильяшев и партнеры».