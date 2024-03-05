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5 марта 2024, 7:30 Читати українською

Ferrari, Audi, Mercedes: как их владельцы платят налог на роскошь и судятся с налоговой

Налоговые органы стараются увеличить сборы по транспортному налогу, который уплачивают владельцы элитных авто (стоимостью от 2,66 млн грн). Однако, получается у них не очень. За последний год количество рассылаемых налоговых уведомлений подскочило сразу в 5,5 раз, фактические же сборы выросли непропорционально. Если сравнивать с периодом до полномасштабного вторжения, то очевидно сокращение поступлений.

Налоговые органы стараются увеличить сборы по транспортному налогу, который уплачивают владельцы элитных авто (стоимостью от 2,66 млн грн).

«Минфин» узнал, как составляются списки роскошных машин под налог, а налоговики с юристами рассказали о спорах с плательщиками и взыскании долгов.

Перечень авто на 2024 год еще расширят

Специальный налог на дорогие автомобили утвердили в Украине еще в 2014 году, когда Верховная Рада проголосовала за очередные изменения в Налоговый кодекс (закон № 71-VIII от 28 января). Документ с 1 января 2015 года отменил сбор на первую регистрацию транспортного средства и ввел транспортный налог.

Изначально нужную информацию налоговикам предоставляли органы МВД. Но с февраля 2016 года к этой работе подключили Министерство экономики: Министерство стало подавать данные о подлежащих налогообложению машинах в Государственную налоговую службу и регулярно публиковать соответствующий перечень на своем сайте.

Поначалу под транспортный налог попадали легковые машины стоимостью свыше 750 размеров минимальных зарплат, с объемом цилиндров двигателя от 3000 куб. см, с момента регистрации которых прошло не менее 5 лет. Эти требования действуют до сих пор, кроме ценовой планки, которую опустили с 750 до 375 «минималок».

Теперь ценовое требование корректируется пропорционально ежегодному увеличению минимальной зарплаты. Например, на 1 января 2023 года зарплатная минималка составляла 6 700 грн, а уже с 1 января 2024 года — 7 100 грн. В этом году налогообложению подлежат машины стоимостью от 2,66 млн грн и выше.

Налог уплачивается не только частными владельцами, но и юридическими лицами, если авто зарегистрировано на предприятие.

«Налогообложению подлежат только легковые автомобили — авто, которые по своей конструкции и оборудованию предназначены для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения не более 9, включая водителя. За грузовые, грузопассажирские, специализированные автомобили, автобусы и другие транспортные средства, которые не относятся к легковым автомобилям, уплачивать транспортный налог не нужно.

Другой момент: учитывается именно год выпуска машины, а не время ее использования. Определить год выпуска помогут сопроводительные документы на покупку. Если дата не подтверждается в них, то ее можно выяснить по номеру кузова (VIN-коду)", — уточнил «Минфину» адвокат, советник юридической фирмы Gracers Станислав Полевой.

Список авто для транспортного налога меняется ежегодно. Как объяснили «Минфину» в Министерстве экономики, он составляется на основе данных ГП «Госвнешинформ» по ценам на новые авто.

«Производители легковых автомобилей усовершенствуют марки и модели, что приводит к удорожанию стоимости новых транспортных средств», — пояснила пресс-служба Минэкономики в официальном комментарии «Минфину».

Но если проанализировать списки Министерства за 8 лет — до 2024 года включительно, то мы увидим почти двукратное сокращение списка авто под роскошный налог:

  • 2017 год — 344;
  • 2018 год — 331;
  • 2019 год — 349;
  • 2020 год — 224;
  • 2021 год — 249;
  • 2022 год — 186;
  • 2023 год — 360;
  • 2024 год — 184.

Это заметили не впервые, а наблюдали еще до вторжения рф.

«В свое время СМИ отмечали ситуацию, когда большого количества задекларированных чиновниками роскошных автомобилей не было в списке Министерства экономики и не подлежало налогообложению. С точки зрения украинского законодательства, такие авто, как Rolls-Royce Ghost, разнообразные модели Ferrari и Lamborghini, просто не укладываются в список роскошных автомобилей от Минэкономики. Как результат, случаются курьезные ситуации, когда владельцы автомобилей ценой в сотни тысяч долларов не подлежат обложению налогом на роскошь», — заметил нам партнер Moris, руководитель практики налогового права, адвокат Василий Андрусяк.

Хотя в Министерстве экономики заверяют, что могут расширять свой налоговый список для авто по запросу Государственной налоговой службы.

«Перечень легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2024 году, до конца года будет расширен», — заявили «Минфину» в Минэкономики.

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Как находят плательщиков

25-тысячный транспортный налог необходимо уплатить до 1 июля каждого года после получения специального уведомления от ГНС. Такие «письма счастья» могут доставляться разными способами:

  • по адресу (местонахождению, налоговому адресу) налогоплательщика заказным письмом с уведомлением о вручении.
  • лично владельцу или его представителю.
  • через электронный кабинет налогоплательщика (при его наличии).

Но такие письма доходят до адресата не всегда.

«Автовладелец может не видеть налоговые уведомления-решения по разным причинам. Если, например, не проживает по налоговому адресу или уехал за границу. Или у него нет доступа к электронному кабинету, скажем, он проживает на временно оккупированной территории», — заметил Станислав Полевой.

Главное: автовладелец не несет ответственности за неуплату налога, если его иномарка подпадает под требования «роскошного» налога, но уведомление от налоговой не пришло. Но налоговики могут выставить человеку «счет» задним числом, и все равно потребуют оплату.

Юристы говорят о таких случаях, и ссылаются на постановление Кассационного административного суда Верховного Суда по делу № 826/15940/18 от 20 июня 2022 года, где говорится, что при невыполнении контролирующим органом своей обязанности по отправке плательщику налогового уведомления-решения, человек не освобождается от обязанности уплаты налога. А только избавляется от ответственности за несвоевременную оплату.

«Следовательно, невыполнение контролирующим органом своей обязанности по отправке плательщику налогового уведомления-решения не является освобождением от налога, а, скорее, отсрочкой. Ведь бывают случаи, когда, например, плательщик в условном 2023 году получает несколько налоговых уведомлений-решений сразу за 2021 год, 2022 год, 2023 год и он вынужден их оплатить», — рассказывает Василий Андрусяк.

Хотя иногда при таких начислениях задним числом налоговое решение можно опротестовать, также отталкиваясь от вышеупомянутого решения КАС ВС.

«Суд признал неправомерным и отменил налоговое уведомление-решение о начислении истцу налогового обязательства (25 000 грн) по транспортному налогу за 2018 год, поскольку в Перечень легковых автомобилей, являющихся объектом налогообложения в 2018 году, включен автомобиль с такими характеристиками, как у истца, до 2 лет выпуска (включительно). Поскольку за год выпуска автомобиля истца взята дата его регистрации в 2016 году (в соответствии с подпунктом 14.1.220 п. 14.1 ст. 14 НК), то этот автомобиль является объектом налогообложения только в 2016 и 2017 годах», — объяснил Станислав Полевой.

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Когда можно не платить налог на роскошь

Налог на роскошь можно не платить при продаже дорогого авто, или в случае его угона. Для этого владельцу придется собрать документы, подтверждающие такое событие, и уведомить налоговые органы.

«В случае перехода права собственности на объект налогообложения от одного собственника к другому транспортный налог на уплачивается с месяца, в котором первый владелец утратил право собственности. А в случае нелегального завладения — не уплачивается с месяца, следующего за месяцем, когда имел место факт незаконного завладения при условии подтверждения соответствующим документом о внесении ведомостей о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований, выданный государственным органом», — говорится в официальном разъяснении для «Минфина» и.о. директора Департамента налогообложения физических лиц ГНС Александра Корчевного.

Автовладелец имеет право на отсрочку по уплате транспортного налога и рассрочку по его оплате. Для этого нужно подать в налоговый орган соответствующее заявление, и приложить к нему экономическое обоснование. Как объяснил нам Полевой, это может быть:

  • Перечень обстоятельств, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения или накопления налогового долга и доказательств существования таких обстоятельств.
  • Анализ финансового состояния.
  • График погашения рассроченных (отсроченных) сумм.
  • Расчет прогнозных доходов плательщика, гарантирующих выполнение графика погашения.

Отсрочку можно получить, если удастся доказать обстоятельства непреодолимой силы. А также в ряде других обстоятельств:

  • Непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных ассигнований или бюджетных обязательств, не перечисление средств в объеме, достаточном для своевременного погашения налогового долга.
  • Угроза банкротства в случае своевременной (в полном объеме) уплаты обязательства или погашения налогового долга.
  • Сезонный характер производства и/или реализации товаров (работ, услуг).
  • Выполнение заявителем государственного оборонного заказа.
  • Осуществление инвестиций в создание объектов, у которых наивысшая энергетическая эффективность, социальное значение, стратегическое значение для обороны и безопасности государства.
  • Производство инновационной продукции, в том числе создание новых и совершенствование существующих технологий, видов сырья и материалов широкого применения и др.

Налоговики рассматривают документы и принимают решение по каждому ходатайству в течение 30 дней.

В противном случае, за просрочку уплаты налога придется уплатить штраф: 5% от суммы, подлежащей уплате при просрочке до 30 дней, и 10% — от 30 дней и больше.

«Пребывание лица за границей или его сложные обстоятельства (в том числе разрушенное жилье) не являются основанием для неуплаты транспортного налога. Поэтому начисление транспортного налога даже в указанных случаях является обычным явлением. В то же время, если граждане Украины получали доходы за границей и уплатили налоги за пределами нашей страны, то им, как правило, не придется платить налоги еще раз. Ведь есть международные договоры об избежании двойного налогообложения», — объяснил Станислав Полевой.

Как сообщил «Минфину» директор Департамента налогообложения физических лиц ГНС Александр Корчевный, на 1 января 2024 года общая сумма налогового долга по транспортному налогу составляла 95,97 млн грн:

  • 90,8 млн грн — долг физлиц;
  • 5,1 млн грн — долг юрлиц.

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Сколько платят транспортного налога

В 2023 году налоговые органы сразу в 5,5 раз увеличили количество выписанных уведомлений по транспортному налогу — с 1,4 тыс. до 7,5 тыс. штук.

До большой войны (на 2021 год) в Украине было официально зарегистрировано 10,2 млн транспортных средств, из которых 8,8 млн — легковые автомобили. При такой общей численности и 7,5 тыс. налоговых уведомлений-решений за 2023 год понятно, что транспортный налог насчитывают менее чем на процент зарегистрированных в стране легковушек — точнее 0,09%.

Фактические же сборы по нему хотя и заметно подросли (в 2023 году сразу на 55% — до 160,5 млн грн), однако, уступают показателям до полномасштабного вторжения.

ГНС предоставила «Минфину» такую динамику поступлений по транспортному налогу:

  • 1 января 2024 года — 160,5 млн грн;
  • 1 января 2023 года — 103,5 млн грн;
  • 1 января 2022 года — 158,4 млн грн;
  • 1 января 2021 года — 202,8 млн грн;
  • 1 января 2020 года — 270 млн грн.

Бизнес более активно, чем население, платил налог на роскошь в 2020 году, а также в 2021-м, и в 2022-ом. Причем в начале полномасштабного вторжения (в 2022 году) платежи от частных владельцев сократились почти в 6 раз — до пятилетнего минимума — со 151,1 млн грн до 27,2 млн грн. Но в прошлом году (как и в 2019-м) физлица уплатили больше, чем предприятия, — 86,4 млн грн против 74,1 млн грн.

В то же время, в официальном ответе «Минфину» Государственная налоговая служба сообщила, что в 2023 году 2 496 юрлиц подали налоговые декларации по транспортному налогу, а физлицам направлено по нему 6 803 уведомлений-решений.

Если говорить о населении, то больше всего налоговых решений по налогу на роскошь отправлено жителям Киева (1 848), а топ плательщиков выглядит так:

  1. г. Киев — 1 848;
  2. Днепропетровская область — 988;
  3. Харьковская область — 503;
  4. Одесская область — 426;
  5. Киевская область — 370;
  6. Львовская область — 275;
  7. Винницкая область — 218.

Меньше всего налоговых решений поступило автовладельцам в Луганскую (15), Херсонскую (46), Черновицкую (46), Житомирскую (91) и Тернопольскую области (99).

Те же лидеры в разрезе компаний: г. Киев (614), Днепропетровская (244) и Львовская (210) области. А меньше всего бизнес-плательщиков в Луганской (1), Херсонской (12), Донецкой (15), Черновицкой (27) и Черниговской областях (34).

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Как судятся и взыскивают налог

Далеко не все владельцы дорогих машин соглашаются уплачивать с них налоги и оспаривают налоговые уведомления-решения в суде. Автовладельцы судятся с налоговиками чаще всего из-за того, что их марки авто отсутствуют в списках Минэкономики, или из-за некорректного применения критериев, например, по объему двигателей.

«До 2022 года в своих списках автомобилей Министерство экономики указывало объем двигателя, округляя цифру. Некоторые налогоплательщики пользовались этим и обжаловали налоговые уведомления-решения ГНС на основании того факта, что их автомобиль не был в списке. Примером является дело 2020 года, где владелец Audi Q7 выиграл суд у налоговиков. Он аргументировал неправомерность вынесенного налогового уведомления-решения тем, что объем двигателя его авто не 3, а 2,995 литра, и на этом аргументе смог отбиться от налога», — рассказал Василий Андрусяк.

Правда, он также уточнил, что суды могут выносить противоположные решения в одних и тех же ситуациях, единой судебной практики нет.

«Полагаю, руководители ГНС выписывают налоговые уведомления-решения на авто, которые не подпадают под действие Налогового кодекса, в основном, по двум причинам. Во-первых, из-за незнания законов. Во-вторых, из-за желания использовать неосведомленность простых людей для наполнения местного бюджета», — считает Станислав Полевой.

В спорах с налогоплательщиками у ГНС отрицательная судебная практика. Они чаще проигрывали (чем выигрывали) споры как до большой войны, так и после ее начала.

Александр Корчевный предоставил «Минфину» такие данные по судебным спорам ГНС по транспортному налогу:

2020 год 63 дела, из них решения приняты:

  • в пользу ГНС — 5 дел;
  • в пользу налогоплательщиков — 16 дел.

2021 год — 34 дела:

  • в пользу ГНС — 3 дела;
  • в пользу налогоплательщиков — 8 дел.

2022 год — 4 дела:

  • в пользу ГНС — 0 дел;
  • в пользу налогоплательщиков — 1 дело.

2023 год 9 дел:

  • в пользу ГНС — 0 дел;
  • в пользу налогоплательщиков — 2 дела.

Что доказывает перспективность споров с налоговыми органами, когда те превышают свои полномочия или допускают ошибки.

При этом юристы объяснили: когда фискалы не встречают сопротивления, то активно работают над взысканием налоговых долгов.

«Применяется та же практика взыскания задолженности, как и во всех остальных случаях с долгами. Сначала стараются взыскать денежные средства: средства блокируются и списываются с банковских счетов. Но если их недостает для покрытия всей суммы, то взыскание может обращаться на имущество должника. На продажу идут квартиры и машины, зарегистрированные на должнике. Если у человека только авто, из-за которого выписывался транспортный налог, и он на нем выехал за границу, то вряд ли его будут преследовать там. Судебный исполнитель будет ждать его возвращения на родину», — объяснил «Минфину» текущую практику старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Потому, несогласным с начислениями по налогу на роскошь советуют переносить спор в суд, а не дожидаться начисления штрафов и принудительного взыскания задолженности.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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