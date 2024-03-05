Ferrari, Audi, Mercedes: как их владельцы платят налог на роскошь и судятся с налоговой

Налоговые органы стараются увеличить сборы по транспортному налогу, который уплачивают владельцы элитных авто (стоимостью от 2,66 млн грн). Однако, получается у них не очень. За последний год количество рассылаемых налоговых уведомлений подскочило сразу в 5,5 раз, фактические же сборы выросли непропорционально. Если сравнивать с периодом до полномасштабного вторжения, то очевидно сокращение поступлений.

«Минфин» узнал, как составляются списки роскошных машин под налог, а налоговики с юристами рассказали о спорах с плательщиками и взыскании долгов.

Перечень авто на 2024 год еще расширят

Специальный налог на дорогие автомобили утвердили в Украине еще в 2014 году, когда Верховная Рада проголосовала за очередные изменения в Налоговый кодекс (закон № 71-VIII от 28 января). Документ с 1 января 2015 года отменил сбор на первую регистрацию транспортного средства и ввел транспортный налог.

Изначально нужную информацию налоговикам предоставляли органы МВД. Но с февраля 2016 года к этой работе подключили Министерство экономики: Министерство стало подавать данные о подлежащих налогообложению машинах в Государственную налоговую службу и регулярно публиковать соответствующий перечень на своем сайте.

Поначалу под транспортный налог попадали легковые машины стоимостью свыше 750 размеров минимальных зарплат, с объемом цилиндров двигателя от 3000 куб. см, с момента регистрации которых прошло не менее 5 лет. Эти требования действуют до сих пор, кроме ценовой планки, которую опустили с 750 до 375 «минималок».

Теперь ценовое требование корректируется пропорционально ежегодному увеличению минимальной зарплаты. Например, на 1 января 2023 года зарплатная минималка составляла 6 700 грн, а уже с 1 января 2024 года — 7 100 грн. В этом году налогообложению подлежат машины стоимостью от 2,66 млн грн и выше.

Налог уплачивается не только частными владельцами, но и юридическими лицами, если авто зарегистрировано на предприятие.

«Налогообложению подлежат только легковые автомобили — авто, которые по своей конструкции и оборудованию предназначены для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения не более 9, включая водителя. За грузовые, грузопассажирские, специализированные автомобили, автобусы и другие транспортные средства, которые не относятся к легковым автомобилям, уплачивать транспортный налог не нужно.

Другой момент: учитывается именно год выпуска машины, а не время ее использования. Определить год выпуска помогут сопроводительные документы на покупку. Если дата не подтверждается в них, то ее можно выяснить по номеру кузова (VIN-коду)", — уточнил «Минфину» адвокат, советник юридической фирмы Gracers Станислав Полевой.

Список авто для транспортного налога меняется ежегодно. Как объяснили «Минфину» в Министерстве экономики, он составляется на основе данных ГП «Госвнешинформ» по ценам на новые авто.

«Производители легковых автомобилей усовершенствуют марки и модели, что приводит к удорожанию стоимости новых транспортных средств», — пояснила пресс-служба Минэкономики в официальном комментарии «Минфину».

Но если проанализировать списки Министерства за 8 лет — до 2024 года включительно, то мы увидим почти двукратное сокращение списка авто под роскошный налог:

2017 год — 344 ;

; 2018 год — 331;

2019 год — 349;

2020 год — 224;

2021 год — 249;

2022 год — 186;

2023 год — 360;

2024 год — 184.

Это заметили не впервые, а наблюдали еще до вторжения рф.

«В свое время СМИ отмечали ситуацию, когда большого количества задекларированных чиновниками роскошных автомобилей не было в списке Министерства экономики и не подлежало налогообложению. С точки зрения украинского законодательства, такие авто, как Rolls-Royce Ghost, разнообразные модели Ferrari и Lamborghini, просто не укладываются в список роскошных автомобилей от Минэкономики. Как результат, случаются курьезные ситуации, когда владельцы автомобилей ценой в сотни тысяч долларов не подлежат обложению налогом на роскошь», — заметил нам партнер Moris, руководитель практики налогового права, адвокат Василий Андрусяк.

Хотя в Министерстве экономики заверяют, что могут расширять свой налоговый список для авто по запросу Государственной налоговой службы.

«Перечень легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2024 году, до конца года будет расширен», — заявили «Минфину» в Минэкономики.

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Как находят плательщиков

25-тысячный транспортный налог необходимо уплатить до 1 июля каждого года после получения специального уведомления от ГНС. Такие «письма счастья» могут доставляться разными способами:

по адресу (местонахождению, налоговому адресу) налогоплательщика заказным письмом с уведомлением о вручении.

лично владельцу или его представителю.

через электронный кабинет налогоплательщика (при его наличии).

Но такие письма доходят до адресата не всегда.

«Автовладелец может не видеть налоговые уведомления-решения по разным причинам. Если, например, не проживает по налоговому адресу или уехал за границу. Или у него нет доступа к электронному кабинету, скажем, он проживает на временно оккупированной территории», — заметил Станислав Полевой.

Главное: автовладелец не несет ответственности за неуплату налога, если его иномарка подпадает под требования «роскошного» налога, но уведомление от налоговой не пришло. Но налоговики могут выставить человеку «счет» задним числом, и все равно потребуют оплату.

Юристы говорят о таких случаях, и ссылаются на постановление Кассационного административного суда Верховного Суда по делу № 826/15940/18 от 20 июня 2022 года, где говорится, что при невыполнении контролирующим органом своей обязанности по отправке плательщику налогового уведомления-решения, человек не освобождается от обязанности уплаты налога. А только избавляется от ответственности за несвоевременную оплату.

«Следовательно, невыполнение контролирующим органом своей обязанности по отправке плательщику налогового уведомления-решения не является освобождением от налога, а, скорее, отсрочкой. Ведь бывают случаи, когда, например, плательщик в условном 2023 году получает несколько налоговых уведомлений-решений сразу за 2021 год, 2022 год, 2023 год и он вынужден их оплатить», — рассказывает Василий Андрусяк.

Хотя иногда при таких начислениях задним числом налоговое решение можно опротестовать, также отталкиваясь от вышеупомянутого решения КАС ВС.

«Суд признал неправомерным и отменил налоговое уведомление-решение о начислении истцу налогового обязательства (25 000 грн) по транспортному налогу за 2018 год, поскольку в Перечень легковых автомобилей, являющихся объектом налогообложения в 2018 году, включен автомобиль с такими характеристиками, как у истца, до 2 лет выпуска (включительно). Поскольку за год выпуска автомобиля истца взята дата его регистрации в 2016 году (в соответствии с подпунктом 14.1.220 п. 14.1 ст. 14 НК), то этот автомобиль является объектом налогообложения только в 2016 и 2017 годах», — объяснил Станислав Полевой.

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Когда можно не платить налог на роскошь

Налог на роскошь можно не платить при продаже дорогого авто, или в случае его угона. Для этого владельцу придется собрать документы, подтверждающие такое событие, и уведомить налоговые органы.

«В случае перехода права собственности на объект налогообложения от одного собственника к другому транспортный налог на уплачивается с месяца, в котором первый владелец утратил право собственности. А в случае нелегального завладения — не уплачивается с месяца, следующего за месяцем, когда имел место факт незаконного завладения при условии подтверждения соответствующим документом о внесении ведомостей о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований, выданный государственным органом», — говорится в официальном разъяснении для «Минфина» и.о. директора Департамента налогообложения физических лиц ГНС Александра Корчевного.

Автовладелец имеет право на отсрочку по уплате транспортного налога и рассрочку по его оплате. Для этого нужно подать в налоговый орган соответствующее заявление, и приложить к нему экономическое обоснование. Как объяснил нам Полевой, это может быть:

Перечень обстоятельств, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения или накопления налогового долга и доказательств существования таких обстоятельств.

Анализ финансового состояния.

График погашения рассроченных (отсроченных) сумм.

Расчет прогнозных доходов плательщика, гарантирующих выполнение графика погашения.

Отсрочку можно получить, если удастся доказать обстоятельства непреодолимой силы. А также в ряде других обстоятельств:

Непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных ассигнований или бюджетных обязательств, не перечисление средств в объеме, достаточном для своевременного погашения налогового долга.

Угроза банкротства в случае своевременной (в полном объеме) уплаты обязательства или погашения налогового долга.

Сезонный характер производства и/или реализации товаров (работ, услуг).

Выполнение заявителем государственного оборонного заказа.

Осуществление инвестиций в создание объектов, у которых наивысшая энергетическая эффективность, социальное значение, стратегическое значение для обороны и безопасности государства.

Производство инновационной продукции, в том числе создание новых и совершенствование существующих технологий, видов сырья и материалов широкого применения и др.

Налоговики рассматривают документы и принимают решение по каждому ходатайству в течение 30 дней.

В противном случае, за просрочку уплаты налога придется уплатить штраф: 5% от суммы, подлежащей уплате при просрочке до 30 дней, и 10% — от 30 дней и больше.

«Пребывание лица за границей или его сложные обстоятельства (в том числе разрушенное жилье) не являются основанием для неуплаты транспортного налога. Поэтому начисление транспортного налога даже в указанных случаях является обычным явлением. В то же время, если граждане Украины получали доходы за границей и уплатили налоги за пределами нашей страны, то им, как правило, не придется платить налоги еще раз. Ведь есть международные договоры об избежании двойного налогообложения», — объяснил Станислав Полевой.

Как сообщил «Минфину» директор Департамента налогообложения физических лиц ГНС Александр Корчевный, на 1 января 2024 года общая сумма налогового долга по транспортному налогу составляла 95,97 млн грн:

90,8 млн грн — долг физлиц;

5,1 млн грн — долг юрлиц.

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Сколько платят транспортного налога

В 2023 году налоговые органы сразу в 5,5 раз увеличили количество выписанных уведомлений по транспортному налогу — с 1,4 тыс. до 7,5 тыс. штук.

До большой войны (на 2021 год) в Украине было официально зарегистрировано 10,2 млн транспортных средств, из которых 8,8 млн — легковые автомобили. При такой общей численности и 7,5 тыс. налоговых уведомлений-решений за 2023 год понятно, что транспортный налог насчитывают менее чем на процент зарегистрированных в стране легковушек — точнее 0,09%.

Фактические же сборы по нему хотя и заметно подросли (в 2023 году сразу на 55% — до 160,5 млн грн), однако, уступают показателям до полномасштабного вторжения.

ГНС предоставила «Минфину» такую динамику поступлений по транспортному налогу:

1 января 2024 года — 160,5 млн грн ;

; 1 января 2023 года — 103,5 млн грн;

1 января 2022 года — 158,4 млн грн;

1 января 2021 года — 202,8 млн грн;

1 января 2020 года — 270 млн грн.

Бизнес более активно, чем население, платил налог на роскошь в 2020 году, а также в 2021-м, и в 2022-ом. Причем в начале полномасштабного вторжения (в 2022 году) платежи от частных владельцев сократились почти в 6 раз — до пятилетнего минимума — со 151,1 млн грн до 27,2 млн грн. Но в прошлом году (как и в 2019-м) физлица уплатили больше, чем предприятия, — 86,4 млн грн против 74,1 млн грн.

В то же время, в официальном ответе «Минфину» Государственная налоговая служба сообщила, что в 2023 году 2 496 юрлиц подали налоговые декларации по транспортному налогу, а физлицам направлено по нему 6 803 уведомлений-решений.

Если говорить о населении, то больше всего налоговых решений по налогу на роскошь отправлено жителям Киева (1 848), а топ плательщиков выглядит так:

г. Киев — 1 848; Днепропетровская область — 988; Харьковская область — 503; Одесская область — 426; Киевская область — 370; Львовская область — 275; Винницкая область — 218.

Меньше всего налоговых решений поступило автовладельцам в Луганскую (15), Херсонскую (46), Черновицкую (46), Житомирскую (91) и Тернопольскую области (99).

Те же лидеры в разрезе компаний: г. Киев (614), Днепропетровская (244) и Львовская (210) области. А меньше всего бизнес-плательщиков в Луганской (1), Херсонской (12), Донецкой (15), Черновицкой (27) и Черниговской областях (34).

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Как судятся и взыскивают налог

Далеко не все владельцы дорогих машин соглашаются уплачивать с них налоги и оспаривают налоговые уведомления-решения в суде. Автовладельцы судятся с налоговиками чаще всего из-за того, что их марки авто отсутствуют в списках Минэкономики, или из-за некорректного применения критериев, например, по объему двигателей.

«До 2022 года в своих списках автомобилей Министерство экономики указывало объем двигателя, округляя цифру. Некоторые налогоплательщики пользовались этим и обжаловали налоговые уведомления-решения ГНС на основании того факта, что их автомобиль не был в списке. Примером является дело 2020 года, где владелец Audi Q7 выиграл суд у налоговиков. Он аргументировал неправомерность вынесенного налогового уведомления-решения тем, что объем двигателя его авто не 3, а 2,995 литра, и на этом аргументе смог отбиться от налога», — рассказал Василий Андрусяк.

Правда, он также уточнил, что суды могут выносить противоположные решения в одних и тех же ситуациях, единой судебной практики нет.

«Полагаю, руководители ГНС выписывают налоговые уведомления-решения на авто, которые не подпадают под действие Налогового кодекса, в основном, по двум причинам. Во-первых, из-за незнания законов. Во-вторых, из-за желания использовать неосведомленность простых людей для наполнения местного бюджета», — считает Станислав Полевой.

В спорах с налогоплательщиками у ГНС отрицательная судебная практика. Они чаще проигрывали (чем выигрывали) споры как до большой войны, так и после ее начала.

Александр Корчевный предоставил «Минфину» такие данные по судебным спорам ГНС по транспортному налогу:

2020 год —63 дела, из них решения приняты:

в пользу ГНС — 5 дел ;

; в пользу налогоплательщиков — 16 дел.

2021 год — 34 дела:

в пользу ГНС — 3 дела;

в пользу налогоплательщиков — 8 дел.

2022 год — 4 дела:

в пользу ГНС — 0 дел;

в пользу налогоплательщиков — 1 дело.

2023 год —9 дел:

в пользу ГНС — 0 дел ;

; в пользу налогоплательщиков — 2 дела.

Что доказывает перспективность споров с налоговыми органами, когда те превышают свои полномочия или допускают ошибки.

При этом юристы объяснили: когда фискалы не встречают сопротивления, то активно работают над взысканием налоговых долгов.

«Применяется та же практика взыскания задолженности, как и во всех остальных случаях с долгами. Сначала стараются взыскать денежные средства: средства блокируются и списываются с банковских счетов. Но если их недостает для покрытия всей суммы, то взыскание может обращаться на имущество должника. На продажу идут квартиры и машины, зарегистрированные на должнике. Если у человека только авто, из-за которого выписывался транспортный налог, и он на нем выехал за границу, то вряд ли его будут преследовать там. Судебный исполнитель будет ждать его возвращения на родину», — объяснил «Минфину» текущую практику старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Потому, несогласным с начислениями по налогу на роскошь советуют переносить спор в суд, а не дожидаться начисления штрафов и принудительного взыскания задолженности.