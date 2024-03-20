Во время войны количество транспортных средств в Украине выросло на треть и достигло 13 млн

За время большой войны количество транспортных средств в Украине выросло более чем на треть. Об этом по запросу «Минфина» сообщил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД по вопросам внедрения цифровых инноваций Дмитрий Сирак.

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По состоянию на 19 марта 2024 года, по данным Единого государственного реестра транспортных средств, на учете в Украине пребывало 13,16 млн транспортных средств, из которых 9,8 млн — легковых.

Как ранее сообщали СМИ, под конец 2021 года в Украине было официально зарегистрировано 10,2 млн транспортных средств, из которых 8,8 млн — легковых автомобили.