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20 марта 2024, 13:07 Читати українською

Во время войны количество транспортных средств в Украине выросло на треть и достигло 13 млн

За время большой войны количество транспортных средств в Украине выросло более чем на треть. Об этом по запросу «Минфина» сообщил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД по вопросам внедрения цифровых инноваций Дмитрий Сирак.

За время большой войны количество транспортных средств в Украине выросло более чем на треть.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По состоянию на 19 марта 2024 года, по данным Единого государственного реестра транспортных средств, на учете в Украине пребывало 13,16 млн транспортных средств, из которых 9,8 млн — легковых.

Как ранее сообщали СМИ, под конец 2021 года в Украине было официально зарегистрировано 10,2 млн транспортных средств, из которых 8,8 млн — легковых автомобили.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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+45
bonv
bonv
20 марта 2024, 13:28
#
За минулий рік Україна опустилася з 92-ї на 105-ту сходинку у світовому рейтингу щастя.
Про це свідчать результати свіжої Всесвітньої доповіді щастя (World Happieness Report), складеної на основі відчуттів жителів різних країн за трирічний період (2020−2022 проти 2021−2023 років).
ЗЕ-інфекція, яку занесли у тіло України поки що лікуванню не піддається.
Нелохи з непрофанами дорвалися до влади і нагрівають народ як лише можуть. На всіх рівнях.
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0
neverice
neverice
20 марта 2024, 14:58
#
Важко бути щасливим, коли в країні йде повномасштабна війна. Чи ви забули?
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0
bonv
bonv
20 марта 2024, 15:02
#
А як же «просто перестати стріляти і подивитися путіну в очі»???
«Війну закінчу за один рік, а якщо ні, то буде інший президент», — грався, як з вогнем, Зеленський болючою темою в запалі передвиборчої риторики.
Зеленський очолює державу вже 5 років, а кінця війні й не видно. Гірше ж точно не буде © І загалом, Зеленський перед виборами надавав стільки обіцянок…, зе-електорат йому абсолютно все це пригадає.
Налітай зе-електорат відволікаючою темою: А от Порошенко:)))
+
+45
bonv
bonv
20 марта 2024, 13:28
#
Брехня, нахабна брехня й зе-статистика. © телемарафон…Гірше ж точно не буде? © 
Народ прозріває від відосиків і всього по приколу (с)
А тим часом нелохи з непрофанами дорвалися до влади і обкрадають Україну небувалими темпами. За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
20 марта 2024, 15:09
#
Соловьофф-лайф інколи достає, з якимось даними демографів. Я демомограф, нас бідність не цікавить, нам цікаві інші речи. А бідність-це відносність
+
0
neverice
neverice
20 марта 2024, 15:01
#
І практично всі — то автівки на фронт. Або ж люди в Україні різко стали в 2 рази багатіші. Бо населення зменшилось на 8 млн, а машин купили плюс 3 млн.
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0
Moonlighter
Moonlighter
20 марта 2024, 15:20
#
1 млн авто на фронт? Серьезно?)
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