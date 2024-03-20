За время большой войны количество транспортных средств в Украине выросло более чем на треть. Об этом по запросу «Минфина» сообщил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД по вопросам внедрения цифровых инноваций Дмитрий Сирак.
Во время войны количество транспортных средств в Украине выросло на треть и достигло 13 млн
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По состоянию на 19 марта 2024 года, по данным Единого государственного реестра транспортных средств, на учете в Украине пребывало 13,16 млн транспортных средств, из которых 9,8 млн — легковых.
Как ранее сообщали СМИ, под конец 2021 года в Украине было официально зарегистрировано 10,2 млн транспортных средств, из которых 8,8 млн — легковых автомобили.
Источник: Минфин
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Комментарии - 7
Про це свідчать результати свіжої Всесвітньої доповіді щастя (World Happieness Report), складеної на основі відчуттів жителів різних країн за трирічний період (2020−2022 проти 2021−2023 років).
ЗЕ-інфекція, яку занесли у тіло України поки що лікуванню не піддається.
Нелохи з непрофанами дорвалися до влади і нагрівають народ як лише можуть. На всіх рівнях.
«Війну закінчу за один рік, а якщо ні, то буде інший президент», — грався, як з вогнем, Зеленський болючою темою в запалі передвиборчої риторики.
Зеленський очолює державу вже 5 років, а кінця війні й не видно. Гірше ж точно не буде © І загалом, Зеленський перед виборами надавав стільки обіцянок…, зе-електорат йому абсолютно все це пригадає.
Налітай зе-електорат відволікаючою темою: А от Порошенко:)))
Народ прозріває від відосиків і всього по приколу (с)
А тим часом нелохи з непрофанами дорвалися до влади і обкрадають Україну небувалими темпами. За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.