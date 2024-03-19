Налоговая может «сломать» Дія.City: что сделать, чтобы этого не произошло

В феврале 2022 года в реестре Дія.City появились первые 55 резидентов, через два года их уже более 900. Государство гарантировало неухудшение условий этого специального правового режима и особенностей налогообложения на 25 лет. Но налоговые органы обесценивают преимущества и угрожают Дія.City. С какими трудностями сталкивается Дія.City, NV рассказал советник юридической фирмы Aequo Никита Полатайко. «Минфин» выбрал главное.

Сначала многие компании с опаской относились к специальному правовому режиму и выжидали. Однако, сомнения индустрии, в целом, преодолены, а к спецправовому режиму приобщились крупные предприятия с иностранными инвестициями и тысячами специалистов в Украине. Более 98% опрошенных положительно оценили свой опыт резидентства.

Почему предприниматели стали резидентами

Более 70% участников указали, что фактором, убедившим их стать резидентами, стало условие сохранения действующего правового режима на 25 лет. Однако, соблюдать эту гарантию будет не так просто.

Почти 95% опрошенных сказали, что льготные ставки налогообложения убедили их стать резидентами Дія.City. В то же время, 73% считают, что устранение недостатков налогового законодательства и его трактовка должны быть приоритетом для объединений резидентов.

Практически с первых дней действия особенностей налогообложения резидентов Дія.City и их специалистов налоговая начала трактовать законодательство не в пользу резидентов, иногда даже игнорируя прямые нормы.

Такие «сюрпризы» поначалу были единичными, но начинают появляться все чаще.

Эти позиции публиковались в форме пресс-релизов, предоставлялись в ответ на обращение IТ-ассоциаций, а со временем стали отражаться в индивидуальных налоговых консультациях и в базе знаний налоговой «ЗІР».

Чего хочет налоговая

К примеру, налоговая предлагала:

начинать применять налоговые преимущества позже, чем это предусмотрено законом;

облагать налогом выплату за время оплачиваемого перерыва гиг-специалиста по ставкам, которые в три раза выше;

приравнивать временную передачу гиг-специалисту оборудования для предоставления услуг к подарку и облагать налогом в сумме на 40% от стоимости пользования им и т. д.

Конечно, на большинство «отрицательных» налоговых позиций можно найти более «позитивную» по тому же вопросу. Однако, такая дерзость и непоследовательность фискальных органов лишает бизнес определенности и способности планировать, а главное, бросает тень на доверие капитала к государству Украины в целом.

Дія.City позиционируется, как простой и выгодный правовой и налоговый режим. Он и является таковым, пока не вмешивается налоговая.

Приходится закладывать значительные резервные фонды или начинать вести бизнес менее прозрачно, что точно не является инвестиционно привлекательным.

И каким бы клиентоориентированным ни был сервис Минцифры, это не может нивелировать такую проблему. Когда резиденты называли преимущества режима Дія.City, то в топ-3 вошли ставки налогообложения, неухудшение условий и возможность изложить в гиг-контракте реальные условия сотрудничества со специалистами. Но текущий подход фискалов именно эти преимущества и сводит на нет.

Что необходимо сделать

Критически важно навести порядок в налоговой политике в отношении Дія.City. IТ-ассоциации и Минцифры должны были бить тревогу, чтобы поднять вопрос на самый высокий политический уровень. Очевидно, в военное время много других приоритетов, но уберечь наработку четырех лет и восстанавливать доверие бизнеса тоже важно.

Хотя Дія.City создавалось для ограничения влияния общегосударственных проблем на IТ-бизнес, в этом невозможно достичь абсолюта, и речь не только о налоговой. Новейшие инвестиционные инструменты Дія.City не убеждают инвестировать на уровне Украины — здесь создают только офисы разработки, потому что не хватает верховенства права.

Специфическая коммуникация вопросов мобилизации пугает иностранных заказчиков и они сокращают, или не продолжают проекты в Украине. Особое внимание стражей порядка к предпринимателям по давним делам выглядит дико для западного капитала. Это все в сумме с рисками ракетных обстрелов и блекаутов негативно отражается на бизнес-климате, развитии IТ-индустрии и динамике роста Дія.City.

И даже при всех этих вызовах, только за последнюю неделю статус резидентов Дія.City получили 42 предприятия, а значит, есть что поддерживать и защищать.