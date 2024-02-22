Блокировка границы: что стоит за протестами польских фермеров

Польско-украинская граница вновь заблокирована. Протестующие не пропускают никаких грузовых автомобилей, даже с военной и гуманитарной помощью. Урегулирование ситуации Президент Владимир Зеленский видит только методом диалога, и предложил представителям польских властей встретиться на границе. Почему на самом деле протестуют польские фермеры и что делать украинцам, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса .

Шабаш на украино-польской границе продолжается. Вызывая суперотрицательные эмоции украинцев. Которые устремляются или на всех поляков. Несправедливо. Или на украинских дипломатов. Еще более несправедливо.

Украинская сторона рада была бы что-нибудь сделать. Но физически не может. Потому что у протестующих нет проблем с Украиной. И требования у них не к украинской стороне. И даже не к польским властям. Так что искать договоренность с польским правительством бесполезно.

Так в чем же проблема?

В чем проблема польских фермеров?

Есть две основных проблемы. Первая — это цена. За последний год цена на зерно и кукурузу на мировых рынках упала на 30%. И сейчас находится где-то на уровне 2021 года. Еще до того, как мир окунулся в рекордную за 40 лет инфляцию. И это цена не на рынке под Краковом, на который вдруг попало украинское зерно. Нет. Это цена на мировом рынке. Одна-единственная на весь мир. И транзит украинского зерна через польскую территорию на эту цену мало влияет.

Вторая проблема — зеленый переход. А именно борьба с изменением климата и спасение окружающей среды. Грета Тунберг и Ко в действии. Сельское хозяйство в ЕС должно отказаться от эффективной химии (защиты растений) и перейти на биометоды. А это менее эффективный и более дорогой метод.

И фермеры по всей Европе протестуют против этого. И требуют больше дотаций. Не от Киева. И не от Варшавы даже, а от Брюсселя. И эти протесты приобретают разные, но всегда очень радикальные формы.

И все это накладывается на проблемную модель аграрного рынка Европы, особенно в Польше. Где сельское хозяйство — не бизнес, где, как в Украине, и фермеры, и аграрные предприятия побольше, зарабатывают грубые деньги. Нет. Это социалка. Где люди получают дотацию. Просто, чтобы они сидели в селе и не ехали в город. И все равно, что они неэффективные и неконкурентные. Просто пусть сидят.

Помните, как украинские популисты все уши прожужжали о суперпольской модели аграрного бизнеса. Где больше миллиона фермеров.

И вот лицо этой модели. Рагули на дотациях, которые с улыбкой высыпают украинское зерно из вагонов. Такое лицо украинской аграрки вы хотели бы видеть?

Поэтому проблема не в поляках. Проблема в социализме и целой социальной группе паразитов, который он породил. И эти паразиты будут сражаться за свои деньги. Потому что они не способны, в отличие от украинских аграриев, зарабатывать деньги без дотаций.

Почему граница Украины?

Во-первых, это эффективно. Их же требования адресованы Брюсселю. Они знают, что для власти ЕС поддержка Украины — это приоритет. Потому бьют, куда больно.

Да и российское влияние, конечно. Россияне не могут совершить протест. Но россияне всегда используют имеющиеся проблемы в системе, чтобы давить. И они с помощью своих агентов и полезных идиотов пытаются направить протест против Украины. Потому что если 10% американцев верят, что Земля плоская, то почему бы части необразованных людей из польской деревни не поверить в «украинский сговор».

И одновременно россияне пытаются вызвать ненависть украинцев к полякам. Та же картинка с высыпанием зерна под камеру — это как раз удар по психике украинцев. Знают, куда бить. Знают, как провоцировать. И глупо с нашей стороны вестись на эти провокации.

И нет, поляки не закупают российское зерно. Польша, в принципе, — экспортер зерна, им не нужен импорт космического объема в 12 млн тонн. Это фейк, который почему-то подхватили многие в Украине, не проверив эту информацию на критерий соответствия здравому смыслу.

Почему поляки не выступают против?

Поляки — не фермеры. Та же история. У вас в стране более миллиона этих фермеров на дотациях. У них есть семьи. Друзья. Это очень много людей. Поэтому вы не будете выступать против. Даже если их методы вам не нравятся. Тем более, что на Западе всегда уважают право социальных групп на борьбу за свои интересы. Или вы думаете, что парижанам нравится, когда французские фермеры забрасывают Париж грязью? Конечно, нет. Но для французов право на протест за свои права самое важное. Та же история с поляками.

Так что делать украинцам?

Привыкать. В ЕС такое постоянно. И вступление Украины в ЕС будет сопровождаться шабашами. От этого никуда не деться.

Во-вторых, через Польшу идет только 5% украинского аграрного экспорта. Разумно было бы перенаправить эти объемы. Чтобы ничего не вести через Польшу. И тогда создавать проблемы на границе у польских фермеров не будет повода.

А главное — сохранять трезвый ум. Не давать россиянам спровоцировать ненависть к Польше и полякам. Не давать козыри пророссийским силам в Украине, которые будут мимикрировать под евроскептиков.