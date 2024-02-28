Польша может ввести запрет на импорт новых украинских товаров, если Европейский Союз не предложит эффективного способа защитить польский и европейский рынки. Под угрозой яйца, фрукты и мясо. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает The Guardian.
Польша грозится расширить эмбарго на украинские товары
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Что известно
«Мы обсуждаем возможность распространения эмбарго на другие продукты, если ЕС не найдет более эффективного способа оградить польский и европейский рынки», — заявил глава правительства.
В последнюю неделю польские фермеры протестуют против импорта украинской продукции на границе. Они потребовали распространить запрет на другие товары, включая фрукты, яйца и мясо, пишет издание.
Напомним
На границе со стороны Польши в очередях остаются около 2100 грузовиков. Украинские перевозчики будут зеркально блокировать движение грузовиков на польской регистрации, пока соответствующие действия совершаются поляками.
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В пятницу польские фермеры планируют заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой. Они будут останавливать и проверять все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно.
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