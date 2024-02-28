Польша грозится расширить эмбарго на украинские товары

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

«Мы обсуждаем возможность распространения эмбарго на другие продукты, если ЕС не найдет более эффективного способа оградить польский и европейский рынки», — заявил глава правительства.

В последнюю неделю польские фермеры протестуют против импорта украинской продукции на границе. Они потребовали распространить запрет на другие товары, включая фрукты, яйца и мясо, пишет издание.

Напомним

На границе со стороны Польши в очередях остаются около 2100 грузовиков. Украинские перевозчики будут зеркально блокировать движение грузовиков на польской регистрации, пока соответствующие действия совершаются поляками.

Читайте: Польские перевозчики с 1 марта планируют возобновить протесты на границе с Украиной

В пятницу польские фермеры планируют заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой. Они будут останавливать и проверять все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно.