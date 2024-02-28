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28 февраля 2024, 8:53 Читати українською

Польша грозится расширить эмбарго на украинские товары

Польша может ввести запрет на импорт новых украинских товаров, если Европейский Союз не предложит эффективного способа защитить польский и европейский рынки. Под угрозой яйца, фрукты и мясо. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает The Guardian.

Польша может ввести запрет на импорт новых украинских товаров, если Европейский Союз не предложит эффективного способа защитить польский и европейский рынки.
Фото:depositphotos

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Что известно

«Мы обсуждаем возможность распространения эмбарго на другие продукты, если ЕС не найдет более эффективного способа оградить польский и европейский рынки», — заявил глава правительства.

В последнюю неделю польские фермеры протестуют против импорта украинской продукции на границе. Они потребовали распространить запрет на другие товары, включая фрукты, яйца и мясо, пишет издание.

Напомним

На границе со стороны Польши в очередях остаются около 2100 грузовиков. Украинские перевозчики будут зеркально блокировать движение грузовиков на польской регистрации, пока соответствующие действия совершаются поляками.

Читайте: Польские перевозчики с 1 марта планируют возобновить протесты на границе с Украиной

В пятницу польские фермеры планируют заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой. Они будут останавливать и проверять все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+30
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
28 февраля 2024, 9:30
#
Ну что русское не покупать, польское тем более… Остаётся выбирать…
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0
innapcholko
innapcholko
28 февраля 2024, 10:19
#
По факту Польские продукты *** !
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0
Три літри
Три літри
28 февраля 2024, 11:18
#
Нарешті Туск показав своє лице. А то довго було непорозуміння що це коїться у Польщі. Виглядало як безвладдя. А зʼясувалось що це навпаки підтримується владою включно з фізичними нападами на український бізнес.
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
28 февраля 2024, 11:30
#
Ну що синку, допоміг тобі твій ***?
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