Кабмин может ввести новые налоги для финансирования армии — СМИ

Кабинет министров и представители профильных комитетов Верховной Рады обсуждают план увеличения доходов бюджета на 0,5% ВВП, который Украина должна презентовать в рамках программы с Международным валютным фондом. Этот план предполагает введение ряда новых налогов. Об этом говорится в статье ЭП.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Так, по данным собеседников ЭП, в рамках выполнения программы МВФ правительство планирует ввести дополнительное налогообложение в виде 0,1% военного сбора от прибыли предприятий и доходов ФЛП, 1,5% — от стоимости драгоценных металлов, 30% — от стоимости ювелирных изделий, 10% — от стоимости движимого имущества. Также просчитываются возможности дополнительного налогообложения сделок с недвижимостью и введения дополнительного налога на некоторые другие операции.

В то же время, даже введение этих новых налогов не способно покрыть все дополнительные потребности бюджета, ведь общий фискальный эффект от них составит лишь около 40 миллиардов гривен. По данным собеседников ЭП в парламенте, потребности сектора обороны составляют более 400 миллиардов гривен — и это в случае, если власти не будут проводить дополнительную мобилизацию, а США согласуют Украине пакет помощи, который будет включать прямую бюджетную поддержку.

Для того чтобы собрать более 400 миллиардов гривен во власти рассматривают вопрос повышения ставок основных налогов, а именно НДС и военного сбора (с доходов физических лиц).

Читайте также: Помощь Украине больше плана Маршалла, но ЕС придется резко ее увеличить: что писали западные СМИ