Кто в Европе платит самые высокие налоги и почему не против этого

По данным Фонда налогообложения, в 2022 году работники со средней зарплатой в Европе платили около трети своей зарплаты в виде налогов. При этом налоговое бремя в странах Европы значительно отличается, в зависимости от страны, рассказывает Euronews. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Дания (55,9%), Австрия (55%), Португалия (53%), Швеция (52,3%) и Бельгия (50%) являются одними из стран с самыми высокими ставками налога на доходы физических лиц. С другой стороны, Румыния (10%), Болгария (10%), Босния и Герцеговина (10%), Косово (10%) и Северная Македония (10%) — европейские страны с самыми низкими налогами.

Почему люди не против высоких налогов

Как ни странно, не все граждане недовольны высокими налогами, включая Данию, где налоги могут достигать ошеломляющих 55,9%.

В этом случае многие граждане считают платеж инвестицией в коллективное будущее страны и общества. Заметим, что Дания четвертый год была признана второй самой счастливой страной в мире, согласно Отчету о счастье в мире за 2023 год.

Ставки налогообложения доходов физических лиц в Европе

Высокие налоги позволяют всем слоям общества, независимо от пола, социально-политического или экономического положения, пользоваться одинаковыми возможностями, таким образом значительно уменьшая экономическое и социальное бремя. Высшее образование в Дании преимущественно бесплатное, а студенты колледжей также получают гранты от правительства.

Поддержка есть и на рабочем месте. Родители имеют право на 52 недели отпуска по уходу за ребенком, из которых 32 недели оплачивает государство. Датская модель рынка труда обеспечивает гибкость для работодателей и безопасность для работников.

Поэтому многие полностью удовлетворены уплатой своей доли налогов, особенно если государственные услуги высококачественные.

Однако, у системы есть и недостатки: Дания вынуждена предлагать образовательные гранты студентам из других стран Европейского Союза, даже если они редко остаются в стране надолго.

В Австрии, другой стране с высокими налогами в 55%, очень ценится система социального страхования, которая включает в себя государственное медицинское страхование, пенсионное страхование и защиту от несчастных случаев на производстве. Кроме того, она также покрывает материнство и безработицу.

Страна требует, чтобы все работники были застрахованы, а также люди, которые получают пособие по безработице, пенсии или получают любое другое финансирование.

В таких странах, как Бельгия, одинокие бездетные люди несут основную тяжесть самых высоких налогов, тогда как у семейных пар с детьми несколько меньшее бремя.

Уплата до 65% доходов

Налогоплательщики в Бельгии отчисляют почти 65% из заработной платы

Также необходимо уплачивать ежемесячные взносы на социальное страхование. Поэтому, например, тот, кто зарабатывает в Бельгии 45 тыс. евро, будет облагаться налогом по ставке 25% — до 15 200 евро, 40% — от 15 200 евро, 45% — от 26 830 евро и 50% — от 46 440 евро. Кроме того, работник должен будет заплатить 13,07% социальных взносов.

Существует также специальный вклад на социальное страхование, который варьируется от 9,30 до 60,94 евро в месяц. Таким образом, человек с такой зарплатой будет приносить домой примерно 1 867 евро в месяц.

Помня о том, что минимальная заработная плата в Бельгии составляет 1 994,18 евро в месяц без вычета налогов, месячная зарплата в размере 45 тыс. евро будет оставлять работнику примерно такую сумму после отчислений.

В последние годы высокие налоги привели к росту разочарования среди бельгийцев, которые чувствуют, что не получают того, за что платят налоги, по сравнению со своими скандинавскими коллегами.

Бельгия постепенно прилагает усилия для снижения налогообложения заработной платы. По данным ОЭСР, в среднем работник ощутил снижение налогового давления примерно на 2,7% между 2009 и 2022 годами.

Более низкие налоги в странах Восточной Европы

Для стран Восточной и Юго-Восточной Европы, таких как Румыния, Болгария и Босния и Герцеговина, более низкие налоги являются способом привлечения иностранных инвестиций.

Эти страны часто предлагают более дешевую рабочую силу и стоимость производства, налоговые льготы и множество неиспользованных рынков и возможностей. Также они часто могут обеспечить лучший уровень жизни, поскольку его стоимость значительно ниже, чем в большинстве западноевропейских стран.

Сейчас такие страны, как Румыния, пытаются повысить налоги для работников в секторе программного обеспечения. Правительство также пытается отменить льготы по оплате медицинского страхования для работников строительного, пищевого и сельского хозяйства, чтобы увеличить налоговые поступления.

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Кроме того, в Боснии к налогу на прибыль прилагается множество дополнительных отчислений. Например, чистая прибыль в 1000 евро включает колоссальные 562 евро налогов и взносов, уплаченных как работодателем, так и работником, что заставляет многие компании не предлагать работникам контракты на полный рабочий день. Это, в свою очередь, еще больше усугубляет черный рынок — главное препятствие на пути к росту страны.