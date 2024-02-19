Второй год войны: Число официальных миллионеров в Украине выросло на 16%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 февраля 2024, 15:21 Читати українською

Второй год войны: Число официальных миллионеров в Украине выросло на 16%

Доходы в размере более 1 миллиона гривен в прошлом году задекларировали 12 374 человека, за год количество официальных миллионеров выросло на 16%. Данные об итогах декларирования полученных в 2022 году гражданами доходов обнародовал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Доходы в размере более 1 миллиона гривен в прошлом году задекларировали 12 374 человека, за год количество официальных миллионеров выросло на 16%.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В Украине стало больше миллионеров

«Таким образом, количество миллионеров год к году выросло на 2863 человека. Налоговые обязательства по налогу к уплате в бюджет такими „миллионерами“ определены в сумме 2,76 млрд грн, по военному сбору — 526,5 млн гривен», — уточнил Гетманцев.

Всего в прошлом году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах за 2022 год. Сумма задекларированного дохода составила 147,92 млрд гривен.

«Значительная часть деклараций — 112 тысяч была подана в связи с использованием права на налоговую скидку. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего возврату из бюджета, составляет 444,08 млн гривен», — отметил Гетманцев.

Сколько уплачен налог

По результатам декларирования доходов физическими лицами в 2023 году оплачено:

  • налога на доходы физических лиц — 4,54 млрд грн;
  • военного сбора — 946,09 млн. грн.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+27
bonv
bonv
19 февраля 2024, 15:33
#
Імітація зе-боротьби з корупцією вже всіх дістала! Гірше ж точно не буде? ©
+
0
Riojas
Riojas
19 февраля 2024, 15:39
#
Слово «миллионер» конечно звучит громко, но айтишник со средней зарплатой $2300 в месяц является миллионером, задекларировав более 1 млн гривен дохода от предпринимательской деятельности в год.
+
0
tyshenkoV
tyshenkoV
19 февраля 2024, 15:57
#
Ало мама я миллионер xD
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
19 февраля 2024, 16:03
#
Если что-то случится с помощью православного Запада, то миллионерами станет все население Украины. Даже миллиардерами))

Правда в магазин придется хоть с чемоданом денег))
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 февраля 2024, 16:15
#
Mike Bondarenko
«Правда в магазин придется хоть с чемоданом денег))»

Сначала надо купить чемодан для ношения наличных денег,
а с такими ценами он не для всех миллионеров будет доступен.

Кстати, банковская карта с кредитным лимитом хотя-бы в 100тыс грн
обойдётся значительно дешевле, чем покупка чемодана для налички…
+
0
eurousa
eurousa
19 февраля 2024, 16:18
#
Така ж кількість як і в невеличкому швейцарському містечку…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают bombaster, Nickmdt и 112 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами