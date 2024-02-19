Второй год войны: Число официальных миллионеров в Украине выросло на 16%

Доходы в размере более 1 миллиона гривен в прошлом году задекларировали 12 374 человека, за год количество официальных миллионеров выросло на 16%. Данные об итогах декларирования полученных в 2022 году гражданами доходов обнародовал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев .

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В Украине стало больше миллионеров

«Таким образом, количество миллионеров год к году выросло на 2863 человека. Налоговые обязательства по налогу к уплате в бюджет такими „миллионерами“ определены в сумме 2,76 млрд грн, по военному сбору — 526,5 млн гривен», — уточнил Гетманцев.

Всего в прошлом году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах за 2022 год. Сумма задекларированного дохода составила 147,92 млрд гривен.

«Значительная часть деклараций — 112 тысяч была подана в связи с использованием права на налоговую скидку. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего возврату из бюджета, составляет 444,08 млн гривен», — отметил Гетманцев.

Сколько уплачен налог

По результатам декларирования доходов физическими лицами в 2023 году оплачено: