Доходы в размере более 1 миллиона гривен в прошлом году задекларировали 12 374 человека, за год количество официальных миллионеров выросло на 16%. Данные об итогах декларирования полученных в 2022 году гражданами доходов обнародовал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.
Второй год войны: Число официальных миллионеров в Украине выросло на 16%
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В Украине стало больше миллионеров
«Таким образом, количество миллионеров год к году выросло на 2863 человека. Налоговые обязательства по налогу к уплате в бюджет такими „миллионерами“ определены в сумме 2,76 млрд грн, по военному сбору — 526,5 млн гривен», — уточнил Гетманцев.
Всего в прошлом году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах за 2022 год. Сумма задекларированного дохода составила 147,92 млрд гривен.
«Значительная часть деклараций — 112 тысяч была подана в связи с использованием права на налоговую скидку. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего возврату из бюджета, составляет 444,08 млн гривен», — отметил Гетманцев.
Сколько уплачен налог
По результатам декларирования доходов физическими лицами в 2023 году оплачено:
- налога на доходы физических лиц — 4,54 млрд грн;
- военного сбора — 946,09 млн. грн.
Комментарии - 6
Правда в магазин придется хоть с чемоданом денег))
«Правда в магазин придется хоть с чемоданом денег))»
Сначала надо купить чемодан для ношения наличных денег,
а с такими ценами он не для всех миллионеров будет доступен.
Кстати, банковская карта с кредитным лимитом хотя-бы в 100тыс грн
обойдётся значительно дешевле, чем покупка чемодана для налички…