За последний месяц зимы в Украине было реализовано почти 5,7 тыс. новых легковушек. По отношению к февралю 2023 года рынок новых легковых авто увеличился на 51%. Об этом сообщает Укравтопром.
В феврале украинцы приобрели почти 5,7 тысяч новых авто. Самые популярные марки
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Отмечается, что от февральского показателя довоенного 2021 реализация новых авто отстает лишь на 11%.
Самые популярные марки авто
- Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota — 858 авто. Это на 70% больше, чем в прошлом году.
- Второй по количеству полученных номеров был Renault — 706 ед. (+64%).
- На третьем месте Volkswagen — 472 ед. (+53%).
- На четвертом месте Skoda — 452 ед. (+38%).
- Замыкает пятерку лидеров Peugeot — 348 ед. (+364%).
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Бестселлер месяца
Бестселлером февраля на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 603 регистрации.
Всего, с начала года, отечественный автопарк пополнили более 10 тыс. новых легковых автомобилей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Источник: Минфин
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