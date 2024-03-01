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1 марта 2024, 8:45 Читати українською

В феврале украинцы приобрели почти 5,7 тысяч новых авто. Самые популярные марки

За последний месяц зимы в Украине было реализовано почти 5,7 тыс. новых легковушек. По отношению к февралю 2023 года рынок новых легковых авто увеличился на 51%. Об этом сообщает Укравтопром.

За последний месяц зимы в Украине было реализовано почти 5,7 тыс.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что от февральского показателя довоенного 2021 реализация новых авто отстает лишь на 11%.

Самые популярные марки авто

  • Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota — 858 авто. Это на 70% больше, чем в прошлом году.
  • Второй по количеству полученных номеров был Renault — 706 ед. (+64%).
  • На третьем месте Volkswagen — 472 ед. (+53%).
  • На четвертом месте Skoda — 452 ед. (+38%).
  • Замыкает пятерку лидеров Peugeot — 348 ед. (+364%).

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Бестселлер месяца

Бестселлером февраля на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 603 регистрации.

Всего, с начала года, отечественный автопарк пополнили более 10 тыс. новых легковых автомобилей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
nitrolog
nitrolog
1 марта 2024, 9:26
#
Оце так зубожіння
+
0
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
1 марта 2024, 10:57
#
Нардеп Торохтій задекларував позашляховик Mercedes G 400 вартістю 10 тис. грн, — ЗМІ
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